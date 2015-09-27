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Истории из жизни

Толина шахта

Со стороны мамы у меня два дорогих и любимых дядьки — один военный в отставке, другой — шахтер, теперь уже бывший.

Дядя Женя проработал на шахте больше сорока лет, оптимист и балагур, с отличным чувством юмора:
— А без юмора в шахте трудно! Работать, как кроты под толщей земли, по восемь часов находиться в положении "на четвереньках", чтобы добыть более качественную породу, — только юмор и спасает.

Когда мы приезжали в гости к дядьке, то к ним часто заходили его друзья-шахтеры. После посиделок за столом начиналось самое интересное: рассказы из жизни — страшные и веселые, грустные и поучительные. Большим специалистом по смешным рассказам и по розыгрышам был лучший друг дядьки — Анатолий. А если они на пару с дядькой начинали что-то рассказывать или изображать, то смеялись, практически, все до колик в животе.
Хорошее было время!

Однажды дядя Женя позвонил моей маме весь в слезах, сказал, что Толя, его друг погиб.
На шахте обвалилась порода, под завалом оказалось двое. Тело одного шахтера нашли, а Анатолия — нет. Как обычно, провели поисковые работы, через несколько дней признали человека погибшим и закрыли шахтный ствол.

Через некоторое время шахтеры стали жаловаться, что в шахте происходит что-то нехорошее: слышат голоса, стоны, крики. Дошли разговоры и до начальства. Пригласили батюшку, тот провел службу об упокоении души.

Когда до дядьки дошли эти разговоры, то он возмутился:
— Бред! Как бабы языками треплетесь! В шахте много всяких звуков! Вот вам и мерещится!

В свою смену дядя Женя работал недалеко от места, где произошел завал. Чтобы не спровоцировать новый, работали по одному через отрезки породы. Присев отдохнуть, дядя услышал знакомый голос:
— Выведи меня отсюда! Выведи!
Дядька оглянулся.
— Выведи меня! Дай руку!!!!!, — сзади послышался шорох.
Дядька в испуге стал быстро перемещаться ползком в сторону напарника.
— Женькаааа! Вернись! Вернись! — доносилось сзади.

Проскочив мимо удивленного напарника, дядька направился к выходу шахты.
Выйдя на поверхность, направился к начальству и рассказал все, как было, добавив, что он туда больше ни ногой.
Дядю перевели на другой участок, а этот, пользовался такой дурной славой, что со временем его прикрыли.
Шахту с тех пор зовут "Толина".

— Это был мой друг, неупокоенный, звал меня! — в заключении сказал дядька.
— Почему ты так в этом уверен? — спросила я.
— Знаю. В память о нем, что могу делаю: помогаю его девочкам, заказываю по нему службу в церкви. Скучаю я по Тольке.

Дядька украдкой смахнул непрошеную слезу.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 13:35
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 13:35 by капитанская дочкаПросмотров: 1 003Комментарии: 8
+18

Ключевые слова: Шахта обвал история из жизни неупокоенная душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Сегодня, 13:47
+3
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 544
Тело одного шахтера нашли, а Анатолия — нет. Как обычно, провели поисковые работы, через несколько дней признали человека погибшим и закрыли шахтный ствол.


Тело то так и не нашли....
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#2 написал: Эмма Шульц
Сегодня, 13:49
+3
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Тяжеленный труд, жуткие события происходят в шахте. Здесь есть много подобных рассказов и мурашки сопровождают при их прочтении постоянно. Представить себя на месте героев действительно страшно. Низкий поклон шахтерам за их тяжкий труд и необыкновенное мужество! +++
Зарегистрирован: 13.04.2018
#3 написал: Eulalia
Сегодня, 15:59
+11
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 361
Почему-то мысль промелькнула, что некоторое время он был живой(
Зарегистрирован: 11.05.2014
 
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 17:06
+5
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 197
Я тоже почему то подумала, что жив был Анатолий. Тело то не нашли. Вот и звал он на помощь, а ему никто не помог.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: МАСЯНЯ1808
Сегодня, 17:27
+5
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 72
Сама работала на шахте. В ноябре 2014 должна была идти под землю горным мастером. Но война помешала. Я уехала на Дальний восток. А про нашу шахту, вернее про шахтоуправление "Суходольское- Восточное" тоже многое говорят. Столько в ней людей погибло, столько взрывов в ней было..... страшные места там есть тоже. Мужики рассказывали. То ветерок, то трупный запах, то шёпот, то блукают по проходам, выйти не могут.
Зарегистрирован: 19.03.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:03
+1
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 598
Видать сначала жив был и звал на помощь, может хоть мысленно. А потом может дух неупокоенный, или нечисть баловалась.
Цитата: LudaM
Тело то так и не нашли

Вот то то и оно… noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#7 написал: kalina
Сегодня, 19:31
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Публикаций: 0
Комментариев: 6
Цитата: МАСЯНЯ1808
Сама работала на шахте.

Я тоже из шахтерских краев) хотя родственников этой профессии всего один, и тот страшный Фома-неверующий, чтоб рассказывать подобные истории - это не о нём. Но нередко слыхала, и не только от него, что шахта "предупреждает" частенько. Если , например, что-то случается и с успешным исходом для человека - то это и есть предупреждение, что надо менять профессию шахтера. Несколько историй слышала таких. Когда и по паре-тройке раз подряд человек чудом оставался жив, а следующий раз -увы(.
Может байки, но говорили, что некоторые задумывались и увольнялись.
Зарегистрирован: 8.08.2018
#8 написал: conjure one
Сегодня, 21:05
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5551|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 183
— Это был мой друг, неупокоенный, звал меня! — в заключении сказал дядька.


Так службу о упокоении вроде бы провели... Значит, друг Женя давно упокоился, а всё, что происходило в шахте, преследовало одну цель - застращать. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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