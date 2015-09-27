Толина шахта

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 13:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

капитанская дочка Просмотров: 1 003 Комментарии: 8 +18 Сегодня, 13:35 by

Со стороны мамы у меня два дорогих и любимых дядьки — один военный в отставке, другой — шахтер, теперь уже бывший.Дядя Женя проработал на шахте больше сорока лет, оптимист и балагур, с отличным чувством юмора:— А без юмора в шахте трудно! Работать, как кроты под толщей земли, по восемь часов находиться в положении "на четвереньках", чтобы добыть более качественную породу, — только юмор и спасает.Когда мы приезжали в гости к дядьке, то к ним часто заходили его друзья-шахтеры. После посиделок за столом начиналось самое интересное: рассказы из жизни — страшные и веселые, грустные и поучительные. Большим специалистом по смешным рассказам и по розыгрышам был лучший друг дядьки — Анатолий. А если они на пару с дядькой начинали что-то рассказывать или изображать, то смеялись, практически, все до колик в животе.Хорошее было время!Однажды дядя Женя позвонил моей маме весь в слезах, сказал, что Толя, его друг погиб.На шахте обвалилась порода, под завалом оказалось двое. Тело одного шахтера нашли, а Анатолия — нет. Как обычно, провели поисковые работы, через несколько дней признали человека погибшим и закрыли шахтный ствол.Через некоторое время шахтеры стали жаловаться, что в шахте происходит что-то нехорошее: слышат голоса, стоны, крики. Дошли разговоры и до начальства. Пригласили батюшку, тот провел службу об упокоении души.Когда до дядьки дошли эти разговоры, то он возмутился:— Бред! Как бабы языками треплетесь! В шахте много всяких звуков! Вот вам и мерещится!В свою смену дядя Женя работал недалеко от места, где произошел завал. Чтобы не спровоцировать новый, работали по одному через отрезки породы. Присев отдохнуть, дядя услышал знакомый голос:— Выведи меня отсюда! Выведи!Дядька оглянулся.— Выведи меня! Дай руку!!!!!, — сзади послышался шорох.Дядька в испуге стал быстро перемещаться ползком в сторону напарника.— Женькаааа! Вернись! Вернись! — доносилось сзади.Проскочив мимо удивленного напарника, дядька направился к выходу шахты.Выйдя на поверхность, направился к начальству и рассказал все, как было, добавив, что он туда больше ни ногой.Дядю перевели на другой участок, а этот, пользовался такой дурной славой, что со временем его прикрыли.Шахту с тех пор зовут "Толина".— Это был мой друг, неупокоенный, звал меня! — в заключении сказал дядька.— Почему ты так в этом уверен? — спросила я.— Знаю. В память о нем, что могу делаю: помогаю его девочкам, заказываю по нему службу в церкви. Скучаю я по Тольке.Дядька украдкой смахнул непрошеную слезу.

Ключевые слова: Шахта обвал история из жизни неупокоенная душа авторская история

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