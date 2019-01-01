Нечисть в доме. Часть вторая

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:06 by

Нечисть в доме без домового. Как узнать есть ли в доме нечисть. Как выгнать нечисть из дома. Существует их огромное количество, и не все они приходят с добром. Некоторые из них эгоистичны и питаются энергией человека, его эмоциями. Другие же стараются обанкротить человека, отнять у него все благости. А есть и такие которые стараются завязать судьбу человека так, чтобы она пошла по кругу и не двигалась вперед.Крикса — детская болезнь, сопровождающаяся раздражительностью и плаксивостью. Это существо «нападает» на ребенка, отчего малыш начинает беспокоиться и плакать. Облик Криксы очерчен в поверьях не совсем ясно. Это нечто неопределенное и опасное. Криксу можно откликать или даже вынуть из тела ребенка, изгнать, заговорить. Заговаривают неоднократно каждый раз на ночь в тот момент, когда малыш уже уснет, произнося заговор прямо в темечко ребенку тихим спокойным голосом.Данный заговор произносится многократно, 9-12 раз, а иногда до 40 раз. Думаю, в данном случае чем больше, тем лучше, ведь наша задача — выгнать Криксу, которая потом может привести к Кликуше.Существует и целое семейство нечистых духов, которое тоже может поселиться в вашем доме. Ходят они только втроем. Это действительно папа, мама и ребеночек. Папа — Кроменик, мама — Луканька и ребеночек — Недобрик или Недобряшка. Кто же они такие? Собственно, стремление этого семейства — страсти человеческие. Есть такие славянские слова — кромина, кромка, означает «край», «граница». Поэтому Кромешники не только порождения тьмы человеческой личности или сознания, но и иные существа, находящиеся на краю или вовсе за краем окружающего нас мира.Их цель — утащить человека за край человеческой жизни. Но в данном случае речь идет не о смерти, а о таких излишках, как алкоголь или азартные игры. Например, в Вологодской области есть быличка на эту тему. «Снимутся Кромешники в карты резаться, так наш все и просадит, и воду, и рыбу, и под конец и сам себя, и животину, и домину, все просаживает, и ходит гол, как сокол, совершенно не думая о бабе и детях».Луканька — жена Кромешника. Она принимает различные облики нечистого духа, который стремится слукавить, обмануть, заморочить человека. Луканька — бесиха-соблазнитель. Возможно, что ее имя от слова «лукавый». Этакая одухотворенная энергия красочной лжи, обольщения и невоздержанности в порочных страстях. Естественно, в таком семействе и ребеночек под стать родителям.Недобрик, или Недобряшка принимает вид животного или человека и, собственно, «заводит» пьяных, соблазняет на грех. Недобрик означает недобрый, нечистый дух, и в том, в ком нет добра, нет любви или нет проку, и заводится Недобрик. Одно из распространенных понятий — человек сам прикармливает Недобряшку, всего лишь давая волю своим темным сторонам личности.Если такая нечисть в доме прицепится к кому-либо из членов семьи, то этот человек будет пожизненно кормить «однорукого бандита» в игровых автоматах, будет всячески удовлетворять свои страсти, которые у него начнут множиться. Он совершенно забудет об ответственности перед жизнью, перед своими близкими, про обязательства перед родителями. Одним словом, можно поставить крест на такой личности. Потому как избавится от них очень трудно - тут смогут помочь только ведуны или знахарки.Как известно, люди не меняются, наоборот, существует тенденция становиться хуже, если человек сам себя усилиями воли не будет держать в рамках приличия, морали. В старину считалось, что ко всякому человеку приставлена нечисть в доме, так как у каждого из нас есть свои темные стороны личности. И эти нечистики приставлены как раз для того, чтобы сторожить возможность увеличения этой темной стороны личности человека. Как только эта темная сторона начинает приумножаться, то нечистик тут как тут, потому что это его энергия, его пища, и человек становится одержим нечистиком.Поэтому в старину на Руси так соблюдался кодекс моральных культурных отношений, человек старался не расслабляться, потому что именно своим самоочищением, самосовершенствованием он помогал Богам творить здесь земное благо. И каждый славянин понимал это и принимал с почетом работу на земле по духовному самоочищению, очищению пространства вокруг себя. Ритуальность и обрядовость для самоочищения личности и очищения своих жилищ была распространена. Была обязательна и почетна.На сегодняшний же день много запретов для знахарства, для волхования пришло вместе с распространившимся христианством, но если бы христианство уберегало от темных сторон личности. К сожалению, очень многие люди, новообращенные в христианство, совсем не думают о собственных негативных и тайных качествах своего характера. Веруют-то они в Бога, но творят-то дела темные, злые, а после идут на службу в храм снимать грехи. Воистину: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься, да не простится тебе, не простится тебе — не видать тебе царства небесного».Вообще нечистая сила трудно поддается описанию. Во всех приметах, заговорах, во всех вещунах говорится о том, что человек сам дает доступ нечистой силы в свою жизнь. Установить, какая именно нечисть в доме производит пагубное действие, удается не всегда. По крайней мере, без насилия над древнерусской традицией и верованиями. Обычное имя нечистика не всегда понятно, который из них привязался к человеку или к дому, но в принципе если на любое негативное действие, которое часто повторяется, или на проявление уже нет никакой управы, это, конечно же, нечистая сила.И как я уже говорила, не только у каждого человека, но и у каждого строения, у каждого дома (квартиры) есть свой нечистый дух, который «ошивается» где-то рядом, поблизости.По мнению древних русичей, нечистый дух всегда сопровождает человека, незримо находясь за его левым плечом, а светлый-хранитель — за правым. И представление о нечистых в доме, по-видимому, отразилось в двойственных дохристианских понятиях о сверхъестественной силе как неизбежной и необходимо сопутствующей жизни человека. То есть это так называемые сторожевые сущности, которые и разделяют людей на угодных и неугодных.Существует миф о сторожевых хранителях. Кого они сторожат? Нас от нападающих агрессивных сущностей темного пространства или мир от наших необузданных страстей и необдуманных действий? Это вопрос, который остается без ответа. Наверное, и то и другое. Чем же занимаются эти сторожевые обереги, стоящие парами у нас за плечами: за левым и за правым? Считается, что за левым плечом стоит страж наших злых поступков. За правым плечом — стоит ангел добрых поступков. И у каждого из них в руках чаша — чаша терпения, в которую по капельке капает субстант энергетических сгустков от каждого нашего содеянного жизненного шага, будь он плохой или хороший.Плохие капли капают в чашу левого хранителя, хорошие — в чашу правого хранителя. И как только какая-то из чаш терпения переполняется, хранитель выплескивает ее тут же нам под ноги. То есть в сферу нашей жизни, в нашу же судьбу. По сути, это справедливо — за что боролся, на то и напоролся. Если же переполняется чаша терпения с благополучными каплями от каждого нашего хорошего дела, то же самое действие выполняет правый хранитель. Чаша переполненная изливается тут же на нашу судьбу, и она наполняется благополучием, в ней наступает золотой век благодати.Но хочется предостеречь каждого читателя. Изливаясь нашей же собственной накопленной энергией, чаша терпения затрагивает не только личность. А также еще и тех близких людей, которые вплетены своими судьбами в нашу судьбу. Например, это судьбы наших любимых, наших детей, родителей. То есть, хотя накапливаем чашу терпения мы, получают негатив из чаши зла все. И больше всего зла попадает на судьбу самого слабого, потому что он не может сопротивляться, у него и так ослабленная энергия и нет энергетического иммунитета.Существенно то, нечисть в доме, может не только вредить, но и следить за поведением людей и направлять их. Вот все мы учим детей мыть руки перед едой, во взрослом состоянии часто «забывая» это делать. У славян же этой простой гигиенической процедуре был дан дополнительный смысл. Необходимо вымыть руки перед едой. Если же кто не будет мыть рук перед едой, говорили славяне, то за столом с ним будет сидеть сам нечистый и помогать ему в еде. И в старину считалось, что если воды поблизости нет, то надо подуть трижды на руки, чтобы согнать нечистых с рук.Во время еды нечистая сила, по старинным верованиям, находится под локтями. И если человек ставит локти на стол, то он таким образом сам сажает нечистика на стол. Существует интересное наблюдение, что если кто-нибудь будет за столом ругаться и сквернословить, то нечистые подходят к столу, плюют в блюдо и подменяют хозяйский хлеб на свой, неблагословенный, и человек становится одержим различными нечистыми страстями.Но что самое удивительное, в таком ритуальном приеме пищи не помогает даже зажженная свеча на столе. Потому что человек зажег свечу, радея как бы об одном, а своими локтями, своими неумытыми руками, своей хулой, слетающей с уст, дает дополнительный доступ для нечистой силы. То есть, собственно, как всегда у русских людей — теоретически предполагают одно, а своими действиями допускают другое.Обычно в старину не только не открещивались от двойственной в своих проявлениях нечистой силы, но и помнили о ее постоянном присутствии. Стремились держать себя так, чтобы ее лишний раз не раздражать, не привлекать к себе. А порой старались и заслужить расположение нечистой силы, не давая ей проникнуть в душу, в характер или в действие человека. Интересно, что если человек будет постоянно помнить о личностном нерасслаблении, то нечистая сила начинает еще и покровительствовать человеку, прикрывая его, например, от зависти других людей. И отводя от него сглаз.То есть если человек ведет морально чистый и культурный образ жизни, то сторожевая нечистая сила, приставленная к нему за плечо, начинает его же и уберегать от чужеродной нечистой силы, которая прицепилась к другим людям, с которыми он, возможно контачит по жизни. Вот такая интересная двойственность: с одной стороны, нечистая сила служит нам верную службу, чтобы мы становились лучше. С другой же стороны, она нас постоянно провоцирует, то есть как бы проверяет. И эти жизненные проверки посылает разными способами.В итоге хочу сказать, что если человек не будет расслабляться, если станет стремиться к правильному образу жизни, к совершенству личности, то собственная смутная сила, приставленная к нему как сторож, станет его оберегом.Автор - admin.

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