Ужасный сон начал сбываться через полгода

Nik_dk Просмотров: 23 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:13 by

После родов я вообще забыла, что такое сны. То ли они мне не снились, то ли я их перестала помнить. Но то, что было на днях, оставило впечатление. В это утро я легла спать в 5 утра. Сон с четверга на пятницу.Снится мне, что я проснулась от непонятных ощущений. Привычно потянулась к телефону посмотреть время, а там открыто мое фото, где меня сфотографировали спящей. Решила сходить подышать воздухом. А дальше как в лучших триллерах — ночь. Я подхожу к окну, а там на меня смотрит какое-то большое существо с желтыми глазами. Я бегом на второй этаж в кровать.Тут я вспоминаю, что не помню, закрыла ли балконную дверь, где было это существо. Продолжаю лежать в кровати. Мои все спят. Тут в комнату забегает мой котейка и на кого-то пристально смотрит. Я встаю с кровати, выглядываю из комнаты, а там рыжий котенок. Ну, думаю, все. Нечисть. Зовут этого котенка вниз «покушать» (хотела его таким образом выгнать из дома). И тут на меня, откуда не возьмись, налетает кошка весом килограмм под 30! Я, недолго думая, как дерну ее за хвост и тут она превращается в тетку с рыжими волосами.Уже и не помню как, но очутились с ней в подвале. И в один момент она свалила от меня. Я же залетаю на второй этаж в спальню, а там, на аккуратно разложенном пледике, на полу сидит моя дочка. Так тихо, мирно. Но ощущения, как будто и не моя дочь это вовсе. Пытаюсь разбудить мужа и спросить, зачем он вытащил ее из кровати. Говорит, что он ее не вытаскивал и вырубился. Больше я его не смогла разбудить. Подхожу к ребенку, а от нее крысы начинают бежать в разные стороны. Свет в комнате не включается, и тут снова залетает эта рыжеволосая женщина. Выхватывает ребенка на полу и давай деру. Тут я кидаю взгляд на кроватку, а там спит вроде моя дочка. Но на всякий случай, до выяснения обстоятельств, я решила забрать и унесенного ребёнка.Догнала даму в дверях. Борьба и мои крики матом (тут я, наконец вспомнила, что нечисть, нужно матом гнать). Так та кинула на меня ребенка, который тут же превратился в скользкую рыбину, и убежала. И стою я такая в дверях с рыбой вместо ребенка и не понимаю, что это было. Когда открыла глаза, была в полнейшем ужасе.Дело в том, что спустя полгода сон, кажется, начал сбываться. В моей жизни появился человек, который начал мне «открывать глаза» на близких людей вокруг меня. Нет, она не ссорит меня ни с кем, наоборот, настаивает на сохранении тайны, но чтобы благодаря тому, что она мне рассказывает, я поступала мудрее и не дала в конечном итоге отнять своего ребенка одному близкому человеку (якобы против меня развернута лицемерная игра и очернение, целью которой является отъем моего ребенка). Но если рассматривать в разрезе этого сна, то получается, что этот человек как раз таки враг? Кто-то может подсказать, как его все-таки расшифровать?Автор: Elena_frey.

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