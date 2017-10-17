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Страшно интересно

Керамическая нечисть от MagicTerra

Смотришь на этих чудиков - язык не поворачивается назвать нечистью. Милые существа из керамики - хранители леса.
Хозяйка этих необычных существ с любовью подходит к работе - на фотографиях все гаргульи, дракончики, тролли, гномы, сидящие на пеньках, в траве, возле ягод, кажутся вполне реальными!
Такую красоту можно использовать как подсвечник, миску, горшочек под цветы и тому подобное, а можно просто любоваться, поставив на полку.

Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Керамическая нечисть от MagicTerra
Источник.
Вчера, 23:50 by LynxПросмотров: 62Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Керамика ручная работа существа нечисть

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 05:52
+1
Группа: Авторы
Репутация: (149|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 270
Милые они при свете дня, ночью половину из них увидеть может инфаркт случиться. Глаза у них жуткие как никак. +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:19
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (518|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 187
Им бы лампы на солнечных батареях, да в лесу расставить. Цены б не было
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 08:25
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1129|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 213
В ночи наверное страшновато будет увидеть. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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