Керамическая нечисть от MagicTerra

Lynx Просмотров: 62 Комментарии: 3 +9 Вчера, 23:50 by

Смотришь на этих чудиков - язык не поворачивается назвать нечистью. Милые существа из керамики - хранители леса.Хозяйка этих необычных существ с любовью подходит к работе - на фотографиях все гаргульи, дракончики, тролли, гномы, сидящие на пеньках, в траве, возле ягод, кажутся вполне реальными!Такую красоту можно использовать как подсвечник, миску, горшочек под цветы и тому подобное, а можно просто любоваться, поставив на полку.

Ключевые слова: Керамика ручная работа существа нечисть

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