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Истории из жизни

Опять домовой

Начиталась, значит, про домовых, поставила молочка, позвала домового отведать, да спать легли.
Ночью спала как убитая (что для меня вообще нонсенс).

Утром дети (9 и 10 лет) и муж рассказывают: посреди ночи раздалось громкое протяжное "мяу"! Все подорвались, кроме меня (ничего не слышала). Дети первым делом метнулись ко мне: трясли меня и будили - я НИЧЕГО (!) не слышала.

Они (дети и муж) полночи носились, искали кота в доме.Животных у нас нет, у соседей только собаки. Кота не нашли. Я СПАЛА!
Ладно. Потом началось в доме: скандалы - хоть из дома беги, просто из ничего, а раньше этого вообще не было. До слез. И не только я и муж, еще и дети.
Собачились все.

Я обращалась знающим людям, они мне дали совет, что домовой принял только меня. И еще совет, чтобы вместо молока водку поставила.
Водки нет у нас, налила вискаря, потом меняла все на сладкое, молочное, конфетки/печеньки, го ничего не помогало.
Потом по дому заходили мыши, просто так, никого не боясь.
Потом нас обокрали.

Неприятности сыпались как из рога изобилия. И я решительно сказала этому, кто тут был: "Пошел вон!". Прошлась с иконой по дому, читая "Отче наш".
Уж не знаю, был ли то домовой или нечисть какая, которая домового выгнала в тот день, но все успокоилось после этого. Мы опять дружная и спокойная семья, мыши исчезли, и неприятности все закончились.

Я верующая, всю жизнь просила Бога о поддержке и тут с этим домовым лопухнулась как-то. Нечисть - она и есть нечисть.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:35
Сегодня, 02:35 by LudaMПросмотров: 173Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Домовой несчастья молоко молитва авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ernesta
Сегодня, 03:40
+2
Группа: Авторы
Репутация: (1412|-2)
Публикаций: 103
Комментариев: 963
Домового иконой и молитвой не испугать. Ничего ему не сделается.
Одно знаю. Нечесть в доме не змаечает лишь тот, за чей счёт она питается, живёт. Все остальные и слышать и видеть могут.
Несколько самоуверенно думать, что вы домового выгнали своими ритуальными действиями из дома.
Он сам может уйти, но от этого только хуже будет, потому как на его место придёт некто другой, уже не домовой, а действительно нечесть.
А у вас - то домового позову, то нечестью его обзову и иконой с молитвой выгоню. Как по мне, так проучил вас ваш домовой. Нечего двурушничать и мысли ваши он все наперёд знает, вот и получили.
Вы уж определитесь в своих идеях. Вот моя свекровка шибко верующая - дома даже теливизора нет, одно радио и там лишь церковные службы услышать можно. Так она такие истории, что мы тут читаем, даже слушать не будет. Заохает, креститься начнёт и убежит куда подальше.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#2 написал: DRUID
Сегодня, 04:49
0
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 108
У меня дома недавно домовой у ребёнка игрушку стащил, резиновый шарик с мукой внутри. Его мнешь и он разные формы принимает. Дочка называет эту игрушку "антистресс". Искали везде и всюду, всей семьёй, нашли через пару дней на видном месте, до этого все там смотрели. Сделали вывод, что у домового был стресс и он решил его снять этой игрушкой. Вот теперь вместо молока буду успакоительное ему оставлять laughing
А за историю +++
Непросто так в семье и в доме неблагополучие было.
Зарегистрирован: 26.01.2018
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