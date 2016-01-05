Опять домовой

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:35

LudaM Просмотров: 173 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 02:35 by

Начиталась, значит, про домовых, поставила молочка, позвала домового отведать, да спать легли.Ночью спала как убитая (что для меня вообще нонсенс).Утром дети (9 и 10 лет) и муж рассказывают: посреди ночи раздалось громкое протяжное "мяу"! Все подорвались, кроме меня (ничего не слышала). Дети первым делом метнулись ко мне: трясли меня и будили - я НИЧЕГО (!) не слышала.Они (дети и муж) полночи носились, искали кота в доме.Животных у нас нет, у соседей только собаки. Кота не нашли. Я СПАЛА!Ладно. Потом началось в доме: скандалы - хоть из дома беги, просто из ничего, а раньше этого вообще не было. До слез. И не только я и муж, еще и дети.Собачились все.Я обращалась знающим людям, они мне дали совет, что домовой принял только меня. И еще совет, чтобы вместо молока водку поставила.Водки нет у нас, налила вискаря, потом меняла все на сладкое, молочное, конфетки/печеньки, го ничего не помогало.Потом по дому заходили мыши, просто так, никого не боясь.Потом нас обокрали.Неприятности сыпались как из рога изобилия. И я решительно сказала этому, кто тут был: "Пошел вон!". Прошлась с иконой по дому, читая "Отче наш".Уж не знаю, был ли то домовой или нечисть какая, которая домового выгнала в тот день, но все успокоилось после этого. Мы опять дружная и спокойная семья, мыши исчезли, и неприятности все закончились.Я верующая, всю жизнь просила Бога о поддержке и тут с этим домовым лопухнулась как-то. Нечисть - она и есть нечисть.

Ключевые слова: Домовой несчастья молоко молитва авторская история

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