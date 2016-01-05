Опять домовой

Опять домовойНачиталась, значит, про домовых, поставила молочка, позвала домового отведать, да спать легли.
Ночью спала как убитая (что для меня вообще нонсенс).
Утром дети (9 и 10 лет) и муж рассказывают: посреди ночи раздалось громкое протяжное "мяу"! Все подорвались, кроме меня (ничего не слышала). Дети первым делом метнулись ко мне: трясли меня и будили - я НИЧЕГО (!) не слышала.
Они (дети и муж) полночи носились, искали кота в доме.Животных у нас нет, у соседей только собаки. Кота не нашли. Я СПАЛА!
Ладно. Потом началось в доме: скандалы - хоть из дома беги, просто из ничего, а раньше этого вообще не было. До слез. И не только я и муж, еще и дети.
Собачились все.
Я обращалась знающим людям, они мне дали совет, что домовой принял только меня. И еще совет, чтобы вместо молока водку поставила.
Водки нет у нас, налила вискаря, потом меняла все на сладкое, молочное, конфетки/печеньки, го ничего не помогало.
Потом по дому заходили мыши, просто так, никого не боясь.
Потом нас обокрали.
Неприятности сыпались как из рога изобилия. И я решительно сказала этому, кто тут был: "Пошел вон!". Прошлась с иконой по дому, читая "Отче наш".
Уж не знаю, был ли то домовой или нечисть какая, которая домового выгнала в тот день, но все успокоилось после этого. Мы опять дружная и спокойная семья, мыши исчезли, и неприятности все закончились.
Я верующая, всю жизнь просила Бога о поддержке и тут с этим домовым лопухнулась как-то. Нечисть - она и есть нечисть.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:35
Сегодня, 02:35 by LudaMПросмотров: 173Комментарии: 2
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