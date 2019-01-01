Нечисть в доме. Часть первая

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:04 by

Нечисть в доме без домового. Как узнать есть ли в доме нечисть. Как выгнать нечисть из дома. Существует их огромное количество, и не все они приходят с добром. Некоторые из них эгоистичны и питаются энергией человека, его эмоциями. Другие же стараются обанкротить человека, отнять у него все благости. А есть и такие которые стараются завязать судьбу человека так, чтобы она пошла по кругу и не двигалась вперед.То, что мы сегодня называем территорией дома, объемом дома, энергией квартиры, и всего прилегающего пространства в старину называли одним глобальным понятием — Явь. Это светлая сила управляющая миром. Миром реальным, миром проЯВленным. Одним словом, то что тебя окружает и есть Явь. Явь — это белый свет, Явь — время настоящее, сущее, идущее, свершающееся. И естественно, Явь — ключевое понятие, от которого зависит будущее. Какая Явь вас окружает?Оглянитесь вокруг, оглянитесь и посмотрите на собственное окружение, наполненное бытовыми предметами и людьми, населяющими вашу Явь. Из этой Яви произрастает будущее. Посмотрите на все это новым взглядом, как бы ничего не ведая, собрав новый аналитический материал того, что вас окружает. Из этого анализа, нового взгляда на свой быт и тех людей, с которыми вы общаетесь, можно легко понять, какое будущее проявится впредь.Славяне относились к Яви очень трепетно. Они понимали, что поскольку Явь — живое пространство, фундамент будущего, то в Яви живут характерные только для нее сущности, которые творят ваше будущее. Эти обитатели считались домовыми духами и еще младшей прослойкой ведающих существ, которые служили Верховным Богам - Светлым и Тёмным. В таком окружении славянин жил всегда. Жил в чутком взаимопонимании, не нарушая границ и правил этих навьих существ, от которых зависит будущее. Их много, этих разных странных сущностей мира Нави. И сейчас я расскажу о некоторых из них, сожительствующих с нами в одном пространстве.Дух-хранитель спального ложа. Виделся он всегда как мохнатое, златовласое существо с большими ушами, похожее на кота. Держит в лапах или в зубах стебель стрелолиста. Это магическое растение, как считали наши предки, охраняющее спальное или брачное ложе от порчи, от чужой зависти. Иногда в лапах у Люба был стебель крапивы, чтобы отгонять зависть одиноких, завидующих счастью, людей. Люба надо всячески ублажать лаской любовной, чтобы он отгонял от спальни Нелюба. То есть чем чаще супруги занимаются любовью в спальне, чем больше они счастливы - тем сильней становится Люб.Нелюб (с черной шерсткой и злобным характером), в отличие от Люба, держит в лапах не приворотные травы, а ветку белены - бесовской травы, которая, как считалось, наводит раздор в отношениях. А эта нечисть в доме способствует разладу между супругами и влюблёнными.Для того чтобы Люб защищал ваше брачное ложе, нужно повесить в изголовье так называемое яйцо счастья. Вы наверно видели такие яркие подарочные деревянные яйца, расписные разными яркими узорами. Можно сделать такое яйцо самим, купив деревянное, желательно липовое или осиновое, и написать на нем все пожелания для процветания вашей семьи. Текст нужно начинать писать от тупого конца яйца к острому по спирали, поворачивая яйцо против часовой стрелки. Можете писать либо русскими буквами, либо символическим языком значков и картинок, которые понятны только вам.После этого яйцо оплести льняной нитью, как в авоську, и подвесить в изголовье кровати. За этим яйцом необходимо следить, чтобы оно не покрылось толстым слоем пыли, потому что пыль и грязь очень любит Нелюб, и как только ваше яйцо становится грязным или старым, его меняют, для того чтобы Люб радовался красоте, а Нелюб не видел запустения.С понятием красоты и запустения связана ритуальность Люба и Нелюба. Если ваша постель нечасто освежается и не убирается каждое утро до состояния, чтобы на ней не было ни единой морщинки, ни единой складки, если вы не следите за красотой своего ложа, даже если вы одиноки, то хранителем вашего спального ложа выступает Нелюб. Естественно, что отсюда вытекают все проблемы с противоположным полом.Также может прижиться неподалеку от спального места. Согласно распространенному мнению, домовой может ночью наваливаться на человека, предвещая какие-либо перемены в его жизни, или пробудить ото сна, чтобы человек подумал над тем, что показывает во сне домовой. Гнеток же совсем другое существо. Чем отличается его поведение от описанного поведения домового? Это давящий мифологический персонаж, работа которого заключается лишь в том, что он гнетет и душит по ночам. Как он может прижиться к спальному месту? Скорее всего, из-за неблагополучия между партнерами. Гнеток, если у вас в семье потеряно взаимопонимание, может полностью нарушить ваш сон, доведя до бессонницы.Потеря взаимопонимания — основная энергия, которой подпитывается Гнеток. Он тоже мохнатый, с длинными волосами и большими ступнями, которыми он топчется по человеку, поэтому и встают поутру люди с болью во всем теле, как будто их поколотили. Считается, что если он не залюбит тех людей, с которыми сожительствует, то будет всю ночь мучить. Всей тяжестью может вдруг навалиться, так что человеку даже не встать, не повернуться. Наступает окаменение всех мышц, всех суставов, но ужаса, который появляется, когда наваливается домовой, не возникает, только страшная тяжесть и апатичное состояние.И в этот момент Гнеток «объедает» с вас энергию. Почему он это делает, я уже говорила. Если же он вас любит, то всю ночь будет вокруг ходить, кряхтеть, дверьми дрожать и иногда ими хлопать. То есть эта нечисть в доме, где-то рядом, просто на любимого домочадца он не станет наваливаться. Как избавится от нечисти Гнеток? Он очень не любит сквозняка, не любит свежего воздуха в спальном пространстве, потому что легкий свежий воздух его сдувает. Значит, если хотите совсем от него избавится, чаще проветривайте спальню.Это еще один нечистик, страшилка, который тоже может приблудиться и прижиться, если домовой покинул ваш дом надолго или его вовсе нет. Облик Бадая расплывчат и таинствен. Это некто ужасный, часто немой, безрукий, но он занимается тем, что похищает у человека память о тех действиях, которые необходимо сделать. Появляется, когда человек слишком часто и подолгу находится в тоскливом эмоциональном состоянии, в депрессии. Человек внешне может и не плакать, но его внутреннее состояние таково, будто душа плачет. Также если человек часто плачет открыто, Бадай обязательно приживется к нему и будет его сопровождать. Такие люди часто все теряют: от мелочи до крупного, они часто забывают куда надо ехать, зачем надо ехать. Могут даже повернуть совсем в другую сторону, когда направляются по каким-то делам.Они теряют не только вещи, но и время. Не могут вспомнить, куда и на что ушли четыре-пять часов в течение дня. Бадай — похититель памяти, времени и благополучия. От Бадая следует быстро избавляться. В старину детям так и говорили: «Не плачь, а то Бадай заберет». Как избавиться от нечисти Бадая? Странная особенность - эта нечисть в доме приживается на слезы внутренние или душевную тоску, он должен бы любить влагу человеческих эмоций, но именно воды и боится. Если вы утром и вечером будете обливаться холодной водой или принимать душ, то Бадай исчезнет из вашей жизни.Глумница - существо женского рода, а Блазник — мужского. Они похожи на домовых, но у них совершенно другой характер: они глумятся, чудятся, мерещатся, блазнятся. Они пугают: проявляются, а потом исчезают тенью или неопределенного облика видением. Глумница и Блазник — скрадывающие сущности, но если Бадай крадет время, предметы и пространство, то Глумницы и Блазники крадут дорогу, линию судьбы, ваше перемещение из сегодняшнего состояния в благополучное материальное состояние завтрашнего дня, крадут счастливое будущее. Глумницы и Блазники воруют возможность переместиться из неблагоприятного периода в счастливый благополучный этап судьбы, жизни в целом.Кроме того, они очень часто обманывают, давая человеку неправильные установки поведения. Например: хорошее прибыльное дело человеку может показаться никчемным. И наоборот: опасное дело, предложенное аферистами, может предстать в радужном ореоле. То есть они пускают человека по ложному пути. Поэтому люди, к которым присосались Глумницы и Блазники, часто попадают впросак, занимаются «левыми» финансовыми операциями. Именно эти существа затмевают человеческое восприятие плохих людей. Если к человеку приросли Глумница с Блазником (или кто-то один из них), то нехорошие люди будут восприниматся, как лучшие друзья. И наоборот, от верных и честных людей человек будет шарахаться, как черт от ладана.Как избавиться от нечисти Глумницы и Блазника? Окружить себя честными, верными, справедливыми и добропорядочными людьми, которые не боятся сказать правду, которые готовы помочь в трудную минуту. Люди, которые принимают человека и в горе, и в радости таким, какой он есть, не захваливают, а объективно оценивают и верны в дружбе.Если человек очень часто сомневается в своих поступках, в своем выборе, если он одержим духом сомнения, то его победило вполне реальное существо, и называют его Антипом, то есть антиподом. Антипка или черт безпятый, как его еще называют в деревне. Прибавка «безпятый» характеризует одну из очень существенных деталей во внешнем облике Антипа, который как бы неполон. И похож вроде бы на человека, и отличается тем, что как бы не добирает по качествам мировоззрения, как бы недоделанный. Наши сомнения — его недоделанное мнение о том или ином сюжете нашей жизни.Антипка часто одерживает верх над человеком. Люди, имеющие в сожителях Антипа, бывают странными — по некоторым аспектам они постоянно сомневающиеся, например сомневаются в поведении жены, в ее верности, в верности супруга. Согласно другому аспекту мировоззрения они бывают крайне упертые, без тени сомнения. Так ведет себя Антип. Он выкачивает психику, чтобы человек не владел собственным мнением, а сомнение, выводы — та ментальная энергия, которой питается Антип.Как избавиться от нечисти Антипа? Можно но только четким концентрированным вниманием, продумыванием, планами, следованием этим планам, то есть словом «надо» — это самое заклятое слово для Антипа. Если вы будете произносить это слово относительно каких-то дел, вкладывая колоссальной силы эмоции, станете ответственным и деятельным, начнете жить и делать дела конструктивно, по плану, то избавитесь от него.Если чувствуете что в вашей жизни есть что-то, что постоянно бодается против хорошей жизни, придумывает оправдания, (почему не сделал, не доделал), и вы всё больше обрастаете незавершенными делами - значит эта нечисть в доме, рядом с вами. Еще раз повторю — нужно ежедневно выполнять поставленный перед собой план, доделывать все запланированные дела, и Антип через какое-то время от вас отвалится.Это и вовсе нечистая сила, которая сбивает правильное течение жизни. Эта энергетическая сущность может даже «похитить людей», то есть элементарно из вашей жизни может уйти тот или иной человек, причем уйти резко, оставив о себе отрицательный ореол воспоминаний. Блудь спроваживает людей на нечестную дорожку. Если Блудь прицепится, то мужья и жены забывают о верности, забывают о детях, о доме и в принципе ведут достаточно блудливый образ жизни. Если эта нечисть в доме поселится , то он превратится в проходной двор. У вас постоянно будут либо жить, либо ночевать какие-то люди. Будут приходить в гости на посиделки и так далее.Как избавится от нечисти Блудь? В доме нужно провести ряд манипуляций, связанных с очищением. Во-первых, потребуется полная перестановка мебели, плюс генеральная уборка, возможно даже ремонт. Но даже после этого нужно провести обряд очищения энергоемкими действиями, как то: омывание квартиры травяными отварами. Для этого используются чабрец, ромашка и лопух в равных количествах, чтобы получился густой, интенсивный отвар, которым протирают всю квартиру дочиста. После влажного действия необходимо сделать сухое действо, то есть теми же травами окурить всю квартиру, обходя ее по часовой стрелке, наполняя дымом и заговорами.Данный заговор необходимо повторить в пространстве жилища не менее 33 раз, после чего следует уйти из квартиры и вернуться не раньше, чем через пять часов. После этого пространство вашей квартиры успокоится и Блудь уйдет, но вы должны защитить вашу дверь всеми ранее означенными оберегами. Если же Блудь прицепилась к какому-то конкретному человеку, а не к дому, то необходимо взять две новые булавки, заговорить их, опаливая на свече, горячими натереть солью и прикрепить за подкладку одежды того, кого спасаете — крест-накрест. После этого Блудь через какое-то время отвяжется от конкретного человека.Нечистый дух, который посещает одиноких женщин обратившись в красивого мужчину или в отсутствующего мужа. Сегодня очень часто мелькают по телевизору и в средствах массовой информации, что одиноких женщин посещают инопланетяне. Никакие это не инопланетяне, а именно дух одиночества, Волокито, который, овладев телом женщины или одинокого экзальтированного мужчины, делает с ним что хочет. А точнее — что Волоките хочется в самых непотребных вариантах. Самое интересное, что многие люди с Волокитой встречались не понаслышке, а по-настоящему, ощущая прикосновение его тела.Многим казалось, что ночью у них в постели появляется сексуальное вожделение, кем-то явно спровоцированное, хотя в постели рядом с ними никого нет. Эти люди совершенно отчетливо ощущают чье-то присутствие. Это Волокито. Не буду говорить, плохо это или хорошо, потому что каждый из нас с этим разберется сам. Как избавится от нечисти Волокиты? Сделать это можно только в том случае, если найти постоянного интимного партнера, то есть жениться или выйти замуж, или иметь устойчивую постоянную связь с человеком противоположного пола.Люди, которых эта нечисть в доме посещает , внутренне ожидают его прихода, притягивают подобных существ. От своих Волокит, духов прилетающих по ночам, они испытывают всю гамму интимных переживаний и именно поэтому дорожат встречами с этими интимными духами. Как не вспомнить царицу Тамару и демона, который прилетал к ней.В эпосе много различных быличек о существе, прилетающем по ночам. Каждый читатель решит для себя сам — общаться с Волокитой или нет. На мой же взгляд, мы, материальные, из плоти и крови, и самими Богами завещано нам иметь материальную любовь от тела к телу, от сердца к сердцу, строить и дорожить именно этой любовью. Люди же, одержимые Волокитой, не стараются построить конкретную связь с конкретным человеком, они ею как бы не дорожат, то есть они полностью одержимы Волокитой.Это существо, тревожащее детей. Щекотун, чей внешний облик в поверьях не описывается, по-видимому сходен с Полуночником. Он упоминается в заговорах с целью изгнания тревожащих ребенка существ, которые вызывают бессонницу. Что удивительно, Щекотун также является и хранителем кладов. Поэтому если к ребенку прицепился Щекотун, скорее всего, этот дух вашему ребенку в зрелом возрасте подарит какие-то клады или какие либо богатые возможности.В широком смысле Щекотуны — сверхъестественные существа, которые непосредственно являются старожилками, при счастливых возможностях они приносят большие деньги. Интересно, но люди, боящиеся щекотки, обычно удачливее тех, кто не боится. Потому что только сам Щекотун наводит на мысль о том или ином счастливом моменте. Еще один интересный факт: люди, у которых живет Щекотун, счастливы в семейной жизни.Вечный праздник в семейной жизни не обещан никому, но люди, боящиеся щекотки, обычно редко бывают одиноки. Они всегда в браке. Даже если этих браков несколько, все равно они всегда имеют статус семейного человека. Приведу заговор, которым можно успокоить ребенка, если к нему прицепился Щекотун и тревожит его перед сном.Произносить его нужно тихим спокойным голосом, что-то среднее между шепотом и бормотанием, при этом ласково поглаживая ребенка по голове, плечам, ручкам, ножкам, спинке.Читается данный заговор не менее 12 раз.(Не путайте его с Щекотуном). Ребенок, к которому прицепился Щекотун, обычно озорной и веселый. Ежели к ребенку прицепился Бука, то это надолго. Если не отвести Буку от ребенка, то практически всю жизнь человек, уже выросший, ставший зрелым, останется мрачным и нелюдимым. Более того, у таких детей со временем развивается высокомерный характер. Даже если они не выражают этого словами, то к людям относятся как к чему-то более худшему, нежели они сами.Кто же он, Бука, детское страшилище? Описания о нем расплывчаты. Даль писал, что это мнимое пугало, коим разумные воспитатели стращают детей. На самом же деле я хочу сказать, что Бука — дух, который одерживает верх над сущностью маленького человечка, а потом уже и взрослого, чью личность он полностью заменяет. До тех пор пока он еще не одержал над кем-то власть, он ходит только ночью между домов и дворов и пожирает весь интерес ребенка к жизни. Ребенку, одержимому Букой, неинтересно играть, рисовать, читать, учить уроки. Он слоняется из угла в угол, хочет чтобы его никто не трогал и родители к нему не цеплялись.Он держит дистанцию между собой и реальным миром. Но прекрасно умеет манипулировать другими людьми и ставит их в услужение. Потому что Бука в принципе умеет подавлять любую личность. Он из потомственных мороков, которые заморачивают людей и полностью подавляют их жизненный интерес. Они не вполне определенные, но опасные сущности. Умеют завораживать человека и увлекать какими-то темными делишками. И всю творческую фантазию ребенка, которую они в детстве подавили, в зрелом возрасте могут направить на сохранившуюся энергоемкую линию личности, на темные, нехорошие дела.Например, Бука может научить ребенка врать и воровать. Еще одна грань образа Буки-морока — Бука-пожиратель, пожиратель будущего. Страшный персонаж, гибельный для детей, с неопределенным личностным иммунитетом к тяжестям. Он не готов воспринимать ситуации будущих событий, если эти ситуации противоположны тем, которые нам ожидаемы. Люди, не готовые противостоять различным тяготам, не готовы противостоять трудным действиям. Они становятся не трудолюбивыми, потому что трудолюбие — борьба с реальностью. Именно Бука делает их невосприимчивым к приближающимся неприятным событиям.Кстати, Бука очень древний, потому что некоторые современные исследователи полагают, что имя Бука индоевропейского происхождения. Дословно переводится как нечто расплывчато-уродливое по форме, то есть букатое. Имя Бука восходит к обширному индоевропейскому гнезду с данным корнем — надувать, отекать, пухнуть, сдуваться, переполняться. В верованиях многих народов Бука перефразируется как «пук». То есть люди, одержимые Букой, долго бурлят фантазией, а в итоге из нее ничего не рождается. В славянском языке имя Бука считают производным от общеславянских понятий: реветь, плакать и вообще издавать всевозможные печальные звуки. Предполагается, что Бука заставляет человека реветь, плакать, говорить только о плохом.Как избавиться от нечисти Бука? Это длительный временной процесс. Вдумайтесь: что ребенок с детства одержим Букой, а Бука может овладеть только ребенком. Итак, этот ребенок рос, стал подростком, вышел в юношеский период жизни. Из юношеского периода — в молодость, из молодости в зрелость и так далее. Многие годы сознание, личность, тело человека было заполнено другим существом, а значит, изгнать Буку — не сиюминутное действие. Это дело не одного дня и не одной недели.Это трудоемкий и длительный период времени, а действия, связанные с изгнанием Буки, — «промывка сознания», «промывка внимания» человека. Или же — перевоспитание, самосовершенствование, самовоспитание, ну и так далее, то есть серьезная работа над личностью человека. Как внешняя, чем и занимались в старину волхвы, так и индивидуальная, личностная работа по самосовершенствованию. Ведь, изгнав Буку, остается слабая нетренированная личность ребенка, а не взрослого человека. Поэтому лучше не допускать Буку в жизнь ребенка, развивая его как личность в клубах, секциях, кружках.Еще одно существо из навьего мира, которое тоже считается нечистым. Не подумайте, что речь идет о 40-градусном русском напитке. Водка — от слова «водить». Водку называют еще «водила». И в данном случае речь идет не о шофере, а о нечистой силе, которая уводит. Наверняка вы слышали былички о некоторых местах в лесу, про которые говорят: «Не ходите туда, там водит». Водка во многом напоминает Блуда. В старину считали, что человек не сам теряет жизненную дорогу, а его водит, уводит с нее нечистая сила.Люди были очень прагматичные и понимали, что не может человек сам по себе спиться, позабыть семью, бросить свои обязанности. Жизнь была более реальной, и все понимали: «если не потопаешь, то и не полопаешь», «как поработаешь, так и поешь». К сожалению, сегодня этой силы, которая в старину называлась Водка, значительно больше. Очень многие мужчины вообще забывают о том, что они должны кормить семью, достойно ее содержать, что они должны вкладываться в будущее детей.Многие женщины тоже забывают, что нрав у них должен быть спокойный и кроткий. И невольно многих женщин из семьи выводит Водка для того, чтобы она пошла зарабатывать на прокорм. Многие женщины действительно пропадают от зари до зари, от темна до темна на своих работах. Дети брошены, а мужья, совершенно позабыв, что нужно всячески обихаживать семью, позабыв свои обязанности, увлекаются водкой, в данном случае уже о напитке речь идет. Так вот, если этот нечисть в доме вашем поселился, ничего хорошего в вашей семье не произойдет. Потому что Водка внушает к жизни легкое и необязательное отношение.Водка внушает страсти легкоусваиваемого характера. Дескать, мужчина имеет право на легкие отношения с женщинами, мужчина имеет право на повелительное отношение к собственным детям. Мужчина имеет право на многое, женщина также имеет право, имеет право, имеет право… И в итоге об обязанностях люди, одержимые Водком, забывают. В результате семья разрушается. А это как раз та энергетическая пища, ради которой Водка и пришел в ваш дом. У людей одержимых Водком, куда бы он ни вышел, в какое бы время ни вышел, всегда находится масса различных отвлекающих предложений. Которые его и уводят от того дела, ради которого он вышел.Случается вплоть до такого — пошел вынести мусор, а является через месяц. Жена спрашивает, где был, а он просто не может вспомнить, где был. Бывает так, что кто-то из членов семьи просто не может вернуться домой, все у него какие-то дела, какие-то заботы, а по факту эти дела и заботы совершенно не приносят никаких материальных результатов. Это все Водка, нечистый дух, заставляет человека двигаться ради движения, бурлить страстями, желать чего-то. Пробовать легкую жизнь и совершенно не задумываться о том, как жизнь важна и другой не будет, где можно все набело прожить. Что жить нужно от факта к факту, от реализации к реализации.Скорее всего, когда Ломоносов изобрел свой напиток, столь понравившийся русскому мужику, — он был назван именно в назидание нечистого духа. Он то и может увести из реальной жизни, из реального бытия.Говоруха - существо женского рода, Болтунец — мужского. Они — нечто среднее между чистой и нечистой силой. Они выполняют действия сторожевых наблюдателей, служат и одним и другим. Проявляют сущность человека, демонстрируют и показывают ее, особенно ту, которую он хочет спрятать. Если Болтунец прицепился к кому-либо, то начнутся постоянные телефонные звонки, непрекращающиеся разговоры ни о чем. Человек в принципе будет готов разговаривать о чем угодно, когда угодно, с кем угодно, но только не о серьезном. О серьезном он будет молчать и совсем не потому, что ему есть что скрывать. Он будет молчать потому, что ему нечего сказать.Почему? Да потому, что Говоруха заставляет говорить «ни о чем». Это несерьезные люди, они очень боятся серьезных событий, серьезных решений. Они боятся делать выводы, соглашаться с кем-то или принимать серьезные решения. Это люди-пустозвоны. Говоруха — вполне безобидное существо, если, конечно же, вы не живете с человеком, к которому она прицепилась. Если в вашей семье есть такой человек, то вы вынуждены будете принимать все решения. На ваши плечи ляжет обязанность планировать и делать выводы. И все потому, что с вами нечисть в доме живет - Говоруха или Болтунец.Одержимые Говорухой замусоривают ментальное пространство дома неосуществимыми планами. Фантазиями, которые отвлекают от принятия серьезных решений. Как избавится от нечисти Говоруха? «Противодействие» называется «информационный пост». Кстати, его выполняли все схимники, все пророки. Это абсолютная тишина. Нельзя слушать радио, магнитофон, смотреть телевизор, с кем-то общаться. В течение 9 дней подряд. Обычно после такого «поста» Говоруха полностью отцепляется от человека и, соответственно, изгоняется из жилища.Учтите, что отцепившись от одного члена семьи, она может прицепиться к другому, проживающему в этом же доме. От Говорухи можно избавиться еще одним способом. Это так называемая «ключевая вода». Не информационная вода. Мы с вами можем использовать конкретно воду, привезенную с ключа, с источника, или использовать вымороженную воду. Задача состоит в том, чтобы носить во рту ключевую или вымороженную талую воду не менее 15 минут через каждый час.Почему именно 15 минут? Оказывается, за это время можно 33 раза произнести молитву «Отче наш», что и следует делать мысленно, держа воду во рту. Затем ее нужно проглотить. Не выпить, не вылить, а именно проглотить. Кстати, вода эта глотается с большим трудом. Она заряжена 33 молитвами и выдавливает, изгоняет из тела Говоруху или Болтунца.Еще один странный дух который может завестись в домовом пространстве. Чем же она занимается? Она нарушает интимную связь между супругами. Обычно она цепляется к мужьям и напускает на них так называемую интимную лень. Так что жена перестает быть мужу интересной. На сторону он тоже не ходит, он вроде бы как и в семье, но связующей узы брака интимной связи нет как таковой. У мужа появляется лень к партнерским отношениях.Женщину же Девка настраивает на злобливость, и супруга начинает ко всему придираться. В семье эти придирки, что самое неприятное, распространяются не только на супруга, но и на детей. Вплоть до того, «что не так сидишь, не так свистишь», «не туда обувь поставил, не так чашку взял». Как избавится от нечисти Девки? Для этого надо предпринять ряд обрядово-бытовых действий, направленных на прихорашивание женского пола, то есть женщина должна всячески усмирять свой характер, «не покупаясь» на дерзкие выходки Девки.Поскольку Девка имеет еще второе название «Пустоволоска», она навевает женщине леность во внешнем облике. Женщина перестает следит за собой, чего ни в коем случае допускать нельзя. Если женщина приложит усилия и начнет ежедневно прихорашиваться, то через некоторое время Девка уйдет. Уйдет сама, и интимные отношения между партнерами восстановятся. Нужно предостеречь, что к этой нечисти в доме, во многих семьях относятся как к чему-то рядовому и естественному и, что удивительно, воспринимают такое течение событий спокойно.Чего нельзя допустить. Потому что через некоторое время скука и леность в парнерстве настолько разрастается, что люди начинают не только спать под разными одеялами и на разных кроватях, но еще и в разных комнатах. Они практически не общаются целыми неделями друг с другом, хотя и сохраняют общий быт и общую семью.Например, одно такое странное существо именуется Егда. Оно вроде бы мирное и не вредоносное существо. Но с другой стороны, придя сожительствовать с человеком, оно постепенно заставляет его со всем соглашаться. Соглашаться с той жизнью, которая у него есть, соглашаться с теми предложениями, которые ему делают. То есть, если к человеку или к дому прицепился Егда, такие люди теряют собственное мнение. Они теряют способность делать собственные выводы из происходящего, они просто тянут лямку существования и терпят жизнь, которая у них складывается.Хорошо, если бы вместе с Егдой приходили в дом здравые предложения и благополучие. Но вместе с Егдой приходит и терпение, причем такое мутное, какое и терпеть не стоит. Иногда жизнь ставит нас перед выбором активных действий. Тот же, кто одержим Егдой, не может быть активным, он слишком смиренный и терпеливый. Такой человек старается оправдать и принять все, что с ним происходит.Следующее существо — Притка, дух несчастья, внезапной боли. Этакий бес, вызывающий неожиданные острые состояния либо социального несчастья, либо бытового, например внезапное недомогание. Иногда Приткой считали кем-то наведенную порчу. Но само по себе Притка — существо, вызывающее постоянные негативные случайности. После которых и происходят необъяснимые и нежелательные события, явления, нарушающие нормальное течение жизни. Эта нечисть в доме и в жизни все разваливает, все портит, всему мешает.Как избавится от нечисти Притки? Они удаляются из заболевшего дома или из заболевшего человека с помощью заговоров. Итак, заговор, который необходимо читать над водой, а потом пить эту воду в течение дня мелкими глоточками по полстакана.Этот заговор начитывают опять же 33 раза над водой. Вода должна быть либо талая, либо привезенная с ручья. И такой воды нужно выпивать в течение дня не менее 3 — 4 стаканов мелкими глотками, точнее — необходимо делать каждый час по нескольку глотков.Это припадочный дух. Согласно поверьям он может вселиться в человека, чаще всего в женщину. Кликуша заставляет свою жертву «кликать», вызывает истерические припадки. Обычно бывают кликушами «вдохновенные правдой» или испорченные женщины. Которые, приходя в неистовство, плетут всякий вздор и делают иногда совершенно дикие и необдуманные пророчества, больше напоминающие проклятия. Они кричат совершенно одержимо, их невозможно остановить, особенно когда они войдут в раж.Попасть под припадок такого человека — значит испортить себе не только настроение, но и как минимум на неделю энергетику. И не дай бог, если эта кликуша начинает еще и проклинать человека. Таких людей на сегодняшний день, к сожалению, достаточно много. А все из-за того, что люди не следят за чистотой своей личности и сознания. В христианстве их, собственно, так и называли «бесноватыми», и против этой бесноватости был целый культ христианских учений и излечений молитвами.Психологи «бесноватых» тоже здоровыми не считают, у них имеется длинный список препаратов для лечения подобных заболеваний. На самом же деле начинается все с того, что человек своим извращенным умом, качествами своей извращенной личности притянул к себе данного беса. Собственно, самоисцелению и самопомощи против духа Кликуши рецептов нет. Нужно обращаться к мастеру. Либо к хорошему практикующему кудеснику, волхву, либо к психотерапевту.Я предложила бы второй вариант, потому что в арсенале психотерапевта есть еще и медикаментозные средства, которые хорошо успокаивают человека. Но Кликушу полностью не изгнать. Она слишком глубоко прорастает в сущности людской, и, собственно, остается только пожалеть тех людей, в семье которых завелся Кликуша, и пожелать им терпения и спокойствия. Вся одержимость Кликуши начинается с Криксы.Автор - admin.

Ключевые слова: Мир Нави мистика мистические существа нечисть в доме помощь домового

Другие, подобные истории: