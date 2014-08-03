Проклятье "Мастера и Маргариты": за 9 лет умерли 18 актеров, снявшихся в фильме Бортко

Lynx Просмотров: 61 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 12:46 by

В режиссерской среде давно ходят слухи о так называемом "проклятье" романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", где одним из главных героев является сам дьявол. Во время постановок спектаклей или фильмов по этому произведению происходят различные странности и неприятности, мистика пронизывает все, что связано с миром "Мастера и Маргариты". Когда Владимир Бортко ставил свой фильм "Мастер и Маргарита", то Олег Янковский, приглашенный на роль профессора черной магии Воланда, отказался от предложения, сказав: "Я считаю, что дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя". Фильм Бортко вышел на экраны не так уж давно - в 2005 году, однако, из тех актеров, кто все-таки решился сняться в этой картине, уже нет в живых 18 человек! Является ли это случайным совпадением, или за игры с нечистой силой необходимо платить ценою жизни?«проклятия» 2 октября 2005 года стал актер Александр Чабан, сыгравший следователя, который вел розыск Воланда. Пропал незадолго до премьеры. Найден мертвым в своей квартире. Обстоятельства смерти неизвестны. Ему было 47 лет.".умер актер Павел Комаров, сыгравший вора на пристани. Это он украл одежду купавшегося поэта Ивана Бездомного. Комаров был ведущим актером Царицынского ТЮЗа, основал музыкальную группу «Группа риска».".скончался 67-летний Станислав Ландграф, сыгравший критика Латунского.умер народный артист СССР Кирилл Лавров, сыгравший Понтия Пилата.".провалился под лед во время рыбалки и умер Евгений Меркурьев (счетовод). В сериале счетовод и Пилат не пересекались. Но из жизни Меркурьев и Лавров ушли в один день.в возрасте 54 лет от рака легких скончался Александр Абдулов (Коровьев).".умер Андрей Толубеев, который озвучивал Алоизия Могарыча. Как и старшего товарища по питерскому театру БДТ Кирилла Лаврова, Толубеева свела в могилу онкология. Диагноз: рак поджелудочной железы.ушел из жизни актер Юрий Оськин (швейцар Николай).скончалась Галина Баркова, сыгравшая продавщицу фруктов.был найден мёртвым в собственной квартире исполнитель роли Ивана Бездомного заслуженный артист России Владислав Галкин. Ему было всего 38 лет.".скончалась Валентина Егоренкова, сыгравшая медсестру в психбольнице.умер Станислав Соколов - секретарь Понтия Пилата.".трагически погиб в автокатастрофе Михаил Суров, снявшийся в эпизоде "Мастера и Маргариты" (нет в титрах)., не дожив и до 30 лет, умер от лейкоза молодой актер Станислав Пряхин, сыгравший карманника (в титрах не указан).от рака легкого в возрасте 65 лет умер Илья Олейников, исполнитель роли финдиректора Варьете Римского.".от неоперабельной опухоли мозга скончался Валерий Золотухин (Никанор Иванович Босой)."., не дожив до 50-летия, скончался Дмитрий Поддубный - агент НКВД, в сериале расследовал пропажу людей из нехорошей квартиры. В реальности органы расследовали обстоятельства его смерти от закрытой черепно-мозговой травмы.ушел из жизни Станислав Фесюнов - швейцар магазина Торгсин.".Кто будет следующим?Что касается выживших, то они не верят в мистику, хотя признают, что нечто странное с ними происходило. Например,, сыгравшая Маргариту, говорит, что роман долгое время не хотел отпускать ее. Помимо роли в сериале, она также снималась в 3D-мюзикле «Мастер и Маргарита». А вообще актриса отмечает, что любит число 13 и черных кошек..., сыгравший Мастера, не верит в какие-то проклятия, но признает, что после съемок попал в автокатастрофу и переболел тяжелейшим бронхитом. «Кашлял так, что стены дрожали!» — говорит Александр.потерял голос прямо в тот момент, когда произносил монолог Воланда. Врачи диагностировали кровоизлияние в правую голосовую связку. Долгое время врачи заливали ему лекарства прямо в гортань и делали уколы..., который исполнил роль Берлиоза, говорил, что некоторые актеры в шутку использовали нависшее над романом проклятие в качестве некоего смягчающего фактора: «Я вообще не пью, а тут утром бутылка водки перед кроватью стоит. Как здесь удержаться?» или «Поставил будильник на 7, а он прозвенел в 10. Чертовщина какая-то!» Хотя сам актер после съемок слег с сердечным приступом, он всё же не склонен как-то связывать эти события., сыгравший в сериале Азазелло, рассказывает, что с ним ничего особенно мистического не происходило. Если не считать тот факт, что с Бортко он познакомился на Патриарших. Тот подошел к нему и сказал: «Ты меня не знаешь, но я тебя знаю. Коровьева ты уже сыграл (в картине Кары «Мастер и Маргарита» 1994 года), а у меня Азазелло сыграть не хочешь?»Интересно еще и то, что практически весь этот звездный состав — это запасные варианты. Воланда должен был играть Олег Янковский, а Берлиоза — Калягин. Последний слег с двумя инфарктами подряд и наотрез отказался от роли. Машков пробовался на роль Мастера, но попал в автомобильную аварию и тоже решил отказаться.Сам Бортко всех заверял, что не верит в какие бы то ни было проклятия. Несмотря на это, он пригласил на съемочную площадку священника, который освятил место съемки и всю съемочную группу вместе с оборудованием. После этого дело пошло...Люди по-разному относятся к проклятиям, связанным с романом «Мастер и Маргарита». Так, количество умерших актеров, которые участвовали в съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», значительно больше, но никто о проклятии не говорит. А тот же Анджей Вайда, первым экранизировавший роман в 1971 году, здравствует до сих пор...

Ключевые слова: Булгаков роман чертовщина мистика проклятье совпадения смерти аварии трагедии съемки

Другие, подобные истории: