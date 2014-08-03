Проклятье "Мастера и Маргариты": за 9 лет умерли 18 актеров, снявшихся в фильме Бортко

Проклятье "Мастера и Маргариты": за 9 лет умерли 18 актеров, снявшихся в фильме БорткоВ режиссерской среде давно ходят слухи о так называемом "проклятье" романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", где одним из главных героев является сам дьявол. Во время постановок спектаклей или фильмов по этому произведению происходят различные странности и неприятности, мистика пронизывает все, что связано с миром "Мастера и Маргариты". Когда Владимир Бортко ставил свой фильм "Мастер и Маргарита", то Олег Янковский, приглашенный на роль профессора черной магии Воланда, отказался от предложения, сказав: "Я считаю, что дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя". Фильм Бортко вышел на экраны не так уж давно - в 2005 году, однако, из тех актеров, кто все-таки решился сняться в этой картине, уже нет в живых 18 человек! Является ли это случайным совпадением, или за игры с нечистой силой необходимо платить ценою жизни?
Первой жертвой «проклятия» 2 октября 2005 года стал актер Александр Чабан, сыгравший следователя, который вел розыск Воланда. Пропал незадолго до премьеры. Найден мертвым в своей квартире. Обстоятельства смерти неизвестны. Ему было 47 лет.
"Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до того истока, от которого пошли все события. Следователь не сомневался в том, что эти события начались с убийства на Патриарших. Конечно, ни Иванушка, ни этот клетчатый не толкали под трамвай несчастного председателя МАССОЛИТа, физически, так сказать, его падению под колеса не способствовал никто. Но следователь был уверен в том, что Берлиоз бросился под трамвай (или свалился под него), будучи загипнотизированным".
28 сентября 2006 года умер актер Павел Комаров, сыгравший вора на пристани. Это он украл одежду купавшегося поэта Ивана Бездомного. Комаров был ведущим актером Царицынского ТЮЗа, основал музыкальную группу «Группа риска».
"Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей. Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено".
27 декабря 2006 года скончался 67-летний Станислав Ландграф, сыгравший критика Латунского.
"– Латунский! – завизжала Маргарита. – Латунский! Да ведь это же он! Это он погубил мастера.
Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо: почему это завизжал внезапно список жильцов. А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в каком-то упоении:
– Латунский – восемьдесят четыре! Латунский – восемьдесят четыре…
Вот налево – 82, направо – 83, еще выше, налево – 84. Вот и карточка – «О. Латунский».
Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой. Но никто не открывал. Маргарита стала сильнее жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу обитатель квартиры № 84 в восьмом этаже за то, что председатель МАССОЛИТа попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский. Она спасла его от встречи с Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу!"
27 апреля 2007 года умер народный артист СССР Кирилл Лавров, сыгравший Понтия Пилата.
"Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат".
27 апреля 2007 года провалился под лед во время рыбалки и умер Евгений Меркурьев (счетовод). В сериале счетовод и Пилат не пересекались. Но из жизни Меркурьев и Лавров ушли в один день.
3 января 2008 года в возрасте 54 лет от рака легких скончался Александр Абдулов (Коровьев).
"Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом".
7 апреля 2008 года умер Андрей Толубеев, который озвучивал Алоизия Могарыча. Как и старшего товарища по питерскому театру БДТ Кирилла Лаврова, Толубеева свела в могилу онкология. Диагноз: рак поджелудочной железы.
25 января 2009 года ушел из жизни актер Юрий Оськин (швейцар Николай).
"Ополоумевший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды и женские крики.
– Ну что с тобой сделать за это? – спросил флибустьер.
Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись. Но тут флибустьер сжалился над ним и погасил свой острый взор.
– Смотри, Николай! Это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане и даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи. – Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро: – Пантелея из буфетной. Милиционера. Протокол. Машину. В психиатрическую. – И добавил: – Свисти!"
23 декабря 2009 года скончалась Галина Баркова, сыгравшая продавщицу фруктов.
25 февраля 2010 года был найден мёртвым в собственной квартире исполнитель роли Ивана Бездомного заслуженный артист России Владислав Галкин. Ему было всего 38 лет.
"Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это – номер сто восемнадцатый, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает:
– Так, стало быть, этим и кончилось?
– Этим и кончилось, мой ученик, – отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит:
– Конечно, этим. Все кончилось и все кончается… И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо.
Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне.
Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом".
20 апреля 2010 года скончалась Валентина Егоренкова, сыгравшая медсестру в психбольнице.
20 августа 2010 года умер Станислав Соколов - секретарь Понтия Пилата.
"Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.
Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.
Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустился в кресло.
Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.
– Ну вот, все и кончилось, – говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, – и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется, – арестант повернулся, прищурился на солнце, – позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.
Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.
– Беда в том, – продолжал никем не останавливаемый связанный, – что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, – и тут говорящий позволил себе улыбнуться.
Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.
Тогда раздался сорванный, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:
– Развяжите ему руки".
11 августа 2011 года трагически погиб в автокатастрофе Михаил Суров, снявшийся в эпизоде "Мастера и Маргариты" (нет в титрах).
10 мая 2012 года, не дожив и до 30 лет, умер от лейкоза молодой актер Станислав Пряхин, сыгравший карманника (в титрах не указан).
11 ноября 2012 года от рака легкого в возрасте 65 лет умер Илья Олейников, исполнитель роли финдиректора Варьете Римского.
"Пропавшего Римского разыскали с изумляющей быстротой. Стоило только сопоставить поведение Тузабубен у таксомоторной стоянки возле кинематографа с некоторыми датами времени, вроде того, когда кончился сеанс и когда именно мог исчезнуть Римский, чтобы немедленно дать телеграмму в Ленинград. Через час пришел ответ (к вечеру пятницы), что Римский обнаружен в номере четыреста двенадцатом гостиницы «Астория», в четвертом этаже, рядом с номером, где остановился заведующий репертуаром одного из московских театров, гастролировавших в то время в Ленинграде, в том самом номере, где, как известно, серо-голубая мебель с золотом и прекрасное ванное отделение. Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу четыреста двенадцатого номера «Астории» Римский был немедленно арестован и допрошен в Ленинграде же. После чего в Москву пришла телеграмма, извещающая о том, что финдиректор Варьете оказался в состоянии невменяемости, что на вопросы он путных ответов не дает или не желает давать и просит только об одном, чтобы его спрятали в бронированную камеру и приставили к нему вооруженную охрану. Из Москвы телеграммой было приказано Римского под охраной доставить в Москву, вследствие чего Римский в пятницу вечером и выехал под такой охраной с вечерним поездом".
30 марта 2013 года от неоперабельной опухоли мозга скончался Валерий Золотухин (Никанор Иванович Босой).
"Первый на ходу показал Никанору Ивановичу документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело, газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображением какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
– Доллары в вентиляции, – задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: – Ваш пакетик?
– Нет! – ответил Никанор Иванович страшным голосом, – подбросили враги!
– Это бывает, – согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: – Ну что же, надо остальные сдавать.
– Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! – отчаянно вскричал председатель.
Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом выкрикивая:
– Вот контракт… переводчик-гад подбросил… Коровьев… в пенсне!
Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.
– Товариши! – неистово закричал председатель, – держите их! У нас в доме нечистая сила!
И тут же неизвестно что померещилось Пелагее Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскричала:
– Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!
С глазами, налитыми кровью, Никанор Иванович занес кулаки над головой жены, хрипя:
– У, дура проклятая!
Тут он ослабел и опустился на стул, очевидно, решив покориться неизбежному".
5 апреля 2013 года, не дожив до 50-летия, скончался Дмитрий Поддубный - агент НКВД, в сериале расследовал пропажу людей из нехорошей квартиры. В реальности органы расследовали обстоятельства его смерти от закрытой черепно-мозговой травмы.
В мае 2014 года ушел из жизни Станислав Фесюнов - швейцар магазина Торгсин.
"Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал:
– С котами нельзя.
– Я извиняюсь, – задребезжал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий, – с котами, вы говорите? А где же вы видите кота?
Швейцар выпучил глаза, и было отчего: никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно, немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус.
Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу.
– У нас только на валюту, – прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных, сивых бровей.
– Дорогой мой, – задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, – а откуда вам известно, что у меня ее нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями.
– У меня, может быть, полный примус валюты, – запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин. Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине".
Кто будет следующим?
Что касается выживших, то они не верят в мистику, хотя признают, что нечто странное с ними происходило. Например, Анна Ковальчук, сыгравшая Маргариту, говорит, что роман долгое время не хотел отпускать ее. Помимо роли в сериале, она также снималась в 3D-мюзикле «Мастер и Маргарита». А вообще актриса отмечает, что любит число 13 и черных кошек...
Александр Галибин, сыгравший Мастера, не верит в какие-то проклятия, но признает, что после съемок попал в автокатастрофу и переболел тяжелейшим бронхитом. «Кашлял так, что стены дрожали!» — говорит Александр.
А Олег Басилашвили потерял голос прямо в тот момент, когда произносил монолог Воланда. Врачи диагностировали кровоизлияние в правую голосовую связку. Долгое время врачи заливали ему лекарства прямо в гортань и делали уколы...
Александр Адабашьян, который исполнил роль Берлиоза, говорил, что некоторые актеры в шутку использовали нависшее над романом проклятие в качестве некоего смягчающего фактора: «Я вообще не пью, а тут утром бутылка водки перед кроватью стоит. Как здесь удержаться?» или «Поставил будильник на 7, а он прозвенел в 10. Чертовщина какая-то!» Хотя сам актер после съемок слег с сердечным приступом, он всё же не склонен как-то связывать эти события.
Александр Филипенко, сыгравший в сериале Азазелло, рассказывает, что с ним ничего особенно мистического не происходило. Если не считать тот факт, что с Бортко он познакомился на Патриарших. Тот подошел к нему и сказал: «Ты меня не знаешь, но я тебя знаю. Коровьева ты уже сыграл (в картине Кары «Мастер и Маргарита» 1994 года), а у меня Азазелло сыграть не хочешь?»
Интересно еще и то, что практически весь этот звездный состав — это запасные варианты. Воланда должен был играть Олег Янковский, а Берлиоза — Калягин. Последний слег с двумя инфарктами подряд и наотрез отказался от роли. Машков пробовался на роль Мастера, но попал в автомобильную аварию и тоже решил отказаться.
Сам Бортко всех заверял, что не верит в какие бы то ни было проклятия. Несмотря на это, он пригласил на съемочную площадку священника, который освятил место съемки и всю съемочную группу вместе с оборудованием. После этого дело пошло...
Люди по-разному относятся к проклятиям, связанным с романом «Мастер и Маргарита». Так, количество умерших актеров, которые участвовали в съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», значительно больше, но никто о проклятии не говорит. А тот же Анджей Вайда, первым экранизировавший роман в 1971 году, здравствует до сих пор...
Источник 1.
Источник 2.
Сегодня, 12:46 by LynxПросмотров: 61Комментарии: 3
Ключевые слова: Булгаков роман чертовщина мистика проклятье совпадения смерти аварии трагедии съемки