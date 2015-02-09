Почему не тосковали вдовы на Руси

Не тоскуй, а то бес придет

Свидание с огненным змеем

Он живет в лесу, появляется с тучей и имеет хвост

Защититься можно лишь молитвой

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 12:33

Крокозябла Просмотров: 53 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 12:33 by

Как только не называли русские крестьянки нечистых духов – бесами, чертями, святочниками и чернецами. Женщины боялись всех, но пуще всего страшились огненного змея, пришествие которого возвещало не только скорую смерть, но и погибель души.Его появление чаще всего связывали со смертью близкого человека и нарушением обряда поминовения усопшего.Но чаще всего огненный демон являлся тоскующим вдовам, молодым, красивым женщинам, которые никак не хотели забыть любимых мужей и ежедневно горевали по ним.Сильная тоска по умершему супругу в крестьянской среде расценивалась как заболевание, приводящее женщину сначала к «сухотке», потом к чахотке, а потом и к смерти. Чтобы такого не произошло, вдова обязана была в обязательном порядке поминать мужа на третий, девятый, сороковой дни, затем на полгода и на годовщину его смерти. Чрез год поминать умершего следовало только в родительские субботы – примерно 12 раз в год.Если же молодая вдова не переставала плакать, то делать это ей просто напросто запрещали, занимая ее непосильной работой, сложными поручениями, отвлекая таким образом от горя.Но это помогало далеко не всегда, а в суровой крестьянской семье с невесткой-вдовой часто обращались весьма неласково, считая ее «лишним ртом», и это еще больше погружало некоторых женщин в горе. Тогда к вдове начинали приходить черти.Крестьяне рассказывали о том, что к вдове, принимая облик покойного супруга, начинает приходить «нечистый» или бес. Однако чаще всего речь шла именно об огненном змее, который, рассыпаясь огненными искрами, прилетал по небу и проникал в дом через печную трубу, – об этом пишут собиратель фольклора, лингвист Татьяна Владимировна Махрачева и её соавтор А. С Ивановская в совместной работе «Народная демонология на территории Тамбовской области».При этом другие люди змея не видят и могут судить о его присутствии лишь по искрам, которые сыпятся с его хвоста, звукам и свисту, который он издает.«Покойник» поначалу весьма ласков со своей жертвой – он одаривает её конфетами и сладостями, ласкает. Однако сладости поутру превращаются в навоз или в кости, а ласки заканчиваются спутанными в колтун космами или обрезанными волосами.В селе Заречье Пичаевского района Тамбовской области одна из крестьянок рассказывала, что змей прилетал к её подруге и придавил её воротами, а потом после смерти мужа повадился летать и к ней, однако положение спас сын, которому она рассказала о том, что к ней по ночам приходит покойный муж.Сначала от змея огораживались «ухтовыми кресточками» – крестами, сложенными из лучины, и сыпали маковые зерна, которых змей якобы боится, а когда это не помогло, в дом срочно позвали монашку из ближайшего монастыря – читать молитвы и дежурить с вдовой всю ночь.По словам самой крестьянки, змей снова пришел, свистел у двери, и женщина была готова впустить «мужа», но монашка крепко схватила её за шиворот и не пустила, крикнув через дверь бесу: «Свисти не свисти, а я её не пущу!»В селе Рудовка того же района змея описывали, как огромный огненный шар с хвостом, как огненный лоскут или как светящийся меч. Считалось, что прилетает он строго с 12 до часу ночи. Принимая человеческий образ, он не может избавиться от своей бесовской сути, и поэтому у него обязательно есть какой-нибудь изъян – например, копыта или хвост.Местом жительства змея крестьяне считали дремучий лес и часто рассказывали, что бес проявляется из леса «с тучей».При этом в одних случаях крестьянки говорили, что ни в коем случае нельзя при свидании со змеем поминать Господа, иначе бес убьет «кирпичом», а в других же случаях, наоборот, это рекомендовали делать, как защиту от беса. Верным знаком того, что перед ними змей, крестьянки считали отказ «покойного мужа» сесть вблизи икон или перекреститься перед ними.Крестьяне рассказывали, что бес особо буйствовал в этих краях во время и после Первой мировой войны, когда по деревням осталось много вдов. Не гнушался он и свиданиями с пожилыми женщинами.Крестьяне села Ольшанка поведали этнографам, как в соседней Воронцовке «змей летал к бабушке», муж которой не вернулся с войны. Возраст женщины они не называли, но вполне могло статься, что женщина была еще не старая, едва за 50 лет. Она приходила в местный магазин, покупала табак и рассказывала продавцам, что к ней вернулся её «старик», да не один, а с другом. Через несколько дней женщину нашли мертвой и посчитали, что «её хвостом убил змей».В селе Егоровка крестьянка рассказала ученым, что если вдова тоскует по покойнику и очень хочет еще раз свидеться с ним, то змей «приликается в лик покойника»: так её сноха тосковала по мужу три года, после чего начала его видеть и даже какое-то время с ним сожительствовала, пока он не попытался утопить ее в реке.Защититься от змея можно было только крестом, молитвами (часто приглашали «дежурить» и читать молитвы подруг, родню или монашек) и окуриванием жилища ладаном, запаха которого змей не переносит.Иногда советовали отпугнуть демона странным поведением. Надо было сесть ночью во дворе и начать грызть конопляные семечки, а на вопрос змея «что делаешь?» ответить «Вшей грызу». Змей должен был удивиться и уйти.Но более всего при нашествии бесов советовали «сходить в церковь помолиться, исповедаться и причаститься».Можно посчитать все это россказнями неграмотных крестьянок, а можно вспомнить, с чего начиналось житие Святых Петра и Февронии: с того, что князь сразился со змеем, который прилетал к жене его брата.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Вдова змей бесы Молитвы

Другие, подобные истории: