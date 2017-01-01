Вдова и ласточка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:30

vasilina_apelsina Просмотров: 429 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:30 by

Жила когда-то бедная вдова, детей у нее было много, да все малыши. С большим трудом она добывала им еду.Однажды вдова сидела на пороге хижины и штопала детское платье. Вдруг из ласточкиного гнезда выпал птенец и оказался у её ног. Вдова взяла птенца в руки, осмотрела его и увидела, что он сломал ножку. Добрая женщина пожалела птенца, скрепила сломанную ножку нитками и уложила его в гнездо.Наступила осень, птицы улетели в теплые края, опустело и ласточкино гнездо. Так прошла зима, а весной опять прилетели ласточки.В один из весенних дней вдова, как всегда, сидела на пороге своей хижины и, как всегда, что-то штопала.Вдруг к ней подлетела ласточка. Она положила на колени вдовы тыквенное семя, ласково защебетала, вспорхнула и исчезла. Вдова догадалась, что эта ласточка - тот самый птенец, которого она спасла и вылечила.Посадила она тыквенное семя в огороде, и выросла из него тыква, да такая большущая, какой вдова никогда прежде и не видывала.Когда тыква созрела, вдова разрезала ее ножом, да так и ахнула: из тыквы посыпались со звоном золотые и серебряные монеты, и столько, что и не сочтешь.Счастливая женщина рассказала обо всем своей соседке. А та, хитрая, жадная и злая, позавидовала ей. Долго думала она и, наконец, придумала: дождалась лета, нашла ласточкино гнездо, вынула оттуда птенца и переломила ему ножку. А потом старательно скрепила ее шелковыми нитками. Затем она положила птенца в гнездо и стала ждать себе награды.А вышло вот что: когда наступила весна и птицы возвратились из теплых стран, к ней подлетела ласточка и уронила семя тыквы. Обрадовалась жадная соседка, посадила семя в огороде, ждет не дождется, когда тыква вырастет.Выросла тыква - такая большущая, что руками ее не обхватишь. С трудом соседка притащила ее в дом, заперлась и разрезала. Но из тыквы не золотые и серебряные монеты посыпались, как она ожидала, а выползли медно-красные змеи.Набросились они с шипением на жадную и завистливую женщину и стали кусать её.

Ключевые слова: Тыква вдова ласточка монеты соседка змеи

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