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Страшно интересно

Королевство гномов китайского Средиземья

Королевство гномов китайского Средиземья


Посетив одну необычную китайскую деревушку, можно почувствовать себя настоящим Гулливером. Здесь есть целая деревня карликов, которые решили поселиться отдельно от привычной цивилизации в надежде избежать насмешек и издевательств, от которых они очень сильно устали, а также стать еще одной туристической достопримечательностью огромной страны.

Королевство гномов китайского Средиземья


От традиционных поселений деревню отличает лишь одно — рост каждого жителя коммуны, которая находится в 40 км к юго-западу от города Куньмин в провинции Юньнань, не должен превышать 129 см. При этом самому юному карлику — 18 лет, а самому взрослому — 48. Множество туристов стекаются в это место только ради этой забавной достопримечательности Китая.

Королевство гномов китайского Средиземья


Городок маленьких человечков стал местной достопримечательностью, своеобразным парком развлечений для туристов. Карлики построили свои домики в форме сказочных грибов и деревьев, а сами стали одеваться, как герои сказок, и вести образ жизни, представляющий интерес для многочисленных посетителей. Это – часть их уникального мира, который построил для них китайский бизнесмен Чень Минцзин, посочувствовавший ужасным условиям жизни маленьких людей в Китае.

Королевство гномов китайского Средиземья


Два раза в день карлики дают представление «Королевство гномов», которое, конечно же, рассчитано на туристов и помогает жителям деревни таким образом заработать себе на жизнь. А в свободное время жители деревни играют в покер и бадминтон, изучают английский язык на бесплатных курсах или весело проводят время со своими друзьями и соседями по волшебной стране.

«Будучи маленькими людьми, мы привыкли к тому, что большие люди помыкают нами и эксплуатируют нас. Здесь больших людей нет. И все, что мы делаем, мы делаем для себя», — рассказал житель необычного китайского поселения Фу Тянь.

Королевство гномов китайского Средиземья


Но появление такой деревни вызвало массу противоречий среди жителей Китая, да и на Западе, по мнению одних, эта деревня — шоу уродцев, другие считают, что это прекрасная возможность для людей с физическими отклонениями заработать деньги и жить счастливой, полноценной жизнью.

Королевство гномов китайского Средиземья


Несмотря на неоднозначную реакцию общественности на этот «проект», сами карлики очень довольны. Они живут в своем миниатюрном мире, где у них есть дом, работа и специально созданная для маленьких людей инфраструктура, включающая больницу, магазины, школу, кафе, сувенирную лавку и даже цветочный магазинчик! А главное – в Королевстве карликов нет «больших» людей, которые в реальном мире помыкают и эксплуатируют труд «маленьких». Здесь они живут и работают только для себя, позабыв об обидах и несправедливости «другого» мира, где для них не нашлось места. И это всего лишь одно из множества необычных мест удивительной страны Китай, достопримечательности которого не перестают восхищать путешественников из разных стран мира.

Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья
Королевство гномов китайского Средиземья

Сегодня, 09:35 by Сделано_в_СССРПросмотров: 12Комментарии: 1
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Ключевые слова: Китай деревня карликов гномы маленькие люди

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 10:06
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Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 714
Комментариев: 8 258
Я бы туда не поехала.
Но, думаю, самим "гномам" там живётся лучше, чем в "нормальной" среде.
Любопытная информация, +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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