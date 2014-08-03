Королевство гномов китайского Средиземья

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:35 by

Посетив одну необычную китайскую деревушку, можно почувствовать себя настоящим Гулливером. Здесь есть целая деревня карликов, которые решили поселиться отдельно от привычной цивилизации в надежде избежать насмешек и издевательств, от которых они очень сильно устали, а также стать еще одной туристической достопримечательностью огромной страны.От традиционных поселений деревню отличает лишь одно — рост каждого жителя коммуны, которая находится в 40 км к юго-западу от города Куньмин в провинции Юньнань, не должен превышать 129 см. При этом самому юному карлику — 18 лет, а самому взрослому — 48. Множество туристов стекаются в это место только ради этой забавной достопримечательности Китая.Городок маленьких человечков стал местной достопримечательностью, своеобразным парком развлечений для туристов. Карлики построили свои домики в форме сказочных грибов и деревьев, а сами стали одеваться, как герои сказок, и вести образ жизни, представляющий интерес для многочисленных посетителей. Это – часть их уникального мира, который построил для них китайский бизнесмен Чень Минцзин, посочувствовавший ужасным условиям жизни маленьких людей в Китае.Два раза в день карлики дают представление «Королевство гномов», которое, конечно же, рассчитано на туристов и помогает жителям деревни таким образом заработать себе на жизнь. А в свободное время жители деревни играют в покер и бадминтон, изучают английский язык на бесплатных курсах или весело проводят время со своими друзьями и соседями по волшебной стране.«Будучи маленькими людьми, мы привыкли к тому, что большие люди помыкают нами и эксплуатируют нас. Здесь больших людей нет. И все, что мы делаем, мы делаем для себя», — рассказал житель необычного китайского поселения Фу Тянь.Но появление такой деревни вызвало массу противоречий среди жителей Китая, да и на Западе, по мнению одних, эта деревня — шоу уродцев, другие считают, что это прекрасная возможность для людей с физическими отклонениями заработать деньги и жить счастливой, полноценной жизнью.Несмотря на неоднозначную реакцию общественности на этот «проект», сами карлики очень довольны. Они живут в своем миниатюрном мире, где у них есть дом, работа и специально созданная для маленьких людей инфраструктура, включающая больницу, магазины, школу, кафе, сувенирную лавку и даже цветочный магазинчик! А главное – в Королевстве карликов нет «больших» людей, которые в реальном мире помыкают и эксплуатируют труд «маленьких». Здесь они живут и работают только для себя, позабыв об обидах и несправедливости «другого» мира, где для них не нашлось места. И это всего лишь одно из множества необычных мест удивительной страны Китай, достопримечательности которого не перестают восхищать путешественников из разных стран мира.

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