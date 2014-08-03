Ритуал сокушинбутсу: Дать себе засохнуть

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:42 by

Мумии находили и находят во всех частях нашей планеты. Технология изготовления их у разных народов отличается друг от друга, но всех их объединяет одно: мумии делались после смерти человека. Однако история человечества знает случаи, когда процесс мумификации начинался еще при жизни «главного героя», причем этот жестокий выбор человек делал добровольно…Практиковали такую невероятную самомумификацию буддисты. Долгие дни, месяцы и годы истязаний и издевательств над собственным организмом … Ради чего все это? Давайте узнаем интересные исторические факты об этом явлении и о причинах, побудивших людей пойти на такой шаг.На протяжении многих веков сами из себя мумий «готовили» буддийские монахи Японии, Индии, Тибета и других стран. Эти люди всю свою жизнь проводили в медитации, молитвах, отречении от земных благ. Аскетический образ жизни, который они вели, конечно же, в какой-то степени приучал их организмы к лишениям, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что приходилось терпеть монахам, решившимся на самомумификацию. На нее шли те, кто решил, что уже достиг просветления и достоин остаться нетленным. Они были уверены, что никогда не умрут, а будут находиться между двумя мирами – живых и мертвых. Они смогут разговаривать и с теми, и с другими. И это приблизит их к состоянию Будды. Мотивация ясна, но как монахи достигали этого?Сокушинбутсу, технология изготовления мумий при жизни, появилась в Японии более тысячи лет назад и отрабатывалась веками методом проб и ошибок, и нет никакой статистики, говорящей о процентном соотношении пытавшихся сделать из себя мумию и тех, кому это удалось. Впервые эта ужасная практика была введена священником по имени Куукай. Этот монах был основателем секты буддистов шиньон, которая проповедовала идею просвещения посредством физического истязания. Чтобы достичь прижизненного состояния Будды, нужно было пройти три этапа, каждый их которых длится тысячу дней. На протяжении этого времени монах собственноручно, методично и медленно убивал себя.Первый этап состоял из специальных физических упражнений и диеты, направленных на то, чтобы лишить бренное тело монаха жира, ведь именно благодаря ему тело разлагается. Человек в эти 1000 дней ел только орехи и семена. Второй этап был еще более жестким – истощенные монахи питались лишь сосновой корой и корнями. Причем то, что они занимаются самомумификацией и очень плохо себя чувствуют, не освобождало их от повседневных обязанностей монахов. Они, как все, выполняли определенную работу, молились, пели и обливались ледяной водой. Все это было дополнительным истязанием для их и без того ослабших организмов. Но самое большое испытание ожидало кандидатов в мумии в конце второго этапа, когда им приходилось пить чай уруши, сделанный из сока дерева Toxicodendron vernicifluum, который также использовался в качестве лака для глиняной посуды из-за его способности отражать нашествие личинок и паразитов, – очень ядовитый, токсичный, вызывающий рвоту и, соответственно, выводящий воду из организма. И «просветляющиеся» монахи травились, но пили его. Цель этой самоубийственной процедуры – пропитать внутренние органы чаем уруши, чтобы они стали «невкусными» для червей, поедающих трупы.Далее наступал третий этап, когда «потенциальной мумии» приходилось прибегать к помощи товарищей, поскольку сделать это самому сил уже не было. Монахи вырывали для него яму, очень узкую, в которой нельзя было шевелиться, и сажали в нее «живую мумию» в позе лотоса. В руки полуживому монаху давали колокольчик, и закрывали яму крышкой, оставив небольшую щель для доступа воздуха. Монах там молился, пел сакральные песнопения и периодически звонил в колокольчик, говоря о том, что он еще жив. Понятно, что продолжалось это недолго, поскольку ни еды, ни питья у него не было. И вот колокольчик переставал звонить. С этого момента монахи еще три года не подходили к яме, и лишь потом вскрывали ее. Не факт, что они всегда там находили нетленную и просветленную мумию. Зачастую, даже прошедшие все три этапа, оставались тленными. Обычно монахи узнавали, какое зрелище им ждать в яме по запаху, исходящему оттуда. За почти тысячелетнюю историю прижизненной мумификации успешными были лишь 24 случая, остальных же мучеников-мумий приходилось разложившимися доставать из ям и хоронить, как простых смертных. Живые монахи объясняли неудачи тем, что «потенциальная мумия», прошедшая физическую подготовку, не была готова духовно. «Удачную мумию» переносили в монастырь и выставляли на всеобщее обозрение. Нельзя сказать, что решившиеся на самомумификацию, делали это лишь из личного желания достичь совершенства и обрести бессмертие. Люди верили, что нетленная мумия – это святыня, реликвия, которая защитит живущих неподалеку от нее людей от болезней, голода, эпидемий и других катастроф. Некоторых из двадцати четырех «удачных» мумий можно увидеть в буддийских храмах, в основном, в Японии и Китае.Особо нужно рассказать о прижизненной мумии вьетнамского монаха Ву Кхак Миня. Согласно легенде, Минь, будучи настоятелем монастыря, уединился в часовне, где постился и читал молитвы. Он повелел монахам запомнить день, когда перестанет звучать его молитвенный барабан. После этого еще месяц нельзя было открывать дверь в часовню, и лишь потом нужно было войти в нее. Если тело разложилось – похоронить его, а если осталось нетленным – выставить в монастыре. Монахи всегда были неподалеку, ожидая «сигнала» от Миня. Спустя сто дней они услышали барабанный удар в последний раз. Монахи выдержали положенный срок и, войдя в часовню, нашли нетленного Миня. Монахи покрыли его тело серебряной краской, и уже несколько столетий он сидит в позе лотоса в монастыре, где его можно увидеть. Внешне «живая мумия» похожа на керамическую скульптуру, поэтому многие не верили, что это «продукт» самомумификации. Чтобы разрешить эту загадку, было проведено рентгеновское исследование мумии Миня. Результат удивил врачей – на снимках они увидели человеческий скелет, причем внутренние органы и мозг были нетронутыми. Ученые не могут дать ответ, почему тело монаха не разлагается и не увеличивается в объеме, находясь во влажном климате Вьетнама и почему не «портится» снаружи. Более того, мумия постоянно усыхает – сейчас ее вес всего семь килограмм.Несколько дней назад все СМИ опубликовали новую сенсационную информацию – внутри статуи Будды обнаружена мумия. Находку сделали совершенно случайно. Статуя Будды была экспонатом музея археологии города Дрентса, Нидерланды. Поверхность постамента от времени утратила свежесть, и его решили отреставрировать. Когда реставраторы начали соскребать испорченный слой, то увидели то, чего никто не ожидал увидеть: из-под снятого слоя стали видны кости и кожа. Была проведена компьютерная томография, которая показала, что внутри статуи Будды находятся останки человека.Статуя стала своеобразным футляром для мумии. Удивление ученых достигло предела, когда они заметили, что внутри тела мумии есть китайские письмена. Их увидели, когда рассматривали легкие мумии. Что там написано — трудно сказать, поскольку достать их невозможно, ведь мумия очень старая и хрупкая. Единственное, что удалось узнать наверняка из найденной в постаменте записки, что мумия принадлежит китайскому монаху Лю Цюаню, умершему в 1100 году. Ученые полагают, что этот монах также прошел прижизненную мумификацию. Но как письма попали в его организм? На этот вопрос у ученых нет ответа.Уже более ста лет самомумификацию не проводят, поскольку в 1903 году она была запрещена.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Страны Азия Китай ритуал сокушинбутсу

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