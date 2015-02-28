Драконы ручной работы моего авторства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:10

Причина: Изменён и добавлен раздел.

DragoNita Просмотров: 61 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 13:08 by

Про эту крысу есть коротенькая сказка.Однажды самая обычная крыса, спасаясь от когтей хищной птицы, попала в логово дракона. Хотя зверька давно уже никто не преследовал, крыса бежала без оглядки всё глубже и глубже, в непроглядною темноту пещеры. Юркнув под каменную россыпь, она замерла, принюхиваясь и прислушиваясь к незнакомому месту. Сердце её бешено колотилось, уши выхватывали все малейшие шорохи, а нос улавливал чужие для него запахи. Вдруг камни, под которыми она пряталась, вздрогнули и зашевелились. Зверёк в ужасе прижался к земле, не зная, куда бежать. Каменная насыпь оказалась гигантской лапой огнедышащего дракона. Хозяин был дома. Дракон поднял лапу и увидел крохотную и дрожащую крысу, вжавшуюся в каменный пол. Набрав полную грудь воздуха и собравшись было испепелить незваного гостя, дракона прервал резкий и недовольный женский голос:- Ты опять за старое, Варор? Сколько можно дымить в собственном доме? Прекрати сейчас же, а то снова тебе придётся покупать мне новые наряды, прошлые ты случайно сжёг, когда к нам залетел почтовый голубь от моего папы, - недовольно поморщившись и уперев руки в бока, заявила принцесса. - Кого на этот раз решил сжечь, не иначе воробушка, который, конечно же, прилетел за твоими сокровищами? - ехидно продолжала принцесса, спускаясь по винтовой лестнице к громадному зверю, по хозяйски спихивая со ступеней золотые кубки, монеты и невероятных размеров самоцветы. Варор с шумом и рыком выдохнул горячий воздух, схватил обезумевшую от ужаса крысу и протянул принцессе- Элеонора! У нас завелись грызуны! - прогремел на всю пещеру могучий драконий бас. - На, сама смотри, видишь, какая огромная? - он протянул пищащую крысу прямо к носу принцессы. Девушка от неожиданности вскрикнула и запустила в дракона золотым блюдом, которое аккурат прилетело дракону в лоб.- Варор! - воскликнула девушка. - Немедленно выпусти несчастное животное! Что за манеры, какой ужас! Не видишь, она испугана до полусмерти и... она белая? - принцесса осторожно взяла пытающуюся вырваться из пальцев дракона крысу и прижала к себе. - Ну-ну, тихо, большая ящерица тебя не обидит, не бойся, я не дам тебя никому в обиду, - успокаивала принцесса дрожащего в руках зверька.- Осторожно, она может тебя укусить, крысы - опасные твари и, к тому же, переносчики заразы, - поучительным тоном произнёс дракон, потирая лоб и вынимая застрявшее в шипах блюдо. - Тоже мне, нашла питомца, - продолжал ворчать Варор, - от принцев отбоя нет, так теперь ещё и крыс домой тащит! Тьфу ты, пакость... Нашлась тут сердобольная: то коня отпусти, то овечку не ешь, то оленя выплюнь и хоть бы раз так за какого-то жениха переживала, так нет, всё нам животных жалко... Замуж когда пойдёшь? - фыркнул дракон и скривился в смешной гримасе. - Дёрнул меня леший с королём договор подписать и взять эту барышню на воспитание...С тех самых пор прошло очень много лет: принцесса выбрала достойного себе в супруги и уехала на другой конец Земли, дракон жил не спеша и брал на обучение и воспитание других принцесс, естественно, за битком набитые золотом сундуки, ну, а крыса? Крыса и впрямь побелела ещё в тот раз, когда её схватил чудовищный зверь, однако, если долго-долго жить рядом с драконом, в чьих жилах струится магия, можно очень сильно измениться. И крыса изменилась - сама или дракон её пожалел и сделал необычной, продлив ей жизнь и наделив парой махоньких и проворных крылышек - никто не знает. Но теперь каждая королева рассказывает своим дочерям о невероятной умной и говорящей крысе белоснежного цвета по имени Элейн, которая любит прихорашиваться перед зеркальцем, носит крохотную шляпку и ведёт учёт богатствам в сокровищнице дракона и развлекает принцесс невероятными историями, которые она слышала от своего народа и всех лесных обитателей.

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