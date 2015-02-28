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Страшно интересно / Страшные фото

Драконы ручной работы моего авторства

Азарра (изготовлена на заказ, живёт в г. Грязи).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Наамран Старейший. Дракон Санта (живёт в г. Саранске).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Грифон Айни (улетела в Подмосковье).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Нидхёгг (изготавливался по книге, хотя, по легендам, он совершенно иначе выглядит, улетел в Уссурийск).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Смауг (именно дракон, как рисовал его сам профессор, а не виверна из кино, улетел в Тюмень).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Азула (живёт в Саранске).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Миррана (улетела в Новосибирск).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Крылатая крыса Элейн (улетела вместе с Мирраной в Новосибирск).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Про эту крысу есть коротенькая сказка.

Однажды самая обычная крыса, спасаясь от когтей хищной птицы, попала в логово дракона. Хотя зверька давно уже никто не преследовал, крыса бежала без оглядки всё глубже и глубже, в непроглядною темноту пещеры. Юркнув под каменную россыпь, она замерла, принюхиваясь и прислушиваясь к незнакомому месту. Сердце её бешено колотилось, уши выхватывали все малейшие шорохи, а нос улавливал чужие для него запахи. Вдруг камни, под которыми она пряталась, вздрогнули и зашевелились. Зверёк в ужасе прижался к земле, не зная, куда бежать. Каменная насыпь оказалась гигантской лапой огнедышащего дракона. Хозяин был дома. Дракон поднял лапу и увидел крохотную и дрожащую крысу, вжавшуюся в каменный пол. Набрав полную грудь воздуха и собравшись было испепелить незваного гостя, дракона прервал резкий и недовольный женский голос:
- Ты опять за старое, Варор? Сколько можно дымить в собственном доме? Прекрати сейчас же, а то снова тебе придётся покупать мне новые наряды, прошлые ты случайно сжёг, когда к нам залетел почтовый голубь от моего папы, - недовольно поморщившись и уперев руки в бока, заявила принцесса. - Кого на этот раз решил сжечь, не иначе воробушка, который, конечно же, прилетел за твоими сокровищами? - ехидно продолжала принцесса, спускаясь по винтовой лестнице к громадному зверю, по хозяйски спихивая со ступеней золотые кубки, монеты и невероятных размеров самоцветы. Варор с шумом и рыком выдохнул горячий воздух, схватил обезумевшую от ужаса крысу и протянул принцессе
- Элеонора! У нас завелись грызуны! - прогремел на всю пещеру могучий драконий бас. - На, сама смотри, видишь, какая огромная? - он протянул пищащую крысу прямо к носу принцессы. Девушка от неожиданности вскрикнула и запустила в дракона золотым блюдом, которое аккурат прилетело дракону в лоб.
- Варор! - воскликнула девушка. - Немедленно выпусти несчастное животное! Что за манеры, какой ужас! Не видишь, она испугана до полусмерти и... она белая? - принцесса осторожно взяла пытающуюся вырваться из пальцев дракона крысу и прижала к себе. - Ну-ну, тихо, большая ящерица тебя не обидит, не бойся, я не дам тебя никому в обиду, - успокаивала принцесса дрожащего в руках зверька.
- Осторожно, она может тебя укусить, крысы - опасные твари и, к тому же, переносчики заразы, - поучительным тоном произнёс дракон, потирая лоб и вынимая застрявшее в шипах блюдо. - Тоже мне, нашла питомца, - продолжал ворчать Варор, - от принцев отбоя нет, так теперь ещё и крыс домой тащит! Тьфу ты, пакость... Нашлась тут сердобольная: то коня отпусти, то овечку не ешь, то оленя выплюнь и хоть бы раз так за какого-то жениха переживала, так нет, всё нам животных жалко... Замуж когда пойдёшь? - фыркнул дракон и скривился в смешной гримасе. - Дёрнул меня леший с королём договор подписать и взять эту барышню на воспитание...

С тех самых пор прошло очень много лет: принцесса выбрала достойного себе в супруги и уехала на другой конец Земли, дракон жил не спеша и брал на обучение и воспитание других принцесс, естественно, за битком набитые золотом сундуки, ну, а крыса? Крыса и впрямь побелела ещё в тот раз, когда её схватил чудовищный зверь, однако, если долго-долго жить рядом с драконом, в чьих жилах струится магия, можно очень сильно измениться. И крыса изменилась - сама или дракон её пожалел и сделал необычной, продлив ей жизнь и наделив парой махоньких и проворных крылышек - никто не знает. Но теперь каждая королева рассказывает своим дочерям о невероятной умной и говорящей крысе белоснежного цвета по имени Элейн, которая любит прихорашиваться перед зеркальцем, носит крохотную шляпку и ведёт учёт богатствам в сокровищнице дракона и развлекает принцесс невероятными историями, которые она слышала от своего народа и всех лесных обитателей.

Принцесса Хельга (живёт в СПб).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Амфиптер Алистер (живёт в Челябинске).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Драконица Ардат (обитает в Ивановской области).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Лонгвей Джилин (не пристроен).

Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства
Драконы ручной работы моего авторства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:10
Причина: Изменён и добавлен раздел.
Сегодня, 13:08 by DragoNitaПросмотров: 61Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: DragoNita дракон авторская кукла кукла дракона авторские куклы ручная работа авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 13:11
0
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 3
Комментариев: 351
Обалдеть. Как такую красоту вытворять можно, еще и продавать! Потрясающе! yaaah
Зарегистрирован: 28.02.2015
    
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 13:17
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (529|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 712
Нет слов! Дракон-Санта, Смауг, Крыска и Грифон - самые-самые, на мой взгляд!
А мордочки у них такие живые! Талантище!!!!!!!!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#3 написал: Sniff
Сегодня, 13:24
0
Онлайн
Группа: Посетители
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Публикаций: 11
Комментариев: 173
Какие красавцы, я бы с такими не рассталась)+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
#4 написал: Asheera
Сегодня, 15:01
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Очаровашки, такие красивые, живые и обаятельные!!! heart_eyes
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#5 написал: Летяга
Сегодня, 17:54
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Комментариев: 8 246
Я очарована вашими драконами! Рукотворное чудо good
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:41
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2539|-1)
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Драконица Ардат(обитает в Ивановской области). 336


Драконица Ардат
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
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