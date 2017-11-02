История одного образа. Арнольд Бёклин, "Остров мертвых"

Летяга Просмотров: 57 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:44 by

И да, это именно та, которую очень любил Гитлер.А чего сразу Гитлер-то? как бы спрашивает нас он - Ленин правда, на оригинал денег не имел, но репродукцию в Шушенскую ссылку взял и на стене избы она у него все время провисела. Учитывая, что это изображение считалось приличным для каждой нормальной буржуазной семьи... это, как-то не очень характеризует вождя мирового пролетариата...Как писал Набоков: "её (картины) копию можно найти в каждом берлинском доме..."Правда, она пропала сразу после войны. Неизвестно куда. До 1970, когда берлинскому музею её подарил "советский генерал, пожелавший остаться неизвестным". А так - неизвестно куда, конечно же...Публика, правда, не потеряла возможность любоваться картиной и после помещения её в личную коллекцию Гитлера. Потому что картина была не одна. А сразу пять. До наших дней дошло только четыре, от её четвертого варианта осталась только фотография: она находилась в музее голландского Роттердама и погибла во время войны.А получилось так.К Бёклину пришла заказчица. Жил он тогда во Флоренции, напротив кладбища, где художник три года назад похоронил свою семилетнюую дочь. У дамы была проблема: она собиралась выйти замуж. Во второй раз. А предыдущий муж её умер 15 лет назад. В качестве своеобразного жертвоприношения духу покойного, она заказал картину, которая "могла бы выразить всю её скорбь". Беклин (несколько высокопарно) согласился:"...Вы сможете отдаться мечтаниям, погрузившись в темный мир теней, и тогда вам покажется, что вы чувствуете легкий, теплый ветерок, вызывающий рябь на море, и что вы не хотите нарушать торжественную тишину ни единым словом..."Для себя художник сразу же решил делать не одну картину, а две. Тема хорошая - заказчице маленькую, и такую же, но побольше - для своего покровителя Александра Гюнтера. А потом вообще решил оставить получившееся себе и продавать права на репродукции.Эту он отдал заказчицеА эту - оставил себеИбо картина получилась, несомненно, хорошей, "цепляющей" и наполненной гигантским количеством символов.Заказчице, правда, самый первый вариант не понравился. В нем к острову направлялась лодка, а в ней была единственная белая фигура - собирательный образ покойников. Женщина же настояла, чтобы лодка плыла на веслах, гребла женщина (обычно пишут, что это Харон - но это не так) и еще в лодке же находился гроб...Ничего такое выражение скорби, не так ли? Женщина отвозит собственного мужа на остров мертвых, чтобы спокойно выйти замуж еще раз... ну, напрашивается же? Фрейд, где ты?Фрейд, кстати, эту картину тоже очень любил и копию её у себя в кабинете (где бы он его не открывал) держал.Да и не только Фрейд. Образ "Острова" любили и Сергей Рахманинов, и Сальвадор Дали и Роджер Желязны. Её даже для могильных надгробий использовали.Вот, например, на Введенском кладбище в МосквеЗаказчица пережила и своего второго мужа. Но Беклин скончался задолго до этого, так что она ему уже не заказала новый образ смерти... А то - кто знает...Еще два варианта:От Роттердамского осталась только фотография из каталогаИ самый известный, пятый. Он сейчас хранится в Лейпциге.P.S. Ну, и нельзя не напомнить про вдохновленный "Островом" образ у Гигера.Автор: memento_mori.

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