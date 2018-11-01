Загадка острова-убийцы: умирали все, кто пытался здесь поселиться

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:28 by

Гайола… романтичное название для двух островов, соединенных между собой естественным тоненьким мостиком, как будто двое влюбленных, протянувших друг другу руки. Однако история Гайолы, хоть и романтична, но не так прекрасна, как кажется на первый взгляд. Однако влюбленные в ней присутствуют, и далеко не одни.Гайола представляет собой два небольших островка, соединенных между собой дугообразным мостиком. Один остров совершенно необитаем, в то время как на втором раскинулась шикарная вилла, построенная еще в начале 19 века. Однако до этого остров успел побыть местом, куда итальянцы приходили помолиться в одиночестве. Время шло, и наступил девятнадцатый век, а вместе с ним на остров пришел и отшельник, назвавшийся Волшебником.Он долгое время жил на острове, прячась от дождя в пещерах, выращивая примитивные плодоносные растения и выживая благодаря милости моряков, которые снабжали Волшебника всевозможными яствами. Долго ли жил Волшебник на Гайоле — история умалчивает, однако через некоторое время остров снова опустел, но местные жители пока что не видели в исчезновении волшебника недоброго предзнаменования.Итальянцы — крайне суеверный народ. Даже не смотря на то, что их заслуженно именуют во всем мире горячими и страстными, они с большой осторожностью относятся к местам, что говорится, поцелованным тьмой. Истории о злых духах из прошлого и кровожадных проклятиях пугают их настолько, что жители Италии готовы десятой дорогой обходит места, славящиеся своей мистической аурой.Когда-то Гайола считалась красивым островом в Неаполитанском заливе, однако если сегодня у местных спросить что-либо о нем, то вряд ли кто-то захочет не то что проводить, но и говорить об острове. В округе он считается проклятым. И не зря: мистические события, происходившие на острове на протяжении столетий, оставили свой отпечаток.Гайола красива, но красота ее обманчива. И страшная мистическая история началась еще с первого владельца. Некий Господин, имя которого история не сохранила, через несколько лет после Волшебника, приобрел остров и построил на нем виллу. Красивейшее здание в живописном месте — вот как выглядела тогда Гайола. Однако прожил этот некий Господин на острове совсем недолго и вскоре скончался. От чего?Видимо, от сердечного приступа — так посчитали местные жители. А как там было на самом деле — кто же знает? Однако, внезапная смерть прошлого владельца не отпугнула богатого Ханса Брауна, который приобрел остров вместе с виллой в скором времени после гибели прошлого хозяина.Ханс Браун был неприлично богат и страшно счастлив: он взял в жены прекрасную молодую девушку и теперь новоиспеченная семья собиралась начать свою историю на прекрасном итальянском острове. Однажды молодая миссис отправилась в город по делам, оставив мужа коротать день в одиночестве. Однако вернувшись с материка, леди не увидела мужа: он не встречал ее у входа на виллу, кроме того, на всем острове стояла зловещая тишина. Молодая женщина отправилась на поиски мужа, однако нашла только его окоченевший труп, завернутый в прикроватный коврик.Убитая горем, миссис Браун несколько дней ходила словно в воду опущенная, а через неделю тело девушки выловили из залива. Выбрала ли она сама для себя такой путь, или остров просто избавился от нежелательной гостьи — теперь уже никто не узнает.Грустная история, произошедшая на острове, быстро разлетелась по всей округе. Итальянцы жалели молодую семью, счастье которой прервалось так быстро. Однако долго вилла не пустовала — спустя несколько месяцев ее приобрел отъявленный атеист и скептик, коренной немец Отто Грунбак.Заслышав о трагической истории, произошедшей на Гайоле, а также о том, что теперь по остову бродят духи неупокоенных душ, мистер Грунбак лишь рассмеялся. И смех его еще эхом звучал в горах, когда сам Отто Грунбак скончался от сердечного приступа. Было ли это простым совпадением, или Гайола снова не захотела принять нового жителя?Так или иначе, а долго пустовать ей не пришлось. Морис Сандоз, живущий в Швейцарии, подумал, что неплохо бы приобрести домик на итальянском побережье, чтобы ездить в солнечную страну во время летнего отдыха. Проехавшись по берегу Италии, он остановил свой выбор на Гайоле и с радостью приобрел остров. Однако воспользоваться летним домом для отдыха ему так и не удалось: спустя некоторое время после покупки Сандоза настигла судьба предыдущих владельцев Гайолы: по непонятным причинам он свел счеты с жизнью, чем немало шокировал близких и лишь подтвердил опасения жителей прибрежной зоны о проклятии, нависшем над виллой.Какое-то время вилла пустовала, пока ее не заметил один бизнесмен, занимающийся перепродажей подобных участков. Дела его шли неплохо, и он решил вложить деньги в столь выгодное, по его мнению, место, которое уж точно не прогорит. Однако со временем дела бизнесмена резко пошли вниз: его родственники стремительно умирали один за другим, состояния он лишился за один день, и единственное, на что ему хватило денег — добраться до виллы на острове Гайола и выстрелить себе в висок в ее холле.Одно время Гайола принадлежала владельцу Фиата Джанни Аньелли, однако даже учитывая то, что он ни разу там не бывал, Аньелли все же поплатился за приобретение: его сын в скором времени повесился, а любимый племянник умер от редкой формы рака. Убитый горем, он продал остров. С тех пор вилла стоит заброшенной и принадлежит итальянскому округу Кампания.Загадочная история привлекает множество туристов, однако местные отказываются показывать дорогу к вилле и лишь за хорошую цену могут махнуть рукой в ее направлении. Гайола — два острова, соединенных между собой мостом. Кто они? Влюбленные, которые тянутся навстречу друг другу? Или жизнь и смерть, соединенные тонкой гранью?Автор: guruturizma

Ключевые слова: Италия остров проклятие

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