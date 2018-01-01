Хидаругами - опасные японские призраки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 77 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:19 by

Существуют разные виды привидений (блуждающие, пугающие, пытающиеся начать разговор и тд), но японские голодные призраки действуют очень необычно.Одним из наиболее известных призраков в Японии являются так называемые "хидаругами" (Hidarugami), что примерно переводится, как "голодные боги". Говорят, что это души тех, кто умер голодной смертью, заблудившись в горах, и чьи тела так и не нашли.В зависимости от региона хидаругами могут называть словами "хидарутами" или "дараши" или "дару", но поведение у них одно и то же. Они блуждают в поисках того, с кем можно разделить свою агонию вечного голода. Такое на них наложено проклятие. И естественно, что чаще всего их жертвами становятся такие же одинокие путники.Рассказывается много историй о том, как путешественников, идущих по одиноким горным тропинкам, внезапно охватывает ненасытное чувство голода, подобного которому они никогда не испытывали. Это ощущение, как сообщается, абсолютно подавляющее и практически непреодолимое. Оно часто сопровождается необъяснимой усталостью и онемением конечностей, в результате чего жертвы нападения "голодного призрака" падают на землю, не понимая, что происходит.Если путнику вовремя не помочь, все это, как считается, почти наверняка приведет к его смерти или состоянию полного безумия, а после своей смерти путник станет таким же голодным призраком.Согласно преданиям, можно избежать этой зловещей судьбы, если иметь под рукой хотя бы маленький кусочек пищи, подойдет даже одно зернышко риса. И даже такое небольшое количество пищи может быстро убрать сверхъестественное чувство голода, когда оно нападет.Именно поэтому даже в наши дни японцы, отправляющиеся в одиночку по горным тропам, берут с собой хотя бы немного еды, даже если им предстоит пройти совсем небольшое расстояние.Любопытно, что в традициях префектуры Сига на острове Хонсю хидаругами описывают, как зомби. Для них это агрессивные существа, которые могут напасть и искалечить человека, поедая его плоть, чтобы удовлетворить свой ненасытный голод. Для защиты от них надо всегда держать под рукой рисовые шарики.Хотя все это может показаться просто народными сказками, есть на самом деле немало рассказов людей, которые, возможно, на самом деле сталкивались с голодными призраками. Одна из таких историй пришла от мужчины по имени Сенкичи, который в 1736 году отправился в путь по уединенной горной тропе.Когда его позже нашли другие местные жители и привели в свою деревню, он находился в очень напуганном состоянии и поведал жуткую историю о нападении на него группы голодных призраков.В другой истории тех же лет путешественник по имени Мизуки Шигеру также оказался атакован полчищем противных голодных призраков. Ему удалось сбежать от них, схватив горсть риса из своей сумки и раскидав рис на земле. Голодные призраки отвлеклись на поиск рисинок, и мужчине удалось скрыться.Во множестве японских карт и путеводителях тех лет содержались предупреждения о голодных призраках и настоятельно советовалось брать с собой рис. Также по всей сельской Японии ходило много легенд, связанных с голодными призраками.В префектуре Вакаяма есть якобы глубокая яма в земле недалеко от гор Окумотори и Шокумотори, в которой сидят в засаде агрессивные хидаругами. Также во многих районах Японии на горных тропах располагаются особые святые места, в которых можно помолиться, чтобы на тебя не напали голодные призраки.Распространено мнение, что эти истории являются лишь олицетворением сильного голода, от которого многие века страдали в сельской части Японии. Тем не менее, подобные рассказы распространялись даже в относительно богатых районах страны. К счастью, хидаругами считается относительно слабым духом на фоне многих других представителей японской нечистой силы.Иногда к хидаругами приписывают отвратительных и также очень голодных духов под именем "гаки" или "прета". Эти существа пришли в Японию из тибетской мифологии и вечно мучаются от жажды и голода в своем потустороннем аналоге Ада. Гаки чаще всего описывают, как человекоподобных существ с ужасно раздутыми животами, странными головами и бесполезными маленькими ртами, которыми они постоянно ищут что-нибудь съестное.Гаки/преты являют собой нижайшую форму существования, в которую превращаются после смерти завистливые, жадные и в целом плохие люди.Их мучает такой сильный голод, что они будут искать что угодно, чтобы съесть это. В том числе фекалии, рвотные массы, трупы и так далее. Они отчаянно облизываются при малейшей капле крови, но их чувство голода никогда не насыщается.Автор - paranormal-news.ru

Ключевые слова: Страх ужас призраки голод

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