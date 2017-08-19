Самые зловещие и жуткие места Украины

A.Norton Просмотров: 40 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:12 by

Поселок находится на самом въезде в покинутые Прилуки. Заезд связывают с так называемыми геопатогенными зонами. Здесь постоянно ломаются автомобили, а часы перестают показывать правильное время. Люди здесь чувствуют слабость и головокружение. Одна из версий по поводу того, что происходит в поселке, такова: здесь накладываются различные по силе магнитные поля, поэтому и происходят мистические вещи. По другой версии, такое влияние на людей оказывают какие-то тайные испытания на военных объектах. Что же на самом деле творится в Заезде — неизвестно.Озеро находится посреди леса в 2 км от села. Люди боятся купаться в нем, поскольку здесь якобы даже не клюет рыба и не поют птицы. А все потому, что в озере живет чудовище. Последний раз тварь со змеиной головой и туловищем крокодила видели в этом месте 30 лет назад. По одной из легенд, в озере живет гигантский древний сом. По другой − доисторическая акула. Экстремалы каждое лето приезжают на озеро, чтобы увидеть легендарное чудовище.Зеленый театр — это огромное сооружение с подземными ходами и тоннелями в горе. Во время своей истории в театр то молния попадала, то он горел. И постоянно притягивал "неблагонадежных" представителей общества. Во времена строительства комплекса неподалеку было кладбище самоубийц и умерших младенцев. А в советское время преступники часто оставляли здесь трупы убитых. Ходят истории, что Зеленый театр — это центр подземных коммуникаций еще со времен основания Киева. Рассказывают также о женском монастыре, который отлучили от церкви — такие страшные вещи там творились. Также существует мнение, что здесь любил гулять Булгаков. Одним словом, место мистическое и легенд о нем ходит немало.Вовчинецкую гору называют "Ивано-Франковский Голливуд". Но с давних времен она называется — Бойная гора. Такое название она получила якобы из-за страшного боя между казаками и польскими отрядами Потоцкого. Однако о горе ходит немало мистических легенд. Одна из них о великанах, которые здесь жили. Они хотели добраться к богу и за это их затопили. После этого территорию захватили бесы, а когда их прогнали, на горе появился монастырь. Но и монахи впали в грех и за это монастырь ушел глубоко под землю. На Ивана здесь слышны колокола и пение греховных монахов. Также люди верят, что ночью по горе бродят нечистые создания. Среди них уж с человеческой головой, крылатая змея и таинственный черный пес.Место жуткое без каких-либо легенд. Здесь в ХХ веке были политические тюрьмы польского, советского и нацистского режима. Трагическим периодом в тюрьме было время советской власти. Стены тюрьмы увидели сколько человеческих страданий, что трудно представить более жуткое место. Сейчас здесь находится музей-мемориал жертв оккупационных режимов.Ивано-Франковское еврейское кладбище стал свидетелем масштабного и ужасного убийства. В октябре 1941 года немцы на грузовиках привезли сюда тысячи евреев. На кладбище вырыли яму глубиной 5 м. Людей заставили прыгать в яму, а там их расстреливали из пулемета. Ужасная казнь продолжалась 5 часов. Тогда было убито от 6 до 10 тысяч невинных людей.Тернопольский дом с привидениями расположен в частном секторе в микрорайоне "Дружба". Дом построен на месте кладбища. По рассказам, как только дом построили, в нем поселилась нечисть. Оттуда были слышны жуткие крики, вой. А свет мерцал еще тогда, когда электричество не было проведено. Первый владелец дома якобы не побоялся поселить туда свою семью, однако летающие предметы и танцующая мебель все же выжили их из дома. После этого каменный дом долго пустовал, а сейчас там якобы живет женщина, которая нашла общий язык с духами.В конце 19 века в Виннице появилась психиатрическая больница. История этой больницы богата не очень приятными фактами, что делает это место жутким. Самыми страшными являются методы, которыми здесь пробовали лечить больных. Там широко применяли кровопускание, ожоги, пиявки, слабительные средства, уксус, голодание, водолечение. Людей одевали в смирительные рубашки, связывали ремнями, а иногда применяли даже кандалы. От такого лечения смертность среди пациентов была просто поразительной. Десятилетиями позже, уже при советской власти, в психбольницу часто попадали здоровые, но неугодные режиму люди, над которыми здесь проводили ужасные эксперименты.Этот небольшой хутор окутан мистикой. Очевидцы рассказывают об остановках и ускорении времени. Также люди страдают здесь галлюцинациями и им являются видения. Местные уезжают из этого мистического поселка и советуют обходить его десятой дорогой. Ученые говорят, что часы здесь дают сбои в работе из-за магнитного поля. Но как объяснить странные стуки и стоны, которые слышат жители в своих домах?Самым жутким местом в Украине, несомненно, является мертвый город Припять, о котором знают все. Километры пустых улиц, заброшенные дома и детские сады. Трудно представить что-то страшнее, чем мертвый город. Город стал безжизненным после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Сейчас в Припяти никто не живет, однако экстремалы приезжают сюда на экскурсии.По стране на протяжении многих лет циркулируют слухи, что покинутый город и атомная электростанция населены призраками погибших при ликвидации последствий радиационной аварии. Люди, проникшие в зону отчуждения в обход армейских блокопостов и КПП, рассказывают, что ночью вблизи четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции мелькают фантомы ликвидаторов в костюмах химзащиты, в небе над станцией летают призрачные вертолеты, из леса около станции доносится гул моторов бульдозеров, хотя никакая техника в Зоне давно не ездит.Не менее “живучая” легенда Зоны — мутанты, порожденные радиацией. Городской фольклор населил окрестности Чернобыльской атомной электростанции гигантскими крысами, живущими в подземных туннелях, огромных сомах, расплодившихся в искусственных прудах у охладителей. И совсем невероятными монстрами, место которым скорее в игровой вселенной “Сталкера”, чем в реальном мире.Еще говорят, что в Чернобыле растут гигантские овощи и фрукты. Красивые на вид, внутри они отравлены смертоносной радиацией и непригодны к употреблению в пищу. Кто рискнет съесть что-либо, выросшее в Зоне, в кратчайшее время умрет от лучевой болезни.Подгорецкий замок хранит страшную тайну. Все, кто ночевал здесь с последних годов XVIII века и до сих пор, видели ночью настоящего призрака. Им являлась женщина в белом с черным лицом. Призрак видели пациенты туберкулезного санатория, который был здесь в советское время, сторожа и работники замка. Семья польских помещиков, живших в стенах замка, даже записала свои воспоминания о призраке. По легенде, по замку бродит душа убитой молодой жены Вацлава Жевуского Марии. Из-за ревности он собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах дворца.Золочевский замок стал местом горя и страданий с приходом австрийских войск на Галицкие земли. В помещении прекрасного дворца они устроили тюрьму. Впоследствии в замке своих пленных удерживали работники НКВД. То, что они делали с людьми, просто не укладывается в голове. Замок видел кровь, издевательство над беременными, живьем замурованных в стены людей. На территории были похоронены тысячи замученных, впоследствии их перезахоронили, однако ужасная энергетика никуда не исчезает.Во время реставрации в замок привезли странные камни непонятного происхождения. На поверхности нанесены странные знаки, расшифровать которые пока не удалось. С появлением камней по замку, якобы, начал бродить призрак мужчины. Призрак носит длинный плащ, в руках держит трость, а на голове у него надета шляпа.Под стенами этого замка время от времени появляется дух монаха. Существует легенда, что при жизни монах любил плотские развлечения и нередко наведывался к женщинам из близлежащих сел.За это монаха наказали и замуровали в стене без еды и воды. В стенах, якобы, даже находили его скелет.Согласно другой версии, странствующий монах Ян Каспер на глазах тысяч паломников прыгнул в колодец. Другие монахи объявили его сумасшедшим, но все-таки похоронили по христианскому обряду. Однако душа самоубийцы все равно не знает покоя.Легенда этого замка связана со свекровью и невесткой Софией Батори и Илоной Зрини. Женщины, правя замком, враждовали между собой. О Софии Батори ходит страшная слава. Женщина, якобы, имела пристрастие к человеческой крови. Для омолаживающих кровяных ванн София приказывала приносить в жертву 13-летних девственниц.Вероятно, эта история является преувеличением. Однако жестокость Софии доказывают историки: в ее времена в стенах Мукачевского замка были застенки, в которых мучили людей.Еще одна легенда о замке связана с колодцем и чертом. На территории замка копали колодец и все никак не могли добраться до воды. Тогда черт предложил воду в обмен на пять мешков золота, но князь Корятович обманул сатану и подсунул ему пять маленький мешочков, положив в каждый по одной монетке. Рассерженный черт прыгнул в колодец. С тех пор не стало в замке воды, а нечистый каждый вечер воет на дне колодца из-за того, что его обманули.На горе Бона в волынском городке до сих пор стоят развалины бывшей княжеской крепости. Название горы связано с красивой итальянкой — королевой Боной Сфорца. Ей из-за чрезмерной жестокости приписывают демонические поступки.Согласно легенде, красавица заключила сделку с дьяволом. Сатана за это обещал вечную молодость. Королева для вечной красоты приносила в жертву девственниц. Их сбрасывали с вершины замка на острые сваи. В крови девушек Бона принимала охлаждающие ванны. По другой версии, купель для королевы делали из крови младенцев.Небольшая поляна в лесу просто притягивает к себе молнии во время грозы. Во время дождя люди десятой дорогой проходят заклятую местность. Молнии на поляне Громовище убили около десятка человек.Также ночью поляна странно светится, а после этого в небо поднимается яркий луч света. Даже днем люди, которые попадают сюда, начинают себя плохо чувствовать и у них портится настроение.На поляне археологи также обнаружили древнее капище.Лысая гора — место, где с давних времен собирается нечистая сила. Возвышенность связывают с легендой о змее, которая обвивает землю и сама себя кусает. Место, где она себя кусает, становится Лысой горой.На месте киевской Лысой горы был языческий жертвенник и капище. После насаждения христианства на Руси здесь собирались сторонники язычества.В конце XIX века Лысогорский форт превратили в гарнизонную тюрьму, в которой проводили казни.Киевляне обходят стороной эту лесопарковую зону. Те, кто все же гуляют здесь, рассказывают об ощущении дискомфорта. У людей создается впечатление, что за ними следят невидимые наблюдатели. Военные, которые проходили здесь службу, часто сталкивались с паранормальными явлениями: некоторые из них теряли разум или сводили счеты с жизнью.Эта ставка Адольфа Гитлера была уменьшенной копией главной ставки "Вольфшанце" в Восточной Пруссии. Строили комплекс 5000 советских военнопленных. Всех до одного убили. При загадочных обстоятельствах погибли и немецкие инженеры, что строили ставку. Их самолет взорвался в воздухе.В переводе с немецкого "Вервольф" означает оборотень. По данным ученых, выбирая место для ставки Гитлер консультировался с 400 магами, экстрасенсами и астрологами из Института оккультных наук в Берлине."Вервольф" должен был стать магическим центром. Вокруг него должны объединиться разрозненные страны Европы и начаться завоевание мира. О ставке говорила и известная прорицательница Ванга.Исследователи паранормальных явлений не советуют посещать эту территорию, поскольку она излучает смертельную ауру.Это старинное кладбище является настоящей Меккой для любителей вампиров. Ходят легенды, что здесь когда-то был похоронен вампир.В 1974 году в Ивано-Франковске начали находить трупы со странными следами укусов на шее. Конечно, советская власть отстаивала мнение, что никаких вампиров не бывает. Но могила "вампира" была выжжена военным огнеметом. После этого случаи странных смертей тоже прекратились.Автор - Настя Сукач.Второй автор неизвестен.

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