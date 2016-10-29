Феномен проклятия

И Боги прокляли его.

А Он смеялся, глядя им в глаза,

Он был смел и не боялся проклятий.

Тогда они послали ему ненависть,

и своя кровь смешивалась на Его теле с чужой

и Он смеялся.

А Боги создали Его нищим,

и Он стал философом.

И Боги наслали Ему болезни

и тогда Он сделался святым.

И подумав, Боги даровали

Ему любовь.

И вот тогда упав на колени,

Он заплакал…

(автор Н.Маркелова)

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 1 0 Сегодня, 12:57 by

В магии это особые заклинания, которые вызывают несчастье, болезнь, смерть жертвы или наносят ей ущерб. Являясь наиболее опасной формой магии, проклятия распространены по всему миру. Их «накладывают» в первую очередь в качестве мести или оказания влияния, но также и в целях защиты, обычно домов, сокровищ, могил и кладбищ. Проклятие оказывает воздействие или немедленно, или по прошествии многих лет. Проклятия могут «накладываться» на целые семьи, подвергая напастям многие поколения.Слово заклятие часто используется в качестве синонима слову проклятие. Среди пенсильванских ведьм голландского происхождения тем не менее слово hex (заклятие) используется для обозначения как добрых, так и вредоносных заклинаний. В неоязыческом колдовстве некоторые ведьмы употребляют понятие «заклятие» для обозначения особого связывающего заклинания, отличного от простого проклятия (curse).Проклятие может наслать любой человек, просто выразив желание, чтобы такому-то человеку был нанесён такой-то ущерб. Однако эффективность проклятия зависит от состояния и положения проклинающего. Считается, что проклятия обладают большей силой — и поэтому более опасны — когда их насылают люди авторитетные, например, жрецы, жрицы или члены королевской семьи; люди, владеющие магическим искусством, например, ведьмы, колдуны и маги; люди, которые не могут отомстить как-то иначе, например, женщины (в большинстве обществ), бедняки, больные и находящиеся при смерти. Проклятия, произносимые на смертном одре, обладают наибольшей силой, поскольку вся жизненная энергия проклинающего уходит с этим проклятием.Если жертва знает, что ее прокляли, или верит, что она обречена на гибель, действенность проклятия усиливается, поскольку в данном случае сама жертва помогает приближению собственной гибели. Это явление носит название симпатической магии. Однако ведьмы и колдуны говорят, что проклятия действуют и без подобного знания со стороны жертвы. Действительно, многие утверждают, что никогда не позволяют своей жертве узнать о том, что на нее насылается проклятие, чтобы не дать возможность другой ведьме разрушить это заклинание.Как и благословение, проклятие состоит в призвании сверхъестественных сил произвести какое-либо действие, меняющее положение дел. Различие между благодеянием и вредом создается внутренним намерением. За исключением неоязыческих, ведьмы и колдуны в большинстве обществ на протяжении всей истории используют в отношении других людей как благословения, так и проклятия. Платон замечает в «Государстве»: «Если кто-нибудь хочет нанести вред врагу, то за небольшую плату они (колдуны) причиняют ущерб как доброму, так и злому человеку, призвав богов служить их целям с помощью заклинаний и проклятий».Возможно, самый распространенный метод проклинания — это проклятия с использованием фигуры или портрета жертвы. В Древней Индии, Персии, Египте, Африке и Европе были весьма распространены восковые фигурки, которые до сих пор продолжают использовать. Фигурки могут также изготавливаться из глины, дерева или набитой ватой материи (тряпичные куклы). Восковые фигурки раскрашивают, на них делают отметки или обвешивают чем-то, что имеет связь с жертвой — прядью волос, ногтями, выделениями, одеждой, даже пылью с подошв ее обуви. Затем эти фигурки растапливают или сжигают на огне. Когда фигурка растапливается или горит, жертва страдает, а когда она совершенно исчезает, жертва умирает.В Ирландии «камни проклятия» — это камни, которые поглаживают и вращают в левую сторону, произнося над ними проклятие. Часто говорят, что драгоценные и полудрагоценные камни обладают способностью передавать проклятия. Алмаз «Надежда», купленный Людовиком XIV в 1668 году у Тавернье, как считают, был проклят, потому что все его владельцы быстро заболевали, были несчастны и скоро умирали.Как полагают, одно из самых известных проклятий — это «проклятие мумии» Тутанхамона. Когда граф Карнарвон и Ховард Картер в 1922 году раскопали погребальную камеру Тутанхамона, то в соседней камере они обнаружили глиняную дощечку с надписью, которая гласила: «Смерть покроет своими крылами всякого, кто потревожит покой фараона». Шесть месяцев спустя Карнарвон скончался от инфекции, занесенной в его тело в результате укуса москита. Кроме того, как говорили, шесть или семь главных участников раскопок умерли странной и внезапной смертью, все как бы в результате проклятия. Описанная табличка никогда не фотографировалась и таинственным образом исчезла из собрания находок. Возможно, она никогда и не существовала, как считает Боб Бриэр.Американский парапсихолог и египтолог Бриэр отмечал в книге «Древнеегипетская магия» (1980), что для египтян было нетипично писать таблички проклятий или говорить о смерти как об имеющей крылья. Кроме того, не существует ни одного другого надежного источника, где бы приводилось указанное проклятие. В Соединенном Королевстве и Европе существует множество легенд о проклятиях, насылаемых на целые семьи, особенно на аристократические. Одним из самых страшных проклятий была бездетность или смерть наследников, в результате чего род прекращал свое существование.Как и для создания проклятий, для их разрушения существует множество методов; в неоязыческом ремесле ведьм практикуются «ритуалы изгнания». Говорят, что проклятия также отвращают амулеты, изготовленные по соответствующим формулам; защитой также является кровь ящерицы, используемая в различных смесях с травами.Тряпичная кукла, набитая крапивой, на которой надписывают имя проклинающего (если оно известно), а затем сжигают, также прекращает действие проклятий.Масла с добавлением розмарина и ванвана, а также многочисленные смеси на основе масла, используемые в вуду, которые добавляют в ванны или намазывают на тело, также являются средствами от проклятий.Еще один метод — возжигание пурпурной свечи с произнесением определенного заклинания.Индийские колдуны способны посылать проклятия обратно, «назад по течению», заставляя погибать от них тех, кто их насылает.Традиционно наиболее благоприятным временем как для насылания, так и для предотвращения действия проклятий является период убывания луны.Это категория самых страшных последствий, сюда входят различные семейные распри, при которых бывают невыдержанные высказывания. Причем срабатывает самое на первый взгляд невинное (одна мать в сердцах крикнула на ребенка — «Чтоб тебя черт побрал», после этого ребенка похитили и использовали для извращенных действий. Казалось невинная фраза — и какое горе).Быстро и разрушительно это срабатывает потому что, как говорится, кровь родная, энергетический фон в семье общий и нет необходимости организму выстраивать энергетическую защиту. Поэтому проблема отцов и детей не только личная, но и глобальная в общечеловеческом смысле. Лишение детей наследства в продолжении родовое проклятье и Венец безбрачия, бесплодия и ранние смертности. Проклятья за распутство (не по родительской воле выбран партнер) ведут к образованию родового проклятья, Венцу безбрачия, рождению детей с пороками развития и отработкой через каждое седьмое колено.Если брат проклинает брата, быть в этом роду родовому проклятью и хроническому алкоголизму. Не поделили в семье имущество — родовое проклятье и больные психическими заболеваниями. Сестра не поделила ухажера с сестрой — родовое проклятье, венец безбрачия и внешность такая, что не позавидуешь, на каждое пятое колено. Дети родителей прокляли — родовое проклятье и смертность детей, вымирает род.С этим типом проклятья большой процент пациентов именно революционного периода наложения. Когда в нашей стране царил хаос. Теперь мы переживаем тихую революцию и в нашей стране тот же хаос, когда свои убивают своих — так, что через лет 70 новый всплеск заболеваний активной формой родового проклятья.Названия говорит само за себя. Цыганское проклятье независимо от способа (даже если непрофессиональная цыганка просто пошлет) всегда ложится сложной предметной порчей. Предметная порча — это порча, специально сделанная в результате магического действия на предметы или с помощью магических наговоров по заказу хорошим магом или колдуном. Это происходит потому, что цыгане являются народом магов, в течение столетий потерявших знания и духовность, но имеющих космическую кармическую защиту. И любое «нападение» на них отражается через космос и падает каскадом несчастий на нападавшего.Поэтому, если к вам на улице пристает цыганка, надо постараться не обращать на нее внимания, и тогда, как бы она вас не кляла, — все будет нормально. Но если вы дали хотя бы копейку и пожалели, или отдали все, а потом опомнившись стали проклинать цыганку — предметная порча, а впоследствии родовое проклятье вам обеспечено. Так что, если уж вы попались на их удочку, смиритесь, этим вы избежите худшего. Проявление цыганского проклятья может быть самое разнообразное и проявляется нестабильно.В эту группу входят проклятья которые были получены при нарушении каких-либо религиозных норм, независимо от вероисповедания. Они могут быть получены при предании анафеме (или других культовых наказаний), где налагающим наказание всегда служит церковнослужитель (или другой культовый служитель). Такие проклятья обычно проявляются каждое поколение, до седьмого колена преследующие этот род. Также такое проклятье может получить глубоко верующий человек при нарушении религиозных норм, в этом случае он как бы сам себя наказывает за совершенный грех.Это обычные бытовые формы заражения, где можно подцепить инфекцию в транспорте или в очереди за колбасой. Достаточно ввязаться в конфликтную ситуацию и если ваш соперник окажется энергетически более сильным — получить бытовую беспредметную порчу, которая в следующих поколениях проявится как бытовое проклятье. Поэтому, если после конфликтных ситуаций вы почувствовали себя плохо, лучше сразу обратится к специалистам и снять порчу или прибегнуть к народным средствам восстановления энергетики.Сама структура родового проклятья также не снимается за один сеанс. Работа проводится послойно в течении нескольких дней. Пациента подвергают массированной «бомбардировке» жесткими энергетическими волнами, сопровождая необходимыми культовыми атрибутами. После этого процесс энергетического стирания негативной информации продолжается в пациенте до момента сжигания отработанных свечей. При сжигании обязательно происходит проявление магии на физическом уровне.После снятия родовой структуры на информационном уровне — происходит трехмесячное (если более одного родового проклятья - то шестимесячное) пережигание на клеточном уровне. При этом обязательно будут присутствовать странные физические ощущения, обострения хронических заболеваний и различные странные жизненные события. То есть вы в краткой форме, не подвергая организм физическим изменениям, переживете все негативные события, которые отрабатывали бы всю жизнь. Поэтому не надо боятся, что при снятии проклятье перейдет на ближайших родственников или произойдет негативный прорыв в чем-нибудь другом. Родовое проклятье окончательно пережигается на клеточном уровне конкретного человека, поэтому и нельзя поработав с одним, снять напасть со всего рода.Еще раз хочу напомнить, что родовые структуры не относятся к понятиям кармы, это тот негатив который несет в себе физическое тело, а не душа. И естественно, после снятия родовых структур, вы получаете вашу карму в чистом виде, без вредных примесей и, соответственно, сняв такое количество негатива, у вас все улучшается примерно на 50 %, а много ли для счастья надо. Чуть улыбнулось солнышко и жизнь кажется намного счастливее.Чтобы отказаться от чего бы то ни было, надо вначале, как минимум, хотя бы иметь (хорошо знать и понимать) то, от чего собираешься отказаться, дабы никогда более не иметь это как искушение. («Грешите, но кайтесь»).Hеобходимо понять, что мы, люди, с утра и до вечера и без того проклинаем друг друга и даже зачастую не замечая того, как это все происходит и по каким законам реализуется в определенных случаях. Потому что Проклятие — это не всегда фраза сказанная или подуманная. Это особое состояние отношения между мыслеформами, людьми и предметами. Ведь можно просто посмотреть на человека (предмет), посмотреть как предметно, так и беспредметно, посмотреть в определенном состоянии своих чувств и проклясть тем самым этого человека (предмет).Проклятие — это особое состояние чувств, мыслей, тела, выражаемых как предметно, так и беспредметно, устремленных к балансу в определенной продолжительности и протяженности пространства сознания какой-либо предметно-беспредметной мыслеформы по отношению к любой другой мыслеформе, так же как предметной, так и беспредметной.Проклятие — это отлаженный инструмент, компактное оружие, которое не имеет аналогов по силе своей, а также исключает возможность какой-либо защиты от него со стороны того, против кого оно направлено.Порчи, сглазы, самосглазы и самопорчи, наговоры и прочее, все это есть ни что иное, как Проклятие, потому что: порча, сглаз, наговор и другое — это простонародные имена Проклятья.В заключение этой темы: Помните, что в жизни главное любовь. Относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтоб относились к вам. Контролируйте свои слова в разговоре, если он становиться слишком эмоциональным, вам хочется наговорить грубостей, то лучше его прекратить. Помните, что благословение – это самая лучшая защита от любого негатива.Автор - неизвестен.

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