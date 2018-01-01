Сила проклятия

Lynx Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:14 by

Люди привыкли понимать под «проклятием» исключительно ругательство. Но с точки зрения религии или оккультизма – это негативные программы, которые получают в результате определенных негативных действий. При этом те проклятия, которые сбываются, являются в некоторой степени доказательством тому, что законы существуют не только в уголовном производстве, но и в окружающем человека пространстве, в воздухе. Большинство людей не задумывается об этом воздухе, несмотря на то, что дышит им на протяжении всей жизни. Как правило, человек начинает воспринимать этот воздух только тогда, когда в его жизни происходят несчастья.Каждое проклятие имеет свою силу, которая зависит от того, сколько плохого совершил тот, на кого это проклятие направлено. Кроме того, сила проклятия может зависеть и от кармы проклинаемого человека. К примеру, человек, на которого направлено проклятие, помимо зла, совершил и какие-то добрые дела, он имеет положительные заслуги перед Вселенной. В таком случае, проклятие либо вообще не будет иметь никакого влияния, либо будет очень слабым. В то же время, если человек совершил много зла, но при этом ничего доброго не сделал, тогда даже маленькое проклятие может причинить ему огромный вред.Некоторые проклятия могут накапливаться на протяжении многих лет или даже столетий. Поэтому люди не могут в достаточной степени оценить силу проклятия.В некоторых случаях проклятие может быть настолько сильным, что никакие маги и экстрасенсы не в силах помочь. Огромную силу проклятие имеет тогда, когда оно исходит от души, а не от мыслей или чувств.В настоящее время существует немало экстрасенсов и магов, которые обещают снять любое проклятие, даже родовое. Вполне очевидно, что это просто неплохой способ заработать на наивности людей. Самое поразительное, что у подобных шарлатанов это получается. А ведь на самом деле, толпы людей ежедневно налево и направо посылают тысячи проклятий, но достигнут ли они цели, зависит от того, что побудило желание это проклятие наслать. Очень часто у людей находится немало причин, но многие из них настолько беспочвенны и безосновательны, что результатом может быть даже обратный эффект. Проще говоря, человек, который хочет проклясть какого-то своего мнимого врага, в конечном итоге получает немало проблем на свою голову.Поэтому в процессе снятия проклятия причина его наложения играет очень важную роль. Таким образом, если человек хочет избавиться от проклятия, он должен осознать и увидеть его причину.И в данном случае правы священнослужители, которые отрицательно относятся к разного рода магам, оккультистам, шаманам, колдунам, которые могут такого «нашаманить», что вреда будет гораздо больше, чем пользы. В лучшем случае, человек может лишиться только своих денег и времени. Можно логически подумать, чтобы понять: ведь правда, не может быть такого, чтобы человек совершил зло, это осталось в карме, а потом появился чудо-волшебник, который дунет-плюнет, и все плохое исчезнет…В мире существует немало проклятий, которые поражают воображение людей. Что это в действительности: обычное совпадение, или сверхъестественный феномен, повлиявший на судьбу людей, веривших в проклятие, судить трудно.Одним из самых известных проклятий, известных людям по всему миру, является проклятие Мэддена. Мэдден – это довольно популярная видеоигра в американский футбол, включающая в себя характеристики игроков национальной футбольной лиги. Обновление игры происходит ежегодно. Первым на буклете игры появился Джон Мэдден, чья фотография на обложке продержалась 11 лет.Начиная с 2001 года на смену ей пришли фотографии других игроков. По слухам, все игроки, чьи фотографии побывали на обложке игры, в том же году получали тяжелые травмы или теряли популярность. Так, к примеру, Кулпеппер после травмы колена вынужден был пропустить 5 сезонов, Вик сломал ногу. Макнабб, который говорил, что в проклятие не верит, заработал грыжу в первом же матче. Этот список можно продолжать еще долго, но никакой нужды в том нет, все и так предельно ясно.Еще одно известное проклятие связано с руническим камнем Бьеркторпом. В шведской провинции Блекинге есть стоячие камни, расположенные по кругу. По слухам, на этом месте располагаются древние могилы. Но никто не знает точно, для чего на самом деле они были установлены. Известно только, что их установил не один человек, хотя сделано это было примерно в одно время – в 7 столетии до н.э. один из этих камней обладает магическими свойствами, на нем написано руническое проклятие. По легенде, которая появилась в 15 столетии, дин крестьянин пытался этот камень убрать, чтобы расчистить землю под посадку сельскохозяйственных культур. Мужчина решил развести вокруг камня огонь, а затем залить его водой, чтобы камень рассыпался, и его можно было легко убрать. Но как только мужчина развел огонь, пламя перекинулось на него.Не менее известное проклятие связано с Клубом 27 – группой известных музыкантов, которые умирали в возрасте 27 лет. Среди погибших музыкантов можно назвать Роберта Джонсона, Брайана Джонса, Джимми Хендрикса, Дженис Джоплин, Джима Мориссона, Курта Кобейна. Всего в Клубе погибло около 40 человек. И совсем недавно печальный список пополнился еще одной фамилией – Эмми Уайнхаус умерла в 2011 году от сердечного приступа.Существует и проклятие семейства Кеннеди. Это семейство имеет очень большой список смертей. Данное проклятие возникло в результате несправедливости: Кеннеди-старший заставил свою дочь Розмари в 23 года сделать лоботомию. Члены семьи были уверены в том, что девушка была умственно отсталой, у нее часто бывали перепады настроения (вполне возможно, возникавшие в результате чувства неполноценности и одиночества в подростковом возрасте). Отец был уверен в том, что операция его дочери поможет, но это сделало ее инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, она единственная из детей Кеннеди, кто умер естественной смертью.Любителям искусства известно и так называемое проклятие плачущего мальчика. По слухам, этот портрет стал причиной огромного количества пожаров и взрывов по всему миру. Но при этом сама картина оставалась нетронутой. Художником портрета был старик, живший в Мадриде. Он рассказал, что нарисовал картину много лет назад. На портрете был изображен мальчик-сирота, который единственный из семьи остался в живых после пожара. По словам художника, священник, который знал этого мальчика, предупредил, что мальчик приносит пожары во все дома, куда его пускают. Но художник не поверил этим рассказам, и взял все заботы о ребенке на себя. Так продолжалось до тех пор, пока его собственная студия не сгорела. После этого художник просто выгнал мальчика и больше его никогда не встречал.В среде актеров хорошо известно проклятие Супермена. По слухам, создатели этого персонажа, Джо Шустер и Джерри Сигал, прокляли собственное творение, потому как были обмануты компанией, на которую работали, не получили ни цента. В итоге актер Джордж Ривз, который сыграл Супермена в сериале, покончил жизнь самоубийством. Кристофер Ривз, сыгравший этого персонажа в более поздних картинах, упал с лошади и на 9 лет оказался прикованным к инвалидному креслу. Умер актер от остановки сердца в 2004 году.Еще одно проклятие, известное в актерской среде, связано в «Полтергейстом» — трилогией фильмов ужасов, начало которой было положено в 1982 году. Вокруг картины родилось немало таинственных слухов из-за сюжета и обилия насильственных сцен. Как бы там ни было, но четверо членов съемочной группы, в том числе 12-летняя актриса Хезер О’Рурк, погибли. По слухам, причина проклятия кроется в том, что в некоторых сценах фильма были сняты настоящие трупы.Существует и так называемое проклятие Тукумсе, которое известно также под названием «Проклятие нулевого года» или «Президентское проклятие». Оно связано с серией странных закономерностей, которые имеют отношение к смертям американских президентов, избранных на пост в годы, которые заканчивались на 0 (с 1840 по 1960 год). Данное проклятие связывают с президентом Гаррисоном. Когда он еще был на посту губернатора, то пытался подкупить американцев и завладеть их землями. Ему удалось захватить деревню индейца Текумсе на берегу Типпеканое. Брат вождя был пророком, он проклял чиновника и предсказал ему смерть во время правления. Проклятие было наложено и на всех президентов до 7-го поколения, которые будут избраны, подобно Гаррисону, в год, который заканчивается на 0.Есть проклятия, связанные с драгоценными камнями. Самое известное из них – проклятие Алмаза Хоупа. Согласно легенде, бриллиант был похищен со лба индийского идола в 17 столетии. Храмовники наложили на камень проклятие, которое было в силе на протяжении нескольких веков. Через некоторое время после кражи камень попал к французу – торговцу драгоценными камнями, на которого напали бродячие собаки и загрызли его. Однако перед смертью торговец успел подарить алмаз королю Франции Людовику XIV. Все женщины, которые носили этот камень, погибали. Ювелиры, которые занимались его огранкой, заканчивали жизни при странных обстоятельствах. Печальная участь постигла и министра финансов, который попытался присвоить камень себе – свою жизнь он закончил в заключении.Ученые опровергают версию о том, что на алмаз было наложено проклятие, и, якобы, вся эта история была придумана для того, чтобы создать алмазу известность и выгоднее его продать. Но кому хотелось бы иметь у себя проклятый камень – непонятно…На самом деле, людям ничего не мешает избавиться от проклятия. В первую очередь, необходимо задуматься над собственным несовершенством, что поможет побороть гордыню, простить окружающих и самого себя. Человек должен научиться сострадать, прощать и любить, чтобы избавиться от жестокости.Людям очень сложно бывает порой заставить себя сделать что-то. Причин тому бывает множество и еще больше отговорок. У людей не хватает времени ни на что, кроме как жаловаться, завидовать, осуждать. Но для того, чтобы жить в хорошей энергии, в хорошем доме, в хорошем пространстве, необходимо потратить и силы, и время.Автор статьи неизвестен.

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