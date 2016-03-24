Славянские художники. Игорь Ожиганов

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 22:40 by

В галерее работ замечательного русского художника-славяниста Игоря Ожиганова вы можете увидеть как персонажей славянской, так и скандинавской мифологии. Это не только очень красиво, но и помогает нам более образно и ярко воспринять забытую ныне культуру наших предков...Игорь Ожиганов о себе:Родился 3 января 1975 года в г. Йошкар-Ола, республики Марий Эл. Там же окончил среднюю школу.С 1992 - 1997 год получал высшее образование в Поволжском технологическом институте сервиса (г. Тольятти), на факультете промышленный дизайн. Во время учёбы проходил практику на Волжском автомобильном заводе. С 1999 года по 2008 год проживал в Москве, работая в различных студиях в области дизайна. Занимался дизайном полиграфии, web-дизайном, промышленным дизайном, дизайном интерьеров. В 2008 году вернулся в родной город, где сейчас и живу и работаю.БелобогЯвление СварогаЧернобогПерунСиринВелесСвященный огоньЛельПеснь БоянаНаваждениеРусалкаСвятогорБерегиняВодянойРодРусы. Воины СевераСварог. Небесный кузнецМоранаХорсЦаревна ЛебедьРуслан и ГоловаБаба ЯгаВстречаМакошь, Доля и НедоляДеванаОльга с сыном. ОжиданиеТридцать три БогатыряСтрибогЛадаВещий Олег. Прощание с конёмЖиваМорозкоСвятослав. Воины СевераАвтор работ: Игорь Ожиганов.Автор текста неизвестен.

Ключевые слова: Славянские боги иллюстрации художник Страшные Арты

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