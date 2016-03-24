Славянские художники. Игорь Ожиганов

Славянские художники. Игорь ОжигановВ галерее работ замечательного русского художника-славяниста Игоря Ожиганова вы можете увидеть как персонажей славянской, так и скандинавской мифологии. Это не только очень красиво, но и помогает нам более образно и ярко воспринять забытую ныне культуру наших предков...
Игорь Ожиганов о себе:
Родился 3 января 1975 года в г. Йошкар-Ола, республики Марий Эл. Там же окончил среднюю школу.
С 1992 - 1997 год получал высшее образование в Поволжском технологическом институте сервиса (г. Тольятти), на факультете промышленный дизайн. Во время учёбы проходил практику на Волжском автомобильном заводе. С 1999 года по 2008 год проживал в Москве, работая в различных студиях в области дизайна. Занимался дизайном полиграфии, web-дизайном, промышленным дизайном, дизайном интерьеров. В 2008 году вернулся в родной город, где сейчас и живу и работаю.
Серия "Славянский мир"
Белобог
Явление Сварога
Чернобог
Перун
Сирин
Велес
Священный огонь
Лель
Песнь Бояна
Наваждение
Русалка
Святогор
Берегиня
Водяной
Род
Русы. Воины Севера
Сварог. Небесный кузнец
Морана
Хорс
Царевна Лебедь
Руслан и Голова
Баба Яга
Встреча
Макошь, Доля и Недоля
Девана
Ольга с сыном. Ожидание
Тридцать три Богатыря
Стрибог
Лада
Вещий Олег. Прощание с конём
Жива
Морозко
Святослав. Воины Севера
Автор работ: Игорь Ожиганов.
Автор текста неизвестен.
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Сегодня, 22:40 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 2
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