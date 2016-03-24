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Страшные Арты

Славянские художники. Игорь Ожиганов

В галерее работ замечательного русского художника-славяниста Игоря Ожиганова вы можете увидеть как персонажей славянской, так и скандинавской мифологии. Это не только очень красиво, но и помогает нам более образно и ярко воспринять забытую ныне культуру наших предков...

Игорь Ожиганов о себе:

Родился 3 января 1975 года в г. Йошкар-Ола, республики Марий Эл. Там же окончил среднюю школу.
С 1992 - 1997 год получал высшее образование в Поволжском технологическом институте сервиса (г. Тольятти), на факультете промышленный дизайн. Во время учёбы проходил практику на Волжском автомобильном заводе. С 1999 года по 2008 год проживал в Москве, работая в различных студиях в области дизайна. Занимался дизайном полиграфии, web-дизайном, промышленным дизайном, дизайном интерьеров. В 2008 году вернулся в родной город, где сейчас и живу и работаю.

Серия "Славянский мир"

Белобог
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Явление Сварога
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Чернобог
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Перун
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Сирин
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Велес
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Священный огонь
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Лель
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Песнь Бояна
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Наваждение
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Русалка
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Святогор
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Берегиня
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Водяной
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Род
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Русы. Воины Севера
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Сварог. Небесный кузнец
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Морана
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Хорс
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Царевна Лебедь
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Руслан и Голова
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Баба Яга
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Встреча
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Макошь, Доля и Недоля
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Девана
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Ольга с сыном. Ожидание
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Тридцать три Богатыря
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Стрибог
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Лада
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Вещий Олег. Прощание с конём
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Жива
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Морозко
Славянские художники. Игорь Ожиганов

Святослав. Воины Севера
Славянские художники. Игорь Ожиганов




Автор работ: Игорь Ожиганов.
Автор текста неизвестен.
Источник.
Сегодня, 22:40 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Славянские боги иллюстрации художник Страшные Арты

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 22:44
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (942|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 746
Летяге большое спасибо. Классное творчество классного художника выложила. На творчество Бориса Вальеджо похоже, только в славянском стиле
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 23:14
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (306|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 997
Здорово! Очень красивые все, даже водяной, ус так лихо подкручен) а к русалке похоже трындец подкрался. Детство вспомнилось и книги со сказками. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
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