Последние слова великих людей. Часть 1

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Говорят,человек чувствует свою смерть. Последние слова, которые он произносит — самые правдивые в его жизни. Иногда грустные, иногда удивительные, порою язвительные или смешные, но всегда настоящие.1.Нострадамус, врач, алхимик, астрологЯвно точно зная о будущем не только своем, но и всего человечества, он произнес на смертном одре:«Завтра здесь меня уже не будет»2.Нерон - римский император c 13 октября 54 года, последний из династии Юлиев-Клавдиев.«Какой великий артист умирает!»3.Мария - Антуанетта - королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI с 1770 года.Наступив на ногу палачу, который вёл её на эшафот, королева с достоинством произнесла: «Прошу извинить меня, мсье. Я не нарочно».4.Ханс-Кристиан Андерсен - датский прозаик и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утёнок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих других.Писатель умер в 70 лет от рака печени, оставаясь девственником и так не обзаведшись семьей.Перед смертью он попросил : «Не задавайте мне вопросов. Я больше ничего не понимаю».5.Архимед - древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, был автором ряда важных изобретений.«Не затопчи мои круги!» - римский солдат убил Архимеда, после того, как римская армия вошла в Сиракузы, несмотря на указание не трогать ученого. В тот момент, когда он рисовал на песке очередную геометрическую формулу.6.Фома Аквинский - итальянский философ и теолог, канонизирован католической церковью как святой.«Все — пустяк».7.Лаймен Фрэнк Баум. - американский писатель, создатель волшебной страны Оз.«Теперь я смогу пересечь Зыбучие Пески» - автор «Волшебника страны Оз» окружил свою Страну Оз именно Зыбучими песками (с большой буквы).8.Людвиг ван Бетховен - немецкий композитор и пианист, последний представитель «венской классической школы».«Аплодируйте, друзья, комедия окончена».9.Отто фон Бисмарк - первый канцлер Германской империи.«Дом» - нацарапал канцлер Германии на листе бумаги.10.Хамфри Богарт - американский киноактёр. Американский институт киноискусства назвал Богарта лучшим актёром в истории американского кино.«Не надо было переключаться с виски на Мартини».11.Симон Боливар - наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Национальный герой Венесуэлы. Генерал.«Черт побери! Как мне выбраться из этого лабиринта?!».По другим словам, самый великий руководитель борьбы за независимость Южной Америки, произнес: «Берите багаж, нам здесь не рады»12.Наполеон Бонапарт - император французов в 1804—1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства.«Франция, армия, Жозефина!»13.Труман Капоте - — американский романист, драматург театра и кино, актёр.«Это я — Бадди… Мне холодно».Знаменитый писатель, автор «Завтрака у Тиффани», умер в 59 лет от цироза печени, вызванного неумернным употреблением наркотиков.14.Джакомо Казанова - — известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель.«Я жил как философ, а умираю, как христианин!»15.Чарли Чаплин - американский и английский киноактёр, сценарист, композитор, кинорежиссёр, продюсер и монтажёр.На предложение священника помолиться, чтобы «Господь принял его душу к себе»:«Почему бы нет? Кроме того, она все равно принадлежит ему».16.Леонардо да Винчи - итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения.«Я оскорбил Бога и человечество, потому что мои творения не достигли той высоты, к которой я стремился!»17.Мата Хари - исполнительница экзотических танцев и куртизанка, фризского происхождения, подданная Нидерландов. Во время Первой мировой войны занималась шпионской деятельностью в пользу Германии. Расстреляна по приговору французского суда за шпионаж в пользу противника в военное время.Стоя у стены в ожидании расстрела: «Все — иллюзия. Я готова, мальчики!».18.Джон Кэррадайн - американский характерный актёр, исполнивший роли (как правило, эпизодические и второго плана).«Милан: какое чудесное место, чтобы умереть».19.Фредерик Шопен - польский композитор и пианист.У композитора была паническая боязнь быть похороненным заживо,перед смертью он произнёс: «Все… больше не могу».20.Уинстон Черчиль - — британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах.«Как же мне все это наскучило!» - в ту же ночь он впал в кому прямо во сне и скончался через 9 дней, не приходя в сознание.21.Сальвадор Дали - испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма.«Где мои часы?».22.Джо ДиМаджо - — американский бейсболист. Один из самых выдающихся игроков за всю историю бейсбола.Бывший муж Мэрилин Монро и единственный из близких, кто после смерти актрисы регулярно ходил к ней на могилу, произнес: «Наконец-то я увижу Мэрилин».23.Уолт Дисней - американский художник-мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер, основатель компании «Walt Disney Productions», ставшей мультимедийной империей «The Walt Disney Company».Нацарапал на бумаге: «Курт Рассел», что это такое и кто это — не известно до сих пор. Актеру Курту Расселу было тогда 15, и он еще не стал актёром.24.Томас Эдисон - американский изобретатель и предприниматель.«Там так красиво».25.Генри Форд - — американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента США. Его лозунг — «автомобиль для всех»; завод Форда выпускал наиболее дешёвые автомобили в начале эпохи автомобилестроения. Компания «Ford Motor Company» существует по сей день.«Сегодня-то я уж точно хорошо высплюсь».26.Эдвард Григ - норвежский композитор периода романтизма, музыкальный деятель, пианист, дирижёр.«Ну, если это так необходимо…».27.Че Гевара - — латиноамериканский революционер и команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.«Я знаю, что вы пришли убить меня. Стреляйте, трусливые ублюдки, вы убиваете всего лишь человека!».28.Ганнибал - карфагенский полководец. Считается одним из величайших полководцев и государственных деятелей древности.«Давайте пожалеем народ Рима и избавим его от ожидания смерти одного старика».29.Генрих Гейне - немецкий поэт, публицист и критик.«Бог меня простит. Это его профессия».30. О’Генри - американский писатель, признанный мастер короткого рассказа. Его новеллам свойственны тонкий юмор и неожиданные развязки.«Включите свет — я не хочу возвращаться домой в темноте».31.Альфред Хичкок - британский и американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.«Никто не знает конца. Нужно умереть, чтобы узнать, чем на самом деле все это заканчивается, хотя у католиков на этот счет свои надежды».32.Виктор Гюго - французский писатель (поэт, прозаик и драматург).«Это битва дня и ночи. Я вижу черный свет».33.Фрида Кало - мексиканская художница, наиболее известная автопортретами.«Я надеюсь, это радостный уход, и я больше никогда сюда не вернусь».Самая известная в мире женщина-художник всю жизнь мучалась от травмы позвоночника, полученной в подростковом возрасте в автомобильной аварии. Последние годы она уже не могла вставать с кровати. Даже ради того, чтобы отправиться на свою первую персональную выставку в Мексике.34.Боб Марли - ямайский музыкант, гитарист, вокалист, композитор. Несмотря на то, что со времени его смерти прошло много лет, Боб Марли до сих пор является самым известным исполнителем в стиле регги.Умирая от рака в американском госпитале, король регги сказал своим сыновьям Стивену и Зигги:«За деньги жизнь не купишь».35.Эдит Пиаф - французская певица и актриса, ставшая всемирно знаменитой благодаря таким песням, как Non, je ne regrette rien, La Vie en rose, Hymne, Mon legionnaire, La Foule, Milord, Tu es partout, Mon Dieu и L’Accord.«Приходится платить за все глупости, совершенные в жизни».36.Пабло Пикассо - испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.«Выпейте за меня, выпейте за мое здоровье, вы же знаете, я уже больше не могу».37.Вольтер - — французский философ-просветитель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист.На предложение священника «отказаться от дьявола в сердце своем»: «Знаете, дорогой, сейчас не время заводить себе новых врагов».38.Оскар Уайлд - ирландский писатель и поэт.«В этой комнате отвратительные обои. Или они, или я должны уйти».Первоначальный автор неизвестен.

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