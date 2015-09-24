Призрак сада Тюильри

Летяга Просмотров: 55 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 11:43 by

После нелепой и трагической смерти короля Генриха II, его супруга, печально известная Екатерина Медичи не пожелала более оставаться в Лувре, и повелела заложить неподалеку от него новую резиденцию. Разумеется, ее приказ был выполнен в кратчайшие сроки. Так в Париже появился дворец Тюильри, а вокруг него был разбит прекрасный сад, который находился в полном распоряжении вдовствующей королевы.Екатерина Медичи незамедлительно переехала в новый дворец. Однако ходили слухи, что сад при нем она использовала не только для прогулок. Черная королева, одним своим приказом погубившая тысячи человек в Варфоломеевскую ночь и собственноручно отравившая собственного сына, выращивала в саду Тюильри множество ядовитых трав. Однако разведение растений, будь они сколь угодно смертоносными, может показаться вполне невинным развлечением по сравнению с другими ужасами, которые творились под сенью густой листвы парка.От своих многочисленных врагов королева предпочитала избавляться самыми разнообразными способами, не обязательно травила, и не обязательно своими руками. Для исполнения своих жестоких замыслов она содержала целый штат тайных агентов. Одного из самых способных звали Жан Живодер. Ранее он служил мясником на скотобойне, поэтому с поразительным хладнокровием исполнял самые страшные и кровавые поручения. Убивать своих жертв он предпочитал под покровом ночи в тихом и безлюдном саду Тюильри.Со временем Екатерина поняла, что Жан знает слишком много ее страшных тайн, а потому не моргнув глазом приказала ликвидировать своего верного слугу. Так сложилось, что убийца, некто шевалье Невилль, настиг Жана Живодера в том же самом саду Тюильри, но то ли исполнитель приговора был не очень умел, то ли Жан оказался слишком могуч, убить его с первого удара не получилось. Истекающий кровью Живодер успел проклясть и своего убийцу, и свою хозяйку, а уже испуская дух, пообещал, что еще вернется.Угроза умирающего сбылась неожиданно быстро. Убедившись, что Жан Живодер мертв, Невилль поспешил к королеве. Не успел он покинуть парк, как, случайно обернувшись, увидел среди листвы призрак своей окровавленной жертвы. Решив, что Жан все еще жив, шевалье попытался еще раз проткнуть его шпагой, но клинок лишь рассек воздух. Потрясенный Невилль на всякий случай вернулся к месту, где оставил тело Жана, но там было пусто.Узнав все обстоятельства этого странного происшествия, королева лишь рассмеялась и посоветовала Невиллю подлечить нервы. Эта история стала уже забываться, но однажды, королевский астролог Козимо Руджиери поведал повелительнице, что ему явился окровавленный призрак. Красный человек пророчил, что королева недолго проживет в Тюильри, дворец погибнет в огне, а сама Екатерина примет смерть возле Сен-Жермен.Королева была очень суеверна и так как Тюильри относился к приходу церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа, пожелала немедленно покинуть дворец и больше никогда сюда не возвращалась.Самое жуткое, что предсказания Красного человека сбылись. Через несколько лет Екатерина Медичи скончалась во дворце Блуа, но на смертном одре ее причащал священник по имени Лоран де Сен-Жермен. А дворец Тюильри, действительно, погиб в огне, правда, случилось это спустя несколько столетий, в дни Парижской коммуны.После смерти Екатерины Медичи, призрак Красного человека являлся ко многим королям и королевам Франции, причем его появление не предвещало ни им, ни стране ничего хорошего. Легенды гласят, что Жан Живодер приходил к кардиналу Мазарини и Людовику XIV за день до их смерти, его же, незадолго до казни у своей постели видела и королева Мария-Антуанетта.Но особое расположение призрак питал к последним монархам Франции. Он не раз являлся Наполеону, причем ему он не только сулил беды, но иногда даже давал ценные советы. А вот последней французской королеве, Евгении Монтихо Красный человек помог спастись из дворца Тюильри ровно в тот момент, когда в нем начался, давно уже предсказанный им же, гибельный пожар. Кстати, революционеры-поджигатели впоследствии признались, что видели в пламени призрачную фигуру окровавленного человека.После гибели дворца, Жан Живодер как будто успокоился и президентам республиканской Франции уже не являлся. Правда, существуют свидетельства, что Красного человека не раз видели на аллеях парка Тюильри, но призрак вел себя вполне миролюбиво, никому не угрожал и ужасающих пророчеств больше не изрекал.Хочется надеяться, что погибший дворец унес с собой проклятия Жана, а огонь исцелил залитую кровью землю. Сегодня парк Тюильри представляет собой очень уютное и популярное у туристов место. Здесь хорошо отдыхать и любуясь идиллическими пейзажами, совсем не хочется вспоминать о страшных историях многовековой давности.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Екатерина Медичи парк призрак резиденция

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