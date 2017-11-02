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Страшно интересно

Видимые невидимые друзья от WoolBoon

В работах Анны (WoolBoon) оживают самые удивительные и фантастичные существа: лесные духи, эльфы и многие другие.
"Я люблю море и море гальки, лес, перья, животные: олени и кошки. С детства я обожаю старинные сказки и легенды. Теперь я сама создаю сказку. В моих сказках есть живые фантастические существа, которые я создаю из шерсти и натуральных материалов. Все мои существа рождаются полными любви и тепла.
Я хочу сделать этот мир немного счастливее и дать людям хорошее настроение. И существа могут мне помочь в этом", - пишет Анна.

Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon
Видимые невидимые друзья от WoolBoon

Автор - WoolBoon.
Источник.
Сегодня, 16:32 by LynxПросмотров: 26Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Эльфы существа духи творчество

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 16:57
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Публикаций: 3
Комментариев: 952
Отличные работы! Тот случай,когда сделано с любовью!
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
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