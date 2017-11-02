Видимые невидимые друзья от WoolBoon

Lynx Просмотров: 26 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:32 by

В работах Анны (WoolBoon) оживают самые удивительные и фантастичные существа: лесные духи, эльфы и многие другие."Я люблю море и море гальки, лес, перья, животные: олени и кошки. С детства я обожаю старинные сказки и легенды. Теперь я сама создаю сказку. В моих сказках есть живые фантастические существа, которые я создаю из шерсти и натуральных материалов. Все мои существа рождаются полными любви и тепла.Я хочу сделать этот мир немного счастливее и дать людям хорошее настроение. И существа могут мне помочь в этом", - пишет Анна.Автор - WoolBoon.

Ключевые слова: Эльфы существа духи творчество

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