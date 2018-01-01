Истории о рождении в Пенсильвании в 19 веке "ребенка Дьявола"

Малыш-Дьявол от скульптора Ронит Баранга

Малыш-Дьявол от скульптора Ронит Баранга

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:10 by

В газете "Salt Lake Daily Tribune" от 16 декабря 1888 года была опубликована жутковатая заметка о рождении где-то в горах Пенсильвании ребенка с пугающей внешностью и рогами как у Дьявола. Автором заметки являлся студент духовной семинарии из Геттисберга, Пенсильвания."К северо-западу от нашего города на границе графств Камберленд и Франклин находится горный хребет. В его долинах живет население почти не тронутое цивилизацией с невероятной дремучестью и невежеством.В одном из местных маленьких селений две недели назад был рожден ребенок и был он такой уродливый, что поселил страх в сердцах всех жителей. Слухи о его невероятном уродстве быстро распространились по всем окрестностям.Те немногие, кто сумели найти в себе мужество посетить родителей ребенка и взглянуть на него, вопреки всем суевериям, сумели описать его внешность. Они рассказывают, что дитя является плодом от белого отца и черной матери, и что оно с ног до головы покрыто темными короткими волосами. А на его голове по бокам растут натуральные короткие рога.Сзади у ребенка длинный хвост, а его ноги кончаются тем, что похоже на раздвоенные козлиные копыта. Все, кто видел этого ребенка, называли его натуральным воплощением Дьявола.Существует несколько рассказов о происшествиях, сопровождающих рождение этого монстра. По одному из них отец ребенка вступил со своей женой в гневный религиозный спор. Он пытался в чем-то убедить женщину, а та все никак с ним не соглашалась. В конечном итоге женщина заявила в эмоциях, что никогда не поступит так как он хочет и вместо этого будет согласна всегда видеть рядом с собой Дьявола.Вскоре после этого заявления у женщины начались схватки и на свет появился тот самый Дьявол во плоти. При виде ребенка отец его в ужасе возжелал убить собственное дитя и заручился поддержкой нескольких соседей. Он хотел вскрыть вены ребенка, чтобы тот истек кровью.Но едва отец подступился к ребенку с ножом в руке, как дитя поднялось в воздух над кроватью, облетело комнату и вернувшись к отцу, обратилось к нему на ужасном гневном языке. Оно заявило, что мужчине грозят кары, если он попытается убить его, а потом сказало, что оно будет жить в течении семи дней и после умрет самостоятельно.Так оно и произошло. Ребенок умер спустя неделю после этого происшествия".Существует еще одна история о том же самом Дьяволе из Пенсильвании. Может быть существовали и другие байки об этом происшествии, но со времени рождения ребёнка Дьявола прошло более ста лет и они давно забылись."Это было после того как закончилась Гражданская война. Молодой квакер покинул родную Филадельфию и решил поискать счастья в Пенсильвании. После нескольких лет поисков, он купил кусок земли в местности Кук Тауншип, а потом устроился на работу на металлургический завод.У него была хорошая работа, а земля в изобилии дарила рыбу и плоды. Но потом он встретил женщину, которая не была верующей, но он влюбился в нее и несмотря на многие разногласия, женился на ней. Вскоре женщина забеременела, но когда до родов осталось всего ничего, женщину стали мучить странные вспышки гнева и сильные боли в животе.Доктор посещал беременную, но не мог найти причину ее недомоганий, а потом самому квакеру приснился кошмарный сон. В этом сне Дьявол пришел прямо к нему домой, пока он был на работе. После этого сна квакер уверился, что его жена была одержима демоном и что он должен очистить ее от этого зла.Десять дней подряд квакер опускался на колени у постели жены и неистово молился Богу к большому огорчению самой жены. Вскоре женщине опротивели его действия и она схватила маленький деревянный крестик, что лежал на кровати и швырнула его в окно. А потом она заявила, что Бога не существует, а Дьявол является лишь порождением скудоумия.В ту же ночь у жены квакера начались схватки и женщина кричала в агонии всю ночь и все утро, пока ребенок не появился на свет. Помогала жене вызванная акушерка и когда ребенок стал выходить из родовых путей, она сразу же поняла, что его внешний облик отличается от облика нормальных младенцев.Новорожденный мужского пола был больше похож на животное, чем на человека. Он был жив и дышал, но не кричал и не издавал никаких звуков вообще. Он был серого цвета и его кожа была больше похожа на чешую, чем на человеческую кожу.У него был длинный хвост и маленькие толстые рога, а также остроконечные уши. На руках были когти вместо ногтей, а на ногах копытца. Он также издавал отвратительное зловоние. Это было настоящее воплощение Мефистофеля".О том, что было дальше с ребенком-Дьяволом, вторая история умалчивает.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дьявол младенец демон слухи газетные публикации

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