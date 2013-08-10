Дитя

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:09

Qusto Просмотров: 373 Комментарии: 2 +6 Вчера, 13:09 by

Им подарила Смерть порочное зачатье -Безумно долгожданное дитя,В родительских сердцах родилось счастье,Они не ведали, что ждет их год спустя...Малыш родился очень слабым и незрячим,И мысли мать не отпускали день за днём,В душе предчувствием являясь ей разящим -- Ведь если выжевет, то мы с тобой умрём, -Шептала мать отцу на ухо, наклонившись,- Его родила я, но он, увы, не мой!Отец от слов таких безумно разозлившись,Ушел куда-то... Не вернулся он домой...Погиб, в отчаяньи по улицам скитавшись,Никто уже не помнит, где и как,И мать с ножом в руке к ребеночку подкравшись,Над колыбелькой увидала полный мрак...Вдруг сердце ее что-то так кольнуло,Что потемнело в голубых её глазах,От боли стало страшно, свело скулы,Но вдруг ручонка оказалась в волосах...И увидала мать глаза своего чада,Что были зрячими, здоровый цвет лица,Здоров ребенок! Родила исчадье ада!Умря, не знала она правды до конца...Ребенок был рожден самою Смертью,Коварна старая, играя в "шах и мат",Укрыв тела родителей под твердью...Она и малыша забрала в Ад...

Ключевые слова: Дитя смерть мать отец авторский стих

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