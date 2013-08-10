ДитяИм подарила Смерть порочное зачатье -
Безумно долгожданное дитя,
В родительских сердцах родилось счастье,
Они не ведали, что ждет их год спустя...
Малыш родился очень слабым и незрячим,
И мысли мать не отпускали день за днём,
В душе предчувствием являясь ей разящим -
- Ведь если выжевет, то мы с тобой умрём, -
Шептала мать отцу на ухо, наклонившись,
- Его родила я, но он, увы, не мой!
Отец от слов таких безумно разозлившись,
Ушел куда-то... Не вернулся он домой...
Погиб, в отчаяньи по улицам скитавшись,
Никто уже не помнит, где и как,
И мать с ножом в руке к ребеночку подкравшись,
Над колыбелькой увидала полный мрак...
Вдруг сердце ее что-то так кольнуло,
Что потемнело в голубых её глазах,
От боли стало страшно, свело скулы,
Но вдруг ручонка оказалась в волосах...
И увидала мать глаза своего чада,
Что были зрячими, здоровый цвет лица,
Здоров ребенок! Родила исчадье ада!
Умря, не знала она правды до конца...
Ребенок был рожден самою Смертью,
Коварна старая, играя в "шах и мат",
Укрыв тела родителей под твердью...
Она и малыша забрала в Ад...
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:09
Вчера, 13:09 by QustoПросмотров: 373Комментарии: 2
Ключевые слова: Дитя смерть мать отец авторский стих