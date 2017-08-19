Мавзолей Болгарии

Lynx Просмотров: 52 Комментарии: 1 +2 Вчера, 19:54 by

Споры о том, как следовало бы поступить с мумией Ленина, по-прежнему хранящейся в мавзолее на главной площади нашей столицы, а также и самим мавзолеем, возникают регулярно. У идеи захоронения есть как горячие поклонники, так и не менее ярые противники. Однако, помимо московского мавзолея, в мире существовали (и продолжают существовать) еще несколько публичных гробниц для политических лидеров.Судьба одной из таких гробниц была решена в 1999 году в столице Болгарии - без предупреждений и анонсов здание мавзолея было снесено серией взрывов после того, как почти 10 лет простояло заброшенным - тело Георгия Димитрова, для которого мавзолей был в рекордные сроки (за несколько суток) спроектирован и построен в 1949 году, оказалось вывезено из здания в 1990, когда коммунистический режим в Болгарии прекратил существовать. С тех пор (а, может, и задолго до этого) в городе начали ходить слухи о многоэтажном подземном бункере и многометровых секретных тоннелях, само собой уцелевших после взрывов, соединявших подвалы мавзолея с правительственными зданиями вокруг площади...Оказавшись в столице Болгарии, мы решили отправиться на главную площадь города, чтобы попробовать отыскать уцелевшие входы в подземелья и подтвердить (или опровергнуть) городские мифы.Пожалуй, имеет смысл начать обзор с исторической справки о том, как и для кого болгарский мавзолей был построен.Георгия Михайловича Димитрова называли "болгарским Лениным" и вождём болгарского народа. Его политическая карьера (проще всего прочитать на Вики) была достаточно насыщенной и до установления просоветского режима в Болгарии, когда в ноябре 1946 года, спустя год после возвращения в Болгарию из СССР, он был назначен председателем Совета министров Болгарской народной республики, а в декабре 1947 года - генеральным секретарем ЦК Болгарской компартии.На фото - Димитров в обществе Сталина:В эпоху Димитрова Болгария стала сильно зависеть от СССР, однако, его правление продолжалось недолго: уже в апреле 1949 года Димитров отправился на лечение от хронических заболеваний в Москву, а именно, в подмосковный правительственный санаторий в Барвихе, где его самочувствие и здоровье резко ухудшилось, и 2 июля 1949 года он скончался. Имелись основания предполагать, что болгарский лидер был отравлен из-за разногласий с советской властью в вопросах взаимодействий по Югославии... Тело умершего вождя было решено разместить в мавзолее в центре болгарской столицы, который был спроектирован за одну ночь и построен буквально за несколько суток с момента смерти! Ударная стройка происходила круглосуточно в течение 138 часов, в крайне напряжённом режиме, по одной из версий не обошлось и без жертв - погибло несколько строителей.К моменту прибытия траурного поезда из Москвы в Софию (тело прибыло вскрытым и забальзамированным), гробница была практически готова, незавершенные архитектурные элементы было решено задрапировать тканью на время проведения торжественного мероприятия помещения тела в мавзолей. "Тело перенесено в мавзолей 10 июля 1949 года, но ночью опять вынесено для долгосрочного бальзамирования. До 1954 года за мумией следят советские специалисты, затем болгары под руководством профессора Георгия Гълъбова, а именно: 7 врачей, среди которых кардиохирург, биохимик и патологоанатом, а также 12 человек технического персонала".Затем, в течение 50 лет, в мавзолей добровольно-принудительно ходил болгарский народ, выстраивались очереди, регулярно происходили торжественные церемонии смены почётного караула.Также известно, что в 1970-е годы мавзолей закрывался на реконструкцию - в это время было модернизировано климатическое оборудование, поддерживавшее атмосферу хранилища тела. Кроме того, здание было значительно укреплено, дабы могло выдержать сильный взрыв, а подвалы мавзолея оказались соединены с тоннелем, по которому в чрезвычайной ситуации стало возможно эвакуировать тело лидера. Также было "расширено помещение траурного зала, установлена монументальная дверь, новый саркофаг и мозаики Дечко Узунова.Саркофаг, в котором находилось тело, был снабжен бронированными стеклами (после 1975 года) и опускался под землю при помощи специального подъемника, а когда возвращался обратно, на место поклонения, превращался в герметически закрытую камеру. Объект был оборудован климатической системой, поддерживающей постоянную температуру 17°C с допустимым отклонением 0,5°C.Ребальзамирование проводилось каждые 18 месяцев. Саркофаг опускался под землю. Тело разоблачалось и помещалось в ванну с 300 литрами бальзамирующего раствора. В ванную также клали стеклянные шарики, чтобы обеспечить неподвижность тела на время процедуры, и так оставляли на 40 дней. После вынимали из ванны, сушили, а в брюшную и грудную полости закладывали подушечки с химикатами. Далее тело облачалось в комбинезон из латекса, чтобы предотвратить испарение, а затем одевалось все остальное: ботинки и новый костюм. Кстати, костюм шился по особым меркам специальным портным.После процедуры ребальзамирования тело устанавливалось в зале, а каждое утро вторника и после полудня в пятницу проверяли влажность рук и лица".Удалось нагуглить немного исторических снимков:"До 1989 года это было местом поклонения, включенным в государственный протокол возложения цветов иностранными делегациями, но только из социалистических стран и стран Третьего мира.12 июля 1990 года премьер Андрей Луканов объявил, что мавзолей будет упразднен. По одним сведениям, мумия была вынесена в 6 часов 19 июля через задний вход после письменного согласия приемного сына вождя Бойко Димитрова. По другим, мумия была вынесена 23 июля 1990 года через туннель, соединяющий мавзолей с Партийным домом. Затем последовала кремация, которая была очень медленной. Хорошо бальзамированное тело горело 6 часов. 23 июля 1990 года урна с прахом была захоронена на Центральном софийском кладбище в могиле матери Георгия Димитрова.После изъятия останков из мавзолея 9 лет шли дебаты о судьбе здания мавзолея. Доминирующим было мнение, что мавзолей должен быть разрушен, чтобы не допустить превращения его в символ тоталитаризма и место для поклонения коммунистов.""Разрушение мавзолея началось 21 августа 1999 года. Процессом руководил лично вице-премьер и Министр регионального развития и благоустройства Евгений Бакърджиев. Партийные наследники дела Георгия Димитрова из Болгарской Социалистической партии на деле не делали ничего для спасения здания. Первый взрыв был выполнен в 14:37. Позднее были сделаны еще 3 взрыва, после которых в ход пошли машины. Последние остатки мавзолея были вывезены 27 августа 1999 года".И вот, спустя почти 20 лет после сноса здания, на площади можно наблюдать забетонированную площадку с торчащими из неё штырями под монтаж некоего памятника. Подвалы, сохранившиеся после взрыва, решено превратить в галерею современного искусства... Таким образом, сохранилась возможность достаточно цивильного спуска вниз. Отправляемся на её поиски - находим вариант - и вот уже спустя несколько минут спрыгиваем на сырую грязную лесенку, накрытую металлическим листом. Фонари высвечивают кафельные стены подвала и засыпанные обломками здания прежние спуски с поверхности, ныне закрытые бетоном.Несколько взрывов, потребовавшихся для сноса здания, и дальнейший разбор обломков строительной техникой, привели к тому, что проходы в некоторые подвальные помещения оказались полностью засыпаныОднако, часть помещений сохранилась и оказалась доступна для исследования.Учитывая то, что здание стояло заброшенным почти 10 лет и фактически было открыто всем ветрам, можно было ожидать внутри горы мусора и граффити, однако помещения выглядят просто брошенными и покинутыми, но никак не подвергшимися вандализму.Ватные подушки, помещавшиеся внутрь тела для сохранения формы?Бархатные саваны, на которых размещалось тело в саркофаге?Обломки некой скульптуры.Помещение, напоминающее комнату отдыха дежурного. На её полу мы нашли стопки плотно слипшихся и практически полностью истлевших документов о несении круглосуточных дежурств - здесь был персонал, следивший за климатическими установками, а также другой персонал, следивший за первым, чтобы тот бодрствовал.Климатическое оборудование впечатляет масштабами и наводит на мысли об аналогичных климатических комплексах в масштабных подземных военных объектах...Обширная пультовая, из которой происходил мониторинг показателей температуры и давлений в агрегатах.Впечатляющие электрощитовые.Двойные звукоизолирующие двери между помещениями.Умформеры(?), ответственные за сглаживание вероятных скачков электричества.И еще один масштабный зал - компрессоры, насосы, калориферы.Туалет для медперсонала мавзолея.Ну и, наконец, двери в наиболее интересное помещение.Тот самый подъёмник, на котором размещалось тело. То самое помещение, в котором происходила регулярная ребальзамация и подготовка к демонстрации.Кисточка от бархатного покрывала.Умывальники с характерными смесителями, как в операционных, чтобы открывать и закрывать воду локтем, а не руками.Люк в потолке помещения - именно над ним находился герметичный бронированный саркофаг.Пульт управления подъёмником.В этом помещении, по сравнения со всеми предыдущими, становится неуютно - хотя никакого запаха больницы или морга здесь нет, из-за осознания назначения этого подъёмника воображение тут же рисует всякое.Миф о многоэтажности бункера под мавзолеем подтвердить не удалось - увы, как и опровергнуть, так как, теоретически, спуски на другие уровни могут быть где-то за завалами (однако, я в этом сильно сомневаюсь). Остался вопрос с тоннелями под правительственные здания, по одному из них, если верить одной из версий, было тайно вывезено тело Димитрова... Один из коридоров привёл нас к двери, которая когда-то была гермухой.За этой дверью оказались гудящие трансформаторы и современные электрорубильники, на каждом из их шкафов указаны адреса в центре - центральные улицы, Президентство, Соборная площадь... Что это может быть - декоративная подсветка, уличные фонари или основной подвод линии к зданиям? Проверять, дёргая ручки, не стали...За щитами обнаружился шлюз из двух гермух, вторая из которых долго не хотела поддаваться. Может быть, как раз за ней нас ждёт тот самый секретный тоннель?.. Спустя некоторое время и некоторые усилия участников, гермуха поддалась, открыв проход к следующей тайне главной площади болгарской столицы.Благодарю за внимание! Продолжение следует!Автор - Lana Sator (Lana).

Ключевые слова: Болгария мавзолей саркофаг объект заброшка

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