Тайна самого древнего золота мира. Погребение V-го тысячелетия до н.э.

Летяга Просмотров: 60 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 16:50 by

Этот человек похоронен шесть с половиной тысяч лет назад. Вглядитесь в его лицо. Он жил, когда еще не существовало почти ничего из того, что создал человек за ВСЮ свою историю. За две тысячи лет до первой египетской пирамиды, почти три тысячи лет до возведения древних монолитов Стоунхенджа. Царь, вождь или жрец, он обладал невероятным богатством и влиянием.Самое удивительное, что это погребение было найдено не в Египте, Междуречье или на Ближнем Востоке, традиционно считавшимися колыбелью человеческой цивилизации, а в континентальной Европе!Древний некрополь был открыт в 1972 году случайно во время строительных работ на территории Болгарии, близ Варны. К настоящему времени исследовано 294 погребений (хоронили здесь скорее всего не одно столетие), но как считают археологи, работа еще далека до завершения (до 30% площади еще не вскрыто).В некрополе можно выделить три типа захоронений:1. Мужские - мужчина лежит на спине, вытянув ноги. Эти могилы наиболее богаты погребальной утварью.2. Гораздо более скромные, в основном женские, человек лежит на боку (чаще на правом в позе зародыша). Утвари почти нет или ее очень немного.3. Символические могилы (кенотафы). В трех из них найдены глиняные маски украшенные золотом. Практически кроме вышеназванной могилы все остальное золото, было найдено именно в этих погребениях.Две маски из слабо обожженной глины из кенотафов. Некоторые историки склоняются к тому, что это женские погребения. Золотые бляшки закрывали глаза, пластина на лбу символизировала украшение-диадему, золотая пластина закрывала рот, мелкие бусинки символизировали зубы(?).Но нас с вами, конечно же, интересует погребение №43 - "золотое погребение вождя". Радиоуглеродный анализ в 70-х годах (подтвержденный независимыми исследованиями образцов в 2006 году) показал возраст 4690-4330 годы до н.э.Фото 70-х годов во время раскопок.Досужие журналисты восторженно писали, что в захоронении найдено больше золота, чем во всем остальном мире относящемся к той же эпохе. Это действительно так, но проще было бы сказать, что это самое древнее "золотое погребение". Древнее просто еще не найдено до сих пор.Давайте все же посмотрим фотографию реального погребения в хорошем качествеВ правой руке у вождя булава ("чекан") с богато украшенной золотом рукоятью. Обратите внимание - головка булавы двойная - одна каменная из халцедона, другая - точно такой же формы из медного сплава. Слева у ног большой лук (длина примерно 1.2 метра), от него остались только золотые накладки. Слева у плеча медный жезл непонятного назначения. У пояса и у бедер - три топора. Два медных и один каменный. Так же мы можем видеть остатки стилета (шила?) и ножа. Одежда и головной убор вождя богато украшены нашитыми золотыми бляхами. Большая золотая пластина закрывала живот. Массивные золотые браслеты на руках. Один браслет с креплениями из золота сделан из раковины (что указывает на его большую ценность). Прекрасные золотые ожерелья и бусы просто положены на грудь умершего.Многих, я уверен заинтересовала вот эта деталь туалета вождя:Золотой гульфик (да, это то, что было надето на половой член). Вот только по моему глубокому убеждению разместили его совершенно неправильно - между ног. Изначально он был найден справа (видно на реконструкции захоронения) и направлен вверх, скорее всего, скатился с живота вниз.Почему я так считаю? Да, потому что это могила мужика, а причиндалы у крутого мужика должны торчать только вверх - будь он король, рыцарь или даже папуас.Обратите внимание на череп и зубы, у умершего прекрасные зубы! По костям так же видно, что это крупный сильный, атлетически развитый мужчина. Антропологи определили его примерный возраст - 45 лет (плюс-минус 5 лет), рост - 170-175 см, что для той эпохи заметно выше среднего показателя.Была проведена реконструкция лица вождя.Богатство и необычность захоронения говорят о развитой культуре данного народа. Справа -те самые золотые накладки на лук.Из других погребенийВ погребениях так же было найдено большое количество инструментов как каменных, так и из медных сплавов (чистая медь недолговечна и слишком мягка) - топоры, рубила и ножи-пластины в основном из кремня, но встречались и металлические (в этом качестве они значительно уступали по остроте и прочности кремневым). Рядом — глиняная утварь, слабо обожженная, явно предназначенная лишь для погребального ритуала (готовить в ней и хранить продукты невозможно).Но вот на этом стоит остановиться - полированное керамическое блюдо. Для росписи узоров безвестный мастер использовал смесь с мельчайшим золотым песком.К сожалению этот народ вскоре погиб или был вынужден переселиться в другие места. Выше уровня 4100 года до н.э. отсутствуют следы как и поселений, так и погребений данной культуры. Скорее всего это связано с глобальными климатическими изменениями.Однако сегодня загадка возникновения и гибели первой столь развитой европейской (возможно и мира) культуры энеолита все еще ждет своего решения. Это вовсе не означает, что историки ничего о ней не знают, данная культура явно родственна гумельницкой и трипольской культуре, но знания о ней на данный момент, увы, пока крайне ограничены.С вами был сегодня ЛысыйКамрад.Автор: LKamrad.

Ключевые слова: Погребение вождь золото археология

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