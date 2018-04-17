Будущее по заказу

Летяга Просмотров: 5 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:10 by

Ясновидящий из Канберры (Австралия, Новый Южный Уэльс) Джо Телеман обладает редким даром — он делает предсказания по заказу, причем, только для сотрудников правоохранительных органов, распутывающих клубки изощренных по сложности преступлений.Событие еще не состоялось, а он излагает детально его грядущие обстоятельства, обрисовывает внешности фигурантов, орудия преступления и место действия. Конверт, в который запечатывают набранное на компьютере криминальное досье, помещают в сейф, чтобы извлечь оттуда в день и час, назначенный пророком. Справка прочитывается детективами, тщательно изучается. При активном участии Телемана разрабатывается план оперативно-розыскных мероприятий. Правонарушителей, как правило, берут тепленькими. Ошибается Джо крайне редко и только в мелочах. Отбраковка в его работе ничтожно мала — всего-то полтора процента.Напрашивается вопрос: если Телеман настолько точен, почему бы эту его точность не применить для искоренения всей преступности в Австралии? Ответ неутешителен. Всякий сеанс «вглядывания в будущее» отнимает массу физических сил, истощает нервную систему. Иногда Джо оказывается на больничной койке. Иногда погружается в длительную депрессию, сопровождающуюся дневными галлюцинациями и ночными кошмарами.Репортеру газеты Canberra Daily Максу Лоренсу он следующим образом описывал факты обретения всеведения и «отключек» после эвристической, на износ, работы:Джо честно и реалистично очертил контуры общего для пророков состояния «отчуждения от мира сего, погружение в будущее, в сущий ад», о котором теософ-мистик Эммануэль Сведеборг писал:О том, как это было, на страницах газеты Canberra Daily рассказал Макс Лоренц:Прекрасную репутацию нашей столицы испортили налеты, совершаемые на школьников средних классов. Налеты заканчивались всегда одинаково: над детьми устраивались надругательства в лифтах многоэтажных домов портового района. В живых маньяки никого не оставляли. Трупы выбрасывали через окна на лестничных площадках верхних этажей. Преступники скрывались на скоростных автомобилях. Лишь одного из банды удалось застрелить из снайперской винтовки. Появилась надежда, установив личность погибшего, выйти на сообщников.Личность установили. Парень оказался отпрыском благополучного семейства. Родители тут же подали в суд на снайпера и его начальников, обвинив стражей порядка в том, что они убили ни в чем не повинного человека. После того как подозреваемый был похоронен и на его могиле установили черный мраморный крест, адвокаты семейства убитого добились того, чтобы лейтенанта, командовавшего операцией по задержанию, и двоих его капралов взяли под стражу. Состоялось внутреннее полицейское расследование, неутешительное для подследственных. Им грозили большие сроки за убийство по неосторожности.Для того чтобы смыть пятна с мундира и, конечно же, раскрыть серию убийств, полиция совместно с прокуратурой прибегла к услугам Джо Телемана. Важно подчеркнуть, что какие-либо уличающие сведения суды Австралии и других государств, как доказательство виновности или невиновности, от экстрасенсов не принимают. Полезен ясновидящий может быть в единственном случае: ему надо выдвинуть железные аргументы против преступников, которые поспособствуют их задержанию. Задача для обычного человека практически невыполнимая. Но к Телеману это не относится. Он сделал так, что преступники заняли места в камере, где до этого содержались невиновные полицейские, и получили пожизненные сроки.Как это ему удалось? В компании экспертов, стенографистов и детективов Джо отправился на кладбище, где захоронен один из насильников. Положив руки на могильную плиту, Телеман без задержки сообщил, что дух парня «привязан муками раскаяния к кресту», готов сообщить любую полезную информацию, чтобы обрести вечный покой. Эксперты включили видеокамеры и диктофоны. Происходящее слегка напоминало шоу. Сначала Джо поздоровался с посредником — собственной покойной матерью. Затем последовал его длинный диалог — сам задавал вопросы и сам от имени насильника отвечал. Всем стало не по себе от ужасных, отвратительных подробностей надругательств над детьми. Джо правильно назвал номера и адреса школ, возле которых убийцы подкарауливали мальчишек. Правильно назвал номера домов, где над ними издевались. Сказал он, что все погибшие дети сейчас рядом, молят об отмщении.Верится с большим трудом, но Телеман назвал фамилии, имена преступников, с фотографической точностью описал их внешность и, главное, сказал, что скрываются они в заброшенном складском помещении разукомплектованных дизелей на портовой площадке №17-бис. Предупредил, что у бандитов имеется автоматическое оружие, но сопротивления оказать они не смогут, так как невменяемы от наркотической передозировки.Группа захвата отправилась в порт и взяла «обдолбанных» преступников. Они сознались в содеянном. В этой истории был особенно интригующий момент — выемка из сейфа конверта с запиской Телемана. Была она короткой: «Ясность появится 22 апреля 2006 года, после того как я побываю на могиле одного из преступников, расположенной на аллее №8, отмеченной №36. Похороны состоятся 23 марта на Восточном кладбище Канберры. Покойный — боксер, рыжий, со шрамом на лбу». Датирована записка была 3 марта 2006 года, когда боксер еще гулял на свободе.Во время беседы со мной Джо сказал, что, когда во время допроса преступники пытались запутать следствие и лгали, он выводил их на чистую воду, рассказывая, кто из них, когда, как и что делал. Преступники вообразили, что Джо денно и нощно выслеживал их. Недоумевали, как ему удалось прятаться в угнанных автомобилях, в которых они делились грязными впечатлениями. Однако и это еще не все! Телеман сказал, что на совести банды еще две жертвы — тридцатилетние домохозяйки. Бандиты не отпирались. Подвал, где глумились и где бросили трупы, был ясновидящим указан точно.Чем подытожить мою статью? Ничем вразумительным. Либо тем, что наш мир твердой материи соприкасается, взаимодействует с миром материи зыбкой. Оба мира сотканы из разума. Дополняют друг друга. На том и держатся.Джо Телемана в научных кругах называют «лучшим уникумом среди уникумов прочих». Подразумевается то, что наша планета недостатка в таких провидцах, как он, не испытывает. Есть подобные одаренные люди и в России.Одна из гипотез объясняет способность сегодня видеть то, что произойдет завтра, недели, месяцы, годы спустя, структурными изменениями в биохимии мозга, вызванными сильнейшим шоком либо сильнейшими травмами.Автор: А. Дмитриев

Ключевые слова: Полиция преступления расследования клиническая смерть

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