Самые страшные привидения в мире



Места, в которых обычно обитают привидения, во всех легендах и страшных историях часто повторяются. Свои привидения есть в разных странах мира, в том числе в России и в странах Европы.



Где «живут привидения»?



Считается, что наиболее вероятные места для появления привидений – это кладбища, старые дома, замки. Обитают призраки поблизости от мест, где кто-то погиб. По утверждению парапсихологов на кладбищах «живёт» дух самого первого похороненного там человека, который и является так называемым «хозяином».



По необъяснимым причинам, часто привидения выбирают для «жизни» средневековые замки Шотландии, Ирландии и Англии. Скорее всего, это связано с тем, что многие аристократические семьи хранят свои страшные семейные тайны, ставшие причиной появления фамильных привидений. Центром обитания привидений издавна являлась Англия. Более других городов богат легендами о привидениях Лондон.



Самые страшные привидения в Европе



Более всего в Европе распространены такие привидения, как чёрные монахи и белые дамы – это тёмные тени и белые расплывчатые фигуры, которые люди периодически видят в старинных домах и средневековых замках.



«Чёрная монахиня»



Известно о «Чёрной монахине», обитающей в Английском замке. Согласно легенде, этой монахиней является Сара Уайхед, которая приходит в банк, в надежде отыскать там своего брата. Брат являлся в своё время служащим этого банка, но был обвинён в подделке чеков. Сару так потрясло случившееся, что по сей день она ищет своего брата в стенах банка.



Привидение дома на Беверли-сквер



Одно из самых жутких привидений обитает в Лондоне в доме на Беверли-сквер. Говорят, что несколько человек умерло лишь от вида этого привидения. По одной из версий, призрак появляется в образе маленького мальчика, умершего от страха в своей комнате. По другой версии призраком является молодая девушка, которую хотел соблазнить родной дядя. Чтобы избежать домогательств, она якобы выбросилась из окна.

Третья версия гласит, что призрак появляется перед людьми в виде бледнолицего мужчины. Желая увидеть одно из самых жутких привидений Лондона, туристы превратили дом на Беверли-сквер в место паломничества.



Остров Повелья



Загадочным местом Венеции считается остров Повелья. Он закрыт для туристов, а полицейские катера курсируют вдоль берегов острова. На острове стоит колокольня двенадцатого века. Любители непознанного утверждают, что со стороны этой колокольни часто слышен колокольный звон.

Известно, что во времена Римской империи на остров свозили погибать всех заражённых чумой. История повторилась в шестнадцатом веке. Повелья стал местом, куда привозили тех, кто заразился бубонной чумой. Их сваливали в огромные ямы и оставляли умирать. Говорят, что крики этих несчастных время от времени раздаются над островом. Несколько веков спустя остров стал играть роль карантинного пункта. В прошлом веке на острове построили дом престарелых. После того, как главврач совершил самоубийство, Повелья опустела, люди не пожелали больше возвращаться на этот остров.



Призрак Анны Болейн



Согласно легендам, обезглавленный призрак женщины многие годы бродит по лестницам замка Тауэр. Эта женщина – Анна Болейн, которая была второй женой Генриха VIII-го Тюдора. Король, заметив в своё время красавицу Болейн, возвёл её на престол. Именно она принесла Ренессанс и Реформацию в Англию, родила будущую королеву Елизавету.

После обвинения в прелюбодеянии и колдовстве, Анну казнили, отрубив голову. У призрака Анны Болейн нет головы, свою голову он держит под мышкой. Последний раз этот призрак видели в 1940-ом году.



Самые известные привидения в России



Каждый из нас слышал легенды о привидениях. Среди них есть совершенно добродушные призраки, есть и те, которые много лет пугают людей. Пришельцы из потустороннего мира, приближаясь к человеку, сеют страх и панику.

В России есть старинные дома, исторические места и замки, о которых сложено немало легенд. По некоторым из них, в таких домах и замках по сей день обитают призраки.



Город призраков



Под Челябинском есть крепость Аркаим, которую так же называют «русским Стоунхенджем». Учёными, кроме строений и развалин улиц, были обнаружены колодцы, остатки металлургических печей, водопровода, рудников. Жители покинули Аркаим почти четыре тысячи лет назад, но перед тем как уйти, они подожгли свой город. Считается, что для этого у них были серьёзные причины.

Люди, побывавшие в Аркаиме, рассказывают об обитающих там привидениях. Туристы на горе Шаманке часто видят передвигающиеся тени. Как-то студентка-археолог во время проведения раскопок услышала некий голос, позвавший её в центр раскопок. Девушка отправилась туда одна. Вернувшись, студентка долго рыдала, рассказывая о призраках древних жителей города Аркаима.



Сухарева башня



Известное место в Москве – Сухарева башня. Там инженер, астролог и алхимик Яков Брюс, живший во времена Петра I, проводил все ночи. Если верить легенде, он хранил там знаменитую «Чёрную книгу», написанную самим князем Тьмы. Эта книга внушала горожанам ужас.

Даже после смерти знаменитого алхимика, свет в Сухаревой башне продолжал по-прежнему загораться каждую ночь. В 1934-ом году башня чернокнижника была снесена, однако призрак сухого старика довольно часто появляется на том месте.



Скряги с Мясницкой



В Москве на Чистых прудах есть улица Мясницкая. Некогда на ней стоял дом Кусовниковых. Супруги славились тем, что при всём своём богатстве были скрягами и скупердяями. Они никогда не приглашали гостей, никому не дарили подарков.



Собравшись в дальнюю поездку, муж с женой решили спрятать все сокровища в камине. После их отъезда ни о чём не догадывающийся слуга развёл в камине огонь. В результате, богатство сгорело полностью. Узнав эту новость, супруга тут же скончалась. Со словами «Ох, денежки мои, денежки» призрак старика и по сей день бродит в близлежащих переулках.



Самое известное привидение в истории



Чаще всего люди видят привидение, называемое «Белой дамой». Это собирательный образ, который подошёл бы не одной даме прошедших столетий. Очевидцы чаще всего это привидение описывают, как даму в белом, с глубоко посаженными грустными глазами и заострённым лицом.

Белая дама – женщина, которая была насильно отдана замуж за злого старика. Тот всю жизнь издевался над ней. Перед самой смертью он попросил у жены прощения, однако получил отказ. Старый муж проклял свою жену, из-за чего она по сей день появляется в семейных владениях в образе Белой дамы. Белая дама – это Перхта Рожмберк, а её муж тиран - аристократ Ян Лихтенштейн. Известно о портрете, на котором изображена Белая дама. На нём есть подпись на неизвестном языке. Она по сей день остаётся нерасшифрованной.