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Страшно интересно

"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela

Водители, едущие по шоссе №5, в 30 километрах от финского городка Суомуссалми сталкиваются с совершенно изумительным видом, от которого может и мороз по коже пробрать. Особенно рано утром, когда из-за спин молчаливо стоящих вдоль дороги фигур кажется, что это и правда настоящие, но уж очень жуткие люди. А может, даже и зомби...

"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela

"Молчаливые люди" Hiljainen Kansa


На самом деле это, конечно, не люди, а художественная инсталляция местного художника Рейё Кела (Reijo Kela). Называется эта работа "Молчаливые люди" (“Hiljainen kansa” на финском), и впервые она была представлена в далеком 1988 году на поле в Лассиле, рядом с Хельсинки. Позже, в 1994 году, она выставлялась в центре столицы на Сенатской площади, а позже переехала туда, где она сейчас.
"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela


Логично, что, проезжая такую странную "выставку огородных пугал", люди задаются вопросом "Так что это было?" Но Рейё Кела, как и положено современному художнику, оставляет определиться с интерпретацией самим зрителям. Так что некоторые решают, что это своеобразная психологическая уловка, чтобы люди испугались и заинтересовались неизвестным и непонятным; другие верят, что это должно быть напоминанием об ушедших и забытых людях. Самой популярной версией является, что "Молчаливые люди" представляют погибших в жестокой битве во время Финской войны. А сам Рейё Кела ничего не подтверждает, но и не опровергает. Хитрый современный художник.

Ниже представлены несколько атмосферных и пугающих фото:

"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela
"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela
"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela
"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela
"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:13
Вчера, 15:13 by FataMorganaПросмотров: 139Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Пугала поле люди инсталляция художник

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 15:33
0
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Комментариев: 2 410
Вот самое первое фото напоминает миграцию зомби, а остальные не особо как-то что-либо говорят... +
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#2 написал: Spirit Forester
Вчера, 15:34
+1
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Публикаций: 8
Комментариев: 824
Интересно статья
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#3 написал: ELEMAT
Вчера, 17:30
+2
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Репутация: (2124|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 776
Представляете, вот это всё ночью увидеть в свете фар...
Встанешь, как вкопанный, посмотреть, куда это народ в таком количестве вдруг подался.
А когда разглядишь, то... очень удивишься, если от страха не умрёшь на месте.
И как автору данной композиции всё это в голову пришло...
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:01
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Занесенные снегом жутковаты
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#5 написал: Lynx
Вчера, 19:40
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Оу, самое жуткое под снегом и в сумерках. Реально крипово смотрится.
Огромный плюс за такую находку!
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#6 написал: Космонасть
Вчера, 23:05
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Если б я со своим зрением такое увидела бы из окна машины,да ещё и в сумерках.... yaaah
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#7 написал: Arhip
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#8 написал: Летяга
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Летние ночью жуткие, наверное. А зимние на свалку похожи. Но это мне. Не хотела бы я в потёмках мимо этой "инсталяции" проезжать, не зависимо от сезона.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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