"Безмолвные люди". Инсталляция Reijo Kela

"Молчаливые люди" Hiljainen Kansa

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:13

FataMorgana Просмотров: 139 Комментарии: 8 +8 Вчера, 15:13 by

Водители, едущие по шоссе №5, в 30 километрах от финского городка Суомуссалми сталкиваются с совершенно изумительным видом, от которого может и мороз по коже пробрать. Особенно рано утром, когда из-за спин молчаливо стоящих вдоль дороги фигур кажется, что это и правда настоящие, но уж очень жуткие люди. А может, даже и зомби...На самом деле это, конечно, не люди, а художественная инсталляция местного художника Рейё Кела (Reijo Kela). Называется эта работа "Молчаливые люди" (“Hiljainen kansa” на финском), и впервые она была представлена в далеком 1988 году на поле в Лассиле, рядом с Хельсинки. Позже, в 1994 году, она выставлялась в центре столицы на Сенатской площади, а позже переехала туда, где она сейчас.Логично, что, проезжая такую странную "выставку огородных пугал", люди задаются вопросом "Так что это было?" Но Рейё Кела, как и положено современному художнику, оставляет определиться с интерпретацией самим зрителям. Так что некоторые решают, что это своеобразная психологическая уловка, чтобы люди испугались и заинтересовались неизвестным и непонятным; другие верят, что это должно быть напоминанием об ушедших и забытых людях. Самой популярной версией является, что "Молчаливые люди" представляют погибших в жестокой битве во время Финской войны. А сам Рейё Кела ничего не подтверждает, но и не опровергает. Хитрый современный художник.Ниже представлены несколько атмосферных и пугающих фото:Автор неизвестен.

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