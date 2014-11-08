В Йеллоустоунском парке возросло количество землетрясений

Летяга Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:16 by

Йеллоустоунский супервулкан за последние два миллиона лет пережил три крупных извержения, последнее из которых было 640 тысяч лет назад. Извержение Йеллоустоунского вулкана может привести к катастрофическим последствиям, которые могут коснуться всей планеты в целом. Сила извержение может быть такой, что пепел от него, поднявшись в небо, закроет доступ солнечным лучам, из-за чего начнется продолжительная общепланетная зима.Июль 2017 года для национального парка Йеллоустоун стал турбулентным: всего за две недели супервулкан, расположенный под парком, привёл к 878-ми землетрясениям. Плотная серия землетрясений началась ещё в середине июня, когда в течение одной недели Геологическая служба США зафиксировала сразу 464 землетрясения.Источник: http://mirtayn.ru/v-jelloustounskom-parke-vozroslo-kolichestvo-zemletryasenij/«Это наибольшее количество землетрясений в Йеллоустоуне в течение одной недели за последние пять лет», — сообщила Геологическая служба США в опубликованном заявлении. Магнитуда большинства землетрясений не превышала одного балла, а магнитуда самого мощного достигала 4,4 балла, и это было крупнейшим землетрясением в Йеллоустоуне с марта 2014 года.Крайне маловероятно, что эти землетрясения повлияют на супервулкан. На самом деле, Геологическая служба США считает вероятность извержения супервулкана 1 к 730 000, и сохранила зеленый уровень опасности вулкана. «В среднем, Йеллоустоун переживает около 1500-2000 землетрясений в год. Из них от 40 до 50 процентов проходят серией», — рассказал Джейми Фаррел (Jamie Farrell), профессор-исследователь из университета штата Юта.Источник: http://mirtayn.ru/v-jelloustounskom-parke-vozroslo-kolichestvo-zemletryasenij/Геологи ведут постоянное наблюдение за Йеллоустонским супервулканом. Основными признаками приближающегося извержения помимо повышенной сейсмичности являются деформация земной поверхности, изменения в гидротермальных системах и составе газа. «Как правило, если проявляется что-то одно из этого списка, то это не значит, что скоро начнется извержение. Но если же изменения коснутся всего перечисленного, то мы объявим красный уровень опасности», — рассказал Фаррелл.После землетрясения в районе Монтаны 5-6 июля внимание миллионов людей по всему миру переключилось на саммит G20, начавшийся в Гамбурге, и про Йеллоустоун все как-то немного забыли. Тем не менее кальдера продолжает напоминать о себе подъемами почвы, выделениями газа и сериями чувствительных афтершоков.Как оказалось, довольно сильно страдает штат Вайоминг, где находится часть Йеллоустоунского парка. Так землетрясения последних дней повредили инфраструктуру добычи и транспорта питьевой воды, создали множество крупных оползней, которые егеря только сейчас начинают находить. Например ребенок одного из егерей отправившись на прогулку обнаружил, что там где у них всегда был большой ручей, теперь появилось озеро глубиной 10 метров и площадью 20 акров. И оно растет…Однако самая впечатляющая новость пришла 7-го июля из самой кальдеры, где несколько лет назад открылся новый и очень странный гейзер. Во-первых это очень большой гейзер, он второй по размеру в мире. Во-вторых он, в отличие от прочих, совершенно непредсказуем и ранее спал сотни лет, пока вдруг, всех напугав, не проснулся. Имело место два небольших его извержения в 2008 году, одно в 2009 году и два в 2010 году. Последнее записанное извержение Гигантского Гейзера состоялось 22 января 2010 года. Потом гейзер снова уснул, иногда проявляя небольшую активность. И вот, спустя два года после последнего слабого всплеска гейзер вдруг снова заработал на полную силу.Не нужно быть просветленным адептом и академиком чтобы предположить: гейзер является своего рода клапаном, сбрасывающим излишек температуры и давления. Похоже, температура под крышкой опять интенсивно растет.В конце июня группа американских учёных опубликовала прогнозы о возможности извержения супервулкана Йеллоустоун. Учёные, всё время следящие за изменениями в поведении этого вулкана, проанализировав все данные, пришли к неутешительному выводу: Йеллоустоун накопил большой потенциал напряжения и он сейчас ищет выход.Источник: http://mirtayn.ru/v-jelloustounskom-parke-vozroslo-kolichestvo-zemletryasenij/Социальные сети просто взорвались от множества предположений относительно будущей катастрофы. Одна из версий состоит о том, что у правительства есть план контролируемого взрыва супервулкана: если с помощью взрывчатых веществ спровоцировать извержение, то получится снизить напряжение у вулкана, а также власти смогут подготовить население к предстоящему событию.Другие же уверены в том, что предположения о взрыве супервулкана в 2021 году оказались не такими уж неправдоподобными — по их мнению, всё случится намного раньше.

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