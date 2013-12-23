Долина кувшинов в Лаосе

Летяга Просмотров: 40 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 08:18 by

Долина кувшинов – это группа уникальных площадок, хранящих в себе необычные историко-археологические памятники – огромные каменные кувшины. Находятся эти загадочные объекты в провинции Сиангкхуанг, в Лаосе.В Долине кувшинов находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Аннамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам. Размер кувшинов колеблется от 0,5 до 3 метров, а вес самых крупных достигает 6 тысячи кг. Большинство гигантских каменных горшков имеет цилиндрическую форму, но также встречаются овальные и прямоугольные кувшины.Многие сосуды стоят вертикально, некоторые повалены набок. Рядом с самими «кувшинами» иногда можно обнаружить каменные диски, которые, по-видимому, использовались в качестве крышек. Изготовлены эти горшки из гранита, песчаника, скальных пород и кальцинированного коралла. Ученые предполагают, что возраст каменных чаш предположительно равен 1 500 — 2 000 лет.Территория долины включает в себя более 60 площадок, на которых расположены группы исполинских сосудов. Все площадки вытянуты вдоль одной линии, что может быть свидетельством того, что раньше здесь был древний торговый путь, который обслуживали площадки с кувшинами. В городе Пхонсаван сосредоточено наибольшее количество кувшинов, это место называют Первой площадкой, на которой насчитывается около 250 сосудов самых разных размеров.Первым исследователем, который работал здесь в целях выяснения исторических фактов была Мадлен Колани. В 30-х годах прошлого столетия француженка описала большинство площадок, а также обнаружила поблизости пещеру с захоронениями и различными остатками погребальных ритуалов. После нее до недавнего времени подробных исследований в долине никто не проводил. Сейчас основным специалистом по этой теме является бельгийка Юлия Ван-ден-Берг.Существует огромное количество теорий и предположений касательно того, кем и для каких целей были созданы столь своеобразные сосуды. По мнению ученых, эти кувшины использовались древним народом, обитающим на юго-востоке Азии, культура и обычаи которого до сих пор остаются неизвестными.Историки и антропологи предполагают, что огромные кувшины могли быть погребальными урнами, и их использовали в похоронных ритуалах. Однако, на площадках не было найдено никаких останков и погребальных принадлежностей. Все это было обнаружено отдельно на некотором удалении.Существует версия, что горшки использовались в целях сбора и хранения дождевой воды. Несмотря на то, что в непосредственной близости пока не обнаружено никаких поселений, такая теория выглядит более правдоподобной. Дело в том, что площадки с кувшинами расположены не концентрически, а выстроены по одной прямой, то есть, вполне возможно, вдоль некоторого тракта. Здесь караваны могли отдохнуть и запастись водой для дальнейшего передвижения.Лаосские предания повествуют о том, что некогда в долине жили великаны, и кувшины принадлежат именно им.Ну, а версия местных жителей говорит, что в кувшинах-мегалитах изготавливали и хранили рисовое вино. Сколько бы версий и теорий не выдвигалось, Долина кувшинов, бесспорно, остается неразгаданной загадкой.Власти Лаоса в течение последних лет борются за включение знаменитой Долины кувшинов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная причина, почему ей еще не дали этого статуса, – это последствия сильной бомбардировки ВВС США, которой подверглась территория долины. Одним из основных критериев принятия объекта в список выступает освобождение местности от снарядов, поэтому данные работы сейчас проводятся довольно активно. Расчищены уже три основные площадки. Они открыты для посещения туристами и работы археологов.Автор неизвестен.

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