Аргентинский город Вилья Эпекуэн: 25 лет под водой

Аргентинский город Вилья Эпекуэн: 25 лет под водойНет более ранимых объектов природы, чем естественные здравницы. И нет большего богатства на грязелечебных курортах, чем пресная вода. Об этом знают все, кто хоть раз окунулся в рапу, что крепче морской воды в 10 раз, и после долго искал душ. Будь то на Мертвом море или на одесском Куяльнике. Оживляюще «мертвыми» водами и грязями озера Эпекуэн на пике его популярности пользовались десятки тысяч людей одновременно. И всем надо было помыться пресной водой, ежедневно и неоднократно.
Южная Америка богата солями и солеными озерами. Лаго Эпекуэн издавна пользовалось особой репутацией: дескать, хромые возвращаются с лимана без костылей, а унылые — с сиянием в лицах. И это всего в полудне езды от суетного Буэнос-Айреса, где многим время от времени требуется лечение.
В 1920-х годах здесь творилось невиданное для пампасов оживление. На берегу озера строилось по лечебнице и по два отеля в год. К Лаго Эпекуэн вело 3 железнодорожных ветки. Богатые европейцы все больше присматривались к Аргентине, забывая о Баден-Бадене.
Но к середине века мода на курорт прошла. Озеро часто пересыхало, удаляясь от гостиниц, пресная вода стала еще большей проблемой. Чтобы вернуть былую славу, аргентинцы стали активно вмешиваться в экологию лимана и окружающих степей. Пользуясь тем, что ближайшее к Эпекуэн озеро — пресное, в начале 1970-х рядом с Лаго соорудили водохранилище с чистой водой. Что сдвинуло курортный бизнес с мертвой точки и обеспечило процветание санаторному городку Эпекуен. В сезон город принимал до 25 тысяч отдыхающих.
В 1978 г. обнаружили, что в гидротехнической системе что-то не так, и вода из пресного бассейна выплескивается в лиман, затопляя пляжи. Пришлось нанести еще одну пощечину экологии и организовать сброс воды из Эпекуэн на поля орошения, а городские берега укрепить дамбой.
Меры не особенно помогли, а в начале 1980-х в Аргентине грянул кризис, и стране стало не до лимана, страна воевала с Британией и вообще не могла понять, на каком она свете. И в ночь на 10 ноября 1985 года лиман перехлестнулся через дамбу высотой 3,5 метра, изрядно подтопив Вилью Эпекуэн. Поселок и его богатое прошлое стали погружаться в воду, уровень которой за 15 дней вырос на два метра, по самые крыши. Жители не знали, что делать и попросту покинули город.
Максимальный уровень лимана наблюдался в 1993 года, когда в некоторых кварталах бывшего города глубина достигала 10 метров.
Тем временем отдыхающие освоили соседний курорт Каруэ, а лиман начал возвращаться в прежние берега. Первой показалась на свет башня заведения «Матадеро» в окружении похожих на белые кости мертвых просоленных деревьев.
В нынешнем веке с каждым годом понемногу лиман обнажает свои тайны. По улицам города-призрака Эпекуен теперь можно гулять, иногда погружаясь по колени в целебную грязь. Многие приезжают посмотреть на то, что осталось от их домов.
В дождливый сезон Вилья Эпекуэн снова уходит под воду, но уже не столь глубоко. Так что рассчитывать на возрождение курорта не приходится, тем более что соседний Каруэ процветает и вовсю рекламирует свои spa.
Причем, озеро более соленое любого океана в десять раз. По легенде, озеро появилось из слез великого вождя, оплакивавшего боль своей возлюбленной. Эпекуэн – значит вечная весна. Лечебные свойства озера привлекали желающих избавиться от депрессии, вылечить кожные заболевания, анемию, ревматизм и даже лечить сахарный диабет.
Поселение стало формироваться в конце позапрошлого столетия, и к 1970-му году стало достаточно популярным городом-курортом с населением около пяти тысяч жителей.
А затем случилась беда. Из-за обильных осадков 10 ноября 1985 года прорвало построенную дамбу, и вода поглотила город.
Только в 2009-м году вода начала отступать.
Сюда не вернулся никто, кроме Пабло Новака. Так что теперь у города есть один-единственный житель.
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Сегодня, 01:06 by LynxПросмотров: 70Комментарии: 2
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