Аргентинский город Вилья Эпекуэн: 25 лет под водой





















































Lynx Просмотров: 70 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 01:06 by

Нет более ранимых объектов природы, чем естественные здравницы. И нет большего богатства на грязелечебных курортах, чем пресная вода. Об этом знают все, кто хоть раз окунулся в рапу, что крепче морской воды в 10 раз, и после долго искал душ. Будь то на Мертвом море или на одесском Куяльнике. Оживляюще «мертвыми» водами и грязями озера Эпекуэн на пике его популярности пользовались десятки тысяч людей одновременно. И всем надо было помыться пресной водой, ежедневно и неоднократно.Южная Америка богата солями и солеными озерами. Лаго Эпекуэн издавна пользовалось особой репутацией: дескать, хромые возвращаются с лимана без костылей, а унылые — с сиянием в лицах. И это всего в полудне езды от суетного Буэнос-Айреса, где многим время от времени требуется лечение.В 1920-х годах здесь творилось невиданное для пампасов оживление. На берегу озера строилось по лечебнице и по два отеля в год. К Лаго Эпекуэн вело 3 железнодорожных ветки. Богатые европейцы все больше присматривались к Аргентине, забывая о Баден-Бадене.Но к середине века мода на курорт прошла. Озеро часто пересыхало, удаляясь от гостиниц, пресная вода стала еще большей проблемой. Чтобы вернуть былую славу, аргентинцы стали активно вмешиваться в экологию лимана и окружающих степей. Пользуясь тем, что ближайшее к Эпекуэн озеро — пресное, в начале 1970-х рядом с Лаго соорудили водохранилище с чистой водой. Что сдвинуло курортный бизнес с мертвой точки и обеспечило процветание санаторному городку Эпекуен. В сезон город принимал до 25 тысяч отдыхающих.В 1978 г. обнаружили, что в гидротехнической системе что-то не так, и вода из пресного бассейна выплескивается в лиман, затопляя пляжи. Пришлось нанести еще одну пощечину экологии и организовать сброс воды из Эпекуэн на поля орошения, а городские берега укрепить дамбой.Меры не особенно помогли, а в начале 1980-х в Аргентине грянул кризис, и стране стало не до лимана, страна воевала с Британией и вообще не могла понять, на каком она свете. И в ночь на 10 ноября 1985 года лиман перехлестнулся через дамбу высотой 3,5 метра, изрядно подтопив Вилью Эпекуэн. Поселок и его богатое прошлое стали погружаться в воду, уровень которой за 15 дней вырос на два метра, по самые крыши. Жители не знали, что делать и попросту покинули город.Максимальный уровень лимана наблюдался в 1993 года, когда в некоторых кварталах бывшего города глубина достигала 10 метров.Тем временем отдыхающие освоили соседний курорт Каруэ, а лиман начал возвращаться в прежние берега. Первой показалась на свет башня заведения «Матадеро» в окружении похожих на белые кости мертвых просоленных деревьев.В нынешнем веке с каждым годом понемногу лиман обнажает свои тайны. По улицам города-призрака Эпекуен теперь можно гулять, иногда погружаясь по колени в целебную грязь. Многие приезжают посмотреть на то, что осталось от их домов.В дождливый сезон Вилья Эпекуэн снова уходит под воду, но уже не столь глубоко. Так что рассчитывать на возрождение курорта не приходится, тем более что соседний Каруэ процветает и вовсю рекламирует свои spa.Причем, озеро более соленое любого океана в десять раз. По легенде, озеро появилось из слез великого вождя, оплакивавшего боль своей возлюбленной. Эпекуэн – значит вечная весна. Лечебные свойства озера привлекали желающих избавиться от депрессии, вылечить кожные заболевания, анемию, ревматизм и даже лечить сахарный диабет.Поселение стало формироваться в конце позапрошлого столетия, и к 1970-му году стало достаточно популярным городом-курортом с населением около пяти тысяч жителей.А затем случилась беда. Из-за обильных осадков 10 ноября 1985 года прорвало построенную дамбу, и вода поглотила город.Только в 2009-м году вода начала отступать.Сюда не вернулся никто, кроме Пабло Новака. Так что теперь у города есть один-единственный житель.

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