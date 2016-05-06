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Сны

Умерший брат и озеро слез

Мой двоюродный брат погиб в автокатастрофе, когда ему не было и тридцати. Был за рулем новой машины, только-только взятой в кредит. Полная машина людей и ни у кого ни царапины. Гаишники увидели не местные номера и решили в очередной раз ручку позолотить. У него не было лишних 100 долларов, ну и по газам... Похоронили.

Снится мне сон очень ясный. Иду по берегу озера, под ногами песок серый, озерный, плотно слежавшийся. Осень, пасмурно. Вижу посреди озера брата. Он как будто над водой висит или на чем твердом стоит. Худой, бледный, моложе выглядит, чем перед смертью. На нем арестантский ватник с номером на груди и ушанка на голове. Точь-в-точь как х/ф " Холодное лето 53-го".

Я смотрю на него пристально и спрашиваю мысленно: "Как ты?" А он мне: "Да вода вокруг. И глаз наблюдает". Поднимаю взгляд - и правда. Висит над озером огромный глаз и строго так смотрит, бдит. Выглядел он не как человеческий, но и не звериный. Позже я нашла такой. Называется глаз лемурийца. И белок у него был алый, как кровь, яркий-яркий.

Растолковала я этот сон так: нужно рассказать его маме, чтобы прекращала плакать. Он как арестованный среди озера слез.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:11
Сегодня, 10:11 by xarudaПросмотров: 59Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Озеро брат арестантская одежда красный глаз авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 14:10
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Наверное покойный брат через сон дал вам знак, попросил не плакать, а то, что в арестантской форма, признак того, что несвободен он, видимо слезы живых сковывают умерших. Мои соболезнования.
Плюс
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
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