Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:41

Причина: Добавлен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 88 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 15:41 by

Сторонники зороастризма, одной из древнейших религий на планете, считают, что после смерти в тело вселяется трупный демон Насу Даева, который загрязняет все, с чем имеет контакт. Поэтому тела умерших они отправляют в "Башню Тишины".Это возвышающееся над землей сооружение круглой формы. Внешнее кольцо предназначено для мужчин, внутреннее - для детей. Между ними кладут женщин.Когда птицы и солнце полностью уничтожают плоть, на что может потребоваться вплоть до года, останки сбрасываются во внутреннюю камеру, откуда дождевой водой их смывает в море.Автор: неизвестен.

Ключевые слова: Останки мертвецы церемония ужас жуть

Другие, подобные истории: