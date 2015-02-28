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Страшно интересно / Страшные фото

Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небом

Сторонники зороастризма, одной из древнейших религий на планете, считают, что после смерти в тело вселяется трупный демон Насу Даева, который загрязняет все, с чем имеет контакт. Поэтому тела умерших они отправляют в "Башню Тишины".

Это возвышающееся над землей сооружение круглой формы. Внешнее кольцо предназначено для мужчин, внутреннее - для детей. Между ними кладут женщин.

Когда птицы и солнце полностью уничтожают плоть, на что может потребоваться вплоть до года, останки сбрасываются во внутреннюю камеру, откуда дождевой водой их смывает в море.

Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небом
Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небом
Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небом
Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небом

Автор: неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:41
Причина: Добавлен раздел.
Сегодня, 15:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 88Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Останки мертвецы церемония ужас жуть

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 15:42
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1082|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 294
Что за жуть ты публикуешь. Кошмар! )
Зарегистрирован: 28.02.2015
 
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 15:57
+2
Группа: Авторы
Репутация: (135|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 239
Жесть. Запашок там наверное не из приятных +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 16:53
+2
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Публикаций: 352
Комментариев: 6 676
На наш неподготовленный взгляд это, конечно, ужасно. Каких только традиций нет в этом мире!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:18
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (472|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 146
Помнится — было уже на сайте подобное
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 18:15
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 227
Ну а что, разные бывают ритуалы захоронения. Сторонники зороастрийцев, наверное, тоже не понимают как другие народы в землю закапывают трупы, образуя тем самым кладбища, где кресты, холмики, цветы и прочее. Спасибо за информацию, не знала, что такое существует, плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: Green Wind
Сегодня, 20:21
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 9 001
Никогда не слышал о похоронных традициях зороастрийцев. Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
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