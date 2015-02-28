Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небом

Башни Тишины - кладбища зороастрийцев под открытым небомСторонники зороастризма, одной из древнейших религий на планете, считают, что после смерти в тело вселяется трупный демон Насу Даева, который загрязняет все, с чем имеет контакт. Поэтому тела умерших они отправляют в "Башню Тишины".
Это возвышающееся над землей сооружение круглой формы. Внешнее кольцо предназначено для мужчин, внутреннее - для детей. Между ними кладут женщин.
Когда птицы и солнце полностью уничтожают плоть, на что может потребоваться вплоть до года, останки сбрасываются во внутреннюю камеру, откуда дождевой водой их смывает в море.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 88Комментарии: 6
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