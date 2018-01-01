5 Ужасных легенд, которые оказались правдой

Ravazu Просмотров: 62 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:15 by

Автор - RavazuУдивительно, сколько историй можно услышать в компании знакомых и друзей, А некоторые из них бывают довольно страшными, что бы казаться правдойБольшинство из них не более чем глухой телефон и очень редко случается, что одна из этих жутких легенд на самом деле является правдой, а реальная версия еще более ужасная, чем можно себе представить...

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