5 Ужасных легенд, которые оказались правдой

5 Ужасных легенд, которые оказались правдойАвтор - Ravazu
Удивительно, сколько историй можно услышать в компании знакомых и друзей, А некоторые из них бывают довольно страшными, что бы казаться правдой
Большинство из них не более чем глухой телефон и очень редко случается, что одна из этих жутких легенд на самом деле является правдой, а реальная версия еще более ужасная, чем можно себе представить...
Сегодня, 08:15 by RavazuПросмотров: 62Комментарии: 0
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