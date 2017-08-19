10 тайн археологии, которые мы, возможно, никогда не раскроем

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Чтобы понять неистребимую страсть археологов к нескончаемой гонке за прошлым человечества, необходимо самому отправиться на раскопки и долгие часы работать лопатой в надежде совершить археологическую сенсацию… Либо прочесть эту подборку — в ней вы найдёте десять тайн современной археологии, которые пока ждут своих Шлиманов и Шампольонов.Многие из вас наверняка слышали о геоглифах Наски — огромных наскальных рисунках, расположенных в южной части Перу, однако мало кто знает, что в той же пустыне Наска, примерно в 200 км от геоглифов, находится ещё один загадочный объект, над предназначением которого долгие годы ломают головы археологи.«Канделябр Паракаса» (или «Андский канделябр») имеет огромные размеры: 128 м в длину и 74 в ширину, а толщина линий достигает 4 м. Несмотря на то, что он расположен вблизи линий Наски, специалисты убеждены, что создатели геоглифов не имеют к нему никакого отношения. Найденные при раскопках в районе «Канделябра» артефакты позволяют предположить, что изображение создано примерно в 200-м году до нашей эры, по некоторым данным, геоглифы Наски появились на 600–800 лет позже. Схожесть техники изображений намекает на то, что культура Наска является преемницей культуры Паракас, которой принадлежит «Канделябр».Учёным более-менее понятно, когда появился «Андский канделябр» и кто его создал, однако цели древних художников пока остаются неясными. Некоторые археологи убеждены, что объект представляет собой святыню бога-творца Виракочи, которому поклонялись здешние племена, другие полагают, что изображение служило ориентиром для древних мореходов — огромного размера «канделябр» высечен на склоне холма, благодаря чему его отлично видно со стороны океана, с расстояния около 20 км.Стоунхендж — не единственная археологическая достопримечательность доброй старой Англии, хотя, когда речь заходит о древностях Туманного Альбиона, в первую очередь всегда вспоминают именно о нём.Над гигантской стилизованной фигурой лошади, расположенной вблизи местечка Уффингтон, на территории современного графства Оксфордшир, древним ваятелям пришлось изрядно потрудится — линии рисунка представляют собой глубокие траншеи, заполненные измельчённым мелом, при этом длина изображения достигает 115 м. Представьте себе, каких усилий создателям «Лошади» стоило украсить холм подобной инсталляцией, ведь у них не было экскаваторов, бульдозеров и других технических приспособлений, которыми могут похвастаться современные строители.Рисунок похож на изображения лошадей, встречающихся на монетах бронзового века, рядом с ним археологи обнаружили захоронения, предположительно появившиеся в эпоху неолита. Учёные пока не могут прийти к единому мнению о времени создания «Белой лошади» — многие из них утверждают, что для объекта бронзового века геоглиф слишком хорошо сохранился, однако другие указывают на то, что местные жители с давних времён тщательно следят за состоянием «Лошади» и каждые несколько лет «обновляют» рисунок — этим и объясняется его практически первозданный вид.«Загребская льняная книга» известна, как самый длинный текст на этрусском языке из сохранившихся до нашего времени письменных памятников этой великой культуры. Наречие этрусков оказало заметное влияние на формирование латыни, но к сожалению, родственных этрусскому языков в настоящее время не существует, кроме того, до нас дошло так мало документов той эпохи, что полностью расшифровать текст «Книги» не представляется возможным — учёным удалось перевести лишь некоторые её фрагменты. Из известного на данный момент содержания «Книги Загребской мумии» (другое название артефакта) можно сделать вывод, что документ представляет собой ритуальный календарь, описывающий тонкости религиозных традиций этрусков.Книга датирована III-м веком до нашей эры, поэтому сам факт её существования уникален — рукописи, изготовленные из ткани, безжалостное Время, как правило, уничтожает гораздо раньше. Одной из причин, по которым памятник этрусской культуры сейчас доступен для изучения, считается то, что материал книги был использован для обёртывания одной из египетских мумий. «Загребская льняная книга» была обнаружена на мумии в гробнице близ Александрии ещё в середине |XIX-го века, однако учёные долгое время не обращали на неё внимания, полагая, что загадочные письмена на ткани сделаны рукой египтянина.Археологи и историки на протяжении долгих десятилетий изучают артефакты народов Северной и Южной Америки, однако до сих пор культура доколумбового периода американской истории во многом остаётся для специалистов загадкой.«Скалу Белого Шамана», расположенную неподалёку от реки Пекос на территории современного штата Техас, причисляют к наиболее известным и в то же время — самым таинственным памятникам той эпохи. По мнению учёных, огромный (около 7 м в длину) рисунок появился более 4 тыс лет назад и принадлежит древней культуре, о которой сейчас практически ничего не известно. Некоторые археологи уверены, что арт-объект изображает сцену боя или какого-либо боевого ритуала, также существует мнение, что художник показал момент общения древних с духами посредством мескалина, психотропного вещества, содержащегося в кактусе пейот.Наскальные изображения, находящиеся в Боливии, на одном из склонов горы Саяма, техникой создания напоминают геоглифы Наски и «Андский канделябр» — они тоже высечены в твердой горной породе, при этом боливийские рисунки намного больше перуанских — изображения занимают территорию площадью около 7,5 тыс м² (в 15 раз больше, чем геоглифы Наски), протяжённость некоторых линий, из которых состоят объекты Саямы, насчитывает около 18 км.При столь выдающийся размерах, геоглифы горы Саяма до сих пор практически не изучены — истинные масштабы работы, проделанной древними художниками, стали известны относительно недавно, когда у археологов появилась возможность использовать спутниковые снимки местности в своих исследованиях. Удивительная точность и выверенность линий рисунка ставят специалистов в тупик — они будто вычерчены по линейке. Предназначение изображения также остаётся неясным, согласно некоторым предположениям, древние жители Боливии с их помощью производили астрономические вычисления, кроме того, рисунок может быть формой ритуального захоронения.Три каменные таблички, найденные учёными в окрестностях румынской деревушки Тэртэрия, содержат символы, которые в настоящее время являются самой древней письменной речью на планете.Первоначально учёные предположили, что таблички Тэртэрии датируются третьим тысячелетием до нашей эры, однако более тщательный радиоуглеродный анализ выявил, что артефакты гораздо старше. Сейчас большинство археологов сходятся во мнении, что таблички созданы около 7,5 тыс лет назад, задолго до шумерской письменности, которая ранее считалась старейшей в мире. Скорее всего, находки румынских археологов принадлежат к доиндоевропейской культуре Винча, которая была распространена на территории современной Юго-Восточной Европы в эпоху неолита, так как символы на табличках очень похожи на пиктограммы, изображённые на найденных в 1875-м году близ сербского города Винча остатках древней керамики.Этот археологический объект, расположенный на юге штата Калифорния в пустыне Колорадо, неподалёку от города Блайт, представляет собой гигантские геометрические фигуры, а также изображения животных и людей. Длина самого большого рисунка насчитывает около 50 м, при этом до 1932-го года специалисты не имели представления о размерах «инсталляции», её величину удалось определить лишь с помощью аэрофотосъёмки.Археологи не могут прийти к согласию относительно возраста геоглифов — называются цифры от 450 до 2 тыс лет, также неясно, что именно изображено на рисунках. По одной из наиболее распространённых версий, огромные фигуры созданы предками индейских племён мохаве и квечан, в настоящее время живущих в низовьях реки Колорадо. Согласно преданиям коренных жителей этого региона, в виде человеческих фигур художники изобразили различные ипостаси бога Мастамбо, Творца Всего Сущего, а нарисованные ими животные — не что иное, как зверочеловек Хатакулья, принимавший непосредственное участие в создании мира.Александр Македонский — один из самых известных исторических персонажей, жизни великого полководца посвящены тысячи научных и художественных книг, сотни фильмов, однако о причинах его смерти в настоящее время практически ничего не известно.Большинство историков согласны с принятой в ортодоксальных научных кругах точкой зрения на время и место смерти Александра — 10 июня 323-го года до нашей эры, дворец Навуходоносора II-го в Вавилоне, но что убило самого амбициозного завоевателя в истории — убедительного ответа на этот вопрос по-прежнему нет.Долгое время считалось, что Александра отравили, причём в подозреваемых побывали почти все члены его окружения — от военачальников до возлюбленных незаурядного исторического деятеля. Версия отравления основывается на свидетельствах современников, утверждающих, что непобедимого Александра внезапно сразил неведомый недуг, около двух недель он провёл, мучаясь сильными болями в животе, а затем скоропостижно скончался. Эти сведения нельзя считать неопровержимым доказательством отравления полководца, так как подобные симптомы могут указывать на панкреатит, вирусный гепатит, эндокардит или какое-либо инфекционное заболевание, вроде брюшного тифа или малярии. При тогдашнем уровне развития медицины любая из перечисленных болезней могла стать для Александра смертельной.Удивительно, но смерть Александра была предсказана халдеями, жившими в Вавилоне — они предупреждали полководца, что тот погибнет вскоре после того, как войдёт в Вавилон, кроме того, Каланус, один из учёных, сопровождавших армию завоевателя, умирая, сообщил Александру, что когда его войско захватит Вавилон, они встретятся вновь. Вот и не верь после этого предсказателям.Джамский минарет расположенный в северо-западной части Афганистана, был возведён на рубеже XII-го и XIII-го веков, однако его совершенной конструкции, потрясающему декору и мастерству средневековых афганских строителей до сих пор удивляются все, кому довелось лицезреть этот архитектурный шедевр из обожжённого кирпича.Высота минарета — около 60 м, согласно одной из надписей на его стенах, сооружение было построено в 1194-м году, в честь победы султана Гияз-ад-Дина над войском правителя династии газневидов, однако многие специалисты подвергают сомнению эти сведения. По одной из версий, минарет — всё, что осталось от города Фирузкух (что в переводе означает «Бирюзовая гора»), который во времена расцвета династии гурдиов был столицей империи, охватывавшей территории современного Ирана, Пакистана, Афганистана и Индии.В начале XIII-го века вооружённые силы Монгольской империи под командованием небезызвестного Чингисхана стёрли город с лица земли, однако они каким-то образом проглядели высоченный минарет. Благодаря этой невнимательности монголов, а также тому, что после нашествия Чингисхана о постройке почти 700 лет никто не вспоминал, архитектурный памятник прекрасно сохранился, но в настоящее время провести комплексные исследования здания не представляется возможным из-за нестабильной общественно-политической ситуации в Афганистане.В отличие от других археологических феноменов подборки, «Изумрудная скрижаль» не сохранилась до нашего времени, так что учёные не знают, кто был автором оригинала этого документа, для чего он предназначался и какая судьба постигла памятник средневекового восточного искусства.Единственным, что об Изумрудной скрижали известно наверняка-то, что о ней впервые упоминается в арабской книге, датированной VI-м или VIII-м веком нашей эры. В некоторых ранних копиях «Скрижали», сделанных арабскими переводчиками, встречаются сведения, что оригинал был написан на древнесирийском языке, однако доказательств этого у специалистов пока нет. Самый ранний из латинских переводов скрижали датирован XII-м веков, позже были созданы ещё несколько вариантов текста, авторство одного из них принадлежит знаменитому учёному, сэру Исааку Ньютону.По мнению некоторых учёных, в «Изумрудной скрижали» описывается технология превращения различных металлов в золото с помощью мифической субстанции, известной как философский камень, но до сих пор никому не удалось провести этот алхимический опыт — вероятно, латинские и арабские переводы оригинала «инструкции» не слишком точны.Автор: Кристина О.

Ключевые слова: Археология геоглифы изображения минарет скрижаль

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