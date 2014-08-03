Терра инкогнита

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:12 by

Регион Ика расположен на юго-востоке Перу. Он был заселен людьми еще с древних времен. Считается, что первые поселенцы здесь появились более десяти тысячелетий назад. Когда-то здесь процветали традиционные индейские культуры: Ика, Наска, Чинча, Ипаракас и т.д.В 1563–м году сюда прибыли испанцы, которые и основали город Ика. Впервые упоминания об артефактах, найденных в этом регионе Перу, относятся к шестнадцатому веку.Это были черные камни, изображающие странных животных. Летописцы того времени писали, что в местности Чинчаюнга, которая считается современной провинцией Ика, находится очень много камней с выгравированными рисунками. Настоящую известность подобные камни Икиприобрели благодаря Хавьеру Кабрере, жившему с 1924-го по 2001-й годы.Доктор Кабрера, который коллекционировал и изучал их сорок лет, собрал более одиннадцати тысяч глиптолитов. Будучи врачом, Кабрера был просто поражен: на некоторых камнях, подлинность которых была подтверждена специалистами, были изображены сложнейшие операции по пересадке человеческих органов.А на одном из них он явно распознал прибор, напоминающий устройство для переливания крови. Весной 1967-го года Кабрера послал более тридцати образцов этих камней на экспертизу в лабораторию «Маурисио Хочшилд Майнинг» в столицу Перу. В заключении, посланном ему из лаборатории, однозначно было указано, что поверхность камней и линии рисунков покрывает пленка естественной патины, свидетельствующая о подлинной древности образцов.Кроме того, отмечалось, что края линий рисунков не имеют существенных признаков износа или повреждений, что является свидетельством того, что камни не долго употреблялись и были погребены очень скоро после изготовления. Вскоре аналогичные заключения экспертов были сделаны и Боннским университетом.Кроме того, был проведен анализ и нанесения гравировки. Эксперты обнаружили, что изображения на камнях Ики оставило нечто подобное фрезе бормашины. Но каким образом в древности эти изображения на камни были нанесены? Кроме того, рисунки на камнях разнятся как по манере, так и по качеству изображений, а также по тщательности проработки.Это означает, что над созданием трудилось огромное количество художников. Доктор Кабрера, изучавший свою коллекцию многие годы, смог выявить целый ряд закономерностей в изображениях. Он сделал вывод, что основные мотивы изображений на камнях представляют собой отдельные и четко выраженные серии.Каждую тему, развернутую в серию, передает в среднем до двухсот камней. По мере развития сюжета увеличивается не только размер камней, но и техника нанесения. Более простые сюжеты обработаны с использованием гравировки, а более сложные — исполнены в технике «низкий рельеф».В семидесятых годах прошлого столетия камни Ики, выставленные в музее, произвели настоящую сенсацию. На одном из камней изображен индеец, смотрящий в небо в телескоп. Но если они подлинные, значит, у индейцев задолго до Колумба и Галилея были телескопы и они могли делать операции по пересадке сердца.Наука явно в те годы не была готова к таким новостям, однако ученых больше всего поражали эпизоды с динозаврами. На них доисторические ящеры мирно соседствуют с человеком, они даже используются как ездовые животные. Есть даже сцены, где с помощью подзорных труб пилоты летательных аппаратов наблюдали за динозаврами. Камень с этим рисунком хранится в Музее аэронавтики в Лиме.Но ведь динозавры, по представлениям ученых, исчезли за шестьдесят миллионов лет до появления человека. Кто же тогда изготовил эти артефакты, и каков их возраст? В 1944-м году в Мексике исследователь Вольдемар Джульсруд обнаружил десятки тысяч глиняных статуэток, значительная часть которых изображала динозавров и еще каких-то других неизвестных животных.Многие называли эту коллекцию фальшивкой, аргументируя свой скептицизм тем, что в истории человечества нет такого периода, когда динозавры сосуществовали с людьми. Но, несмотря на такой приговор, интерес к статуэткам Акамборо и камням Ики огромен. О них пишут книги, снимают кино.Дискуссия о них вышла далеко за пределы Южной Америки, напоминая по своей интриге авантюрный роман. В 1974-м году французский исследователь Робер Шару издает книгу «Загадка Анд», большая часть которой посвящена камням Ики. Он называет их библиотекой Атлантиды. Шару убежден, что род человеческий намного древнее, чем принято считать. А камни Ики являются прямым доказательством этой гипотезы.Книга Шару стала бестселлером, а Кабрера становится известен на весь мир. Автор книги называет его крупнейшим первооткрывателем человечества. Ведь и технические эксперты подтвердили подлинность камней, а это означало, что представления современников о возрасте и происхождении рода человеческого были неверны. Подобные вопросы все чаще поднимались в прессе, требуя вразумительного ответа. И чтобы покончить с этим, в январе 1975-го года проводится хорошо спланированная операция с участием СМИ и полиции.Организаторы, осознавая, что Кабрера – очень известный человек, декан медицинского факультета университета, не рискуют напрямую обвинить его в подлоге. Они втягивают в операцию простых необразованных крестьян, которые занимаются изготовлением поддельных камней и продажей их туристам, арестовывая несколько человек. В обмен на свободу, задержанным предлагается признаться в том, что они изготовили подделки и для профессора Кабреры. Эту новость сразу же подхватывают СМИ, говоря, что загадка коллекции Кабреры решена.Однако журналисты не удосужились поинтересоваться, а как же были выгравированы камни из коллекции, весящие как минимум полтонны. Любой гравировщик знает, что покрыть росписью камень такого размера – дело очень трудное, а придать ему старину вовсе невозможно.Тем более, что простые крестьяне не располагали техникой для передвижения камней. Однако статьи пустили свои корни, а теории о происхождении человека устояли и на этот раз. Конечно, изображения на камнях противоречат представлениям об истории человечества, да и вообще здравому смыслу, но этого не достаточно, чтобы отрицать реальные факты.Хавьер Кабрера даже выдвинул предположение, что динозавры погибли из-за человека. Кроме медицинских тематик на камнях из его коллекции представлены сюжеты, рассказывающие об изучении и освоении космического пространства, в частности, летательные аппараты различных конструкций.Но самым интересным было то, что некоторые ящеры на камнях имеют спинные пластины. А о существовании этих пластин палеонтологи узнали только в конце прошлого столетия. Об этом, тем более, не могли знать простые крестьяне, которые якобы изготовили эти камни. Получается, что те, кто создавал их, действительно знали анатомию диплодоков, что еще раз подтверждает теорию Кабреры.Кроме того, в районе пустыни на юге Перу были найдены останки людей и кости динозавров, датируемые одним и тем же временем. В целом, гипотеза Кабреры говорит о том, что древняя цивилизация, создавшая эти камни, господствовала на Земле еще до глобальной катастрофы и смогла достичь высочайшего уровня в развитии.Ей было известны и живые существа с других планет и даже галактики. Ей было известно о грядущем глобальном катаклизме. «Каменная библиотека», в первую очередь, создавалась как предупреждение для выжившего после катастрофы человечества.В настоящий момент полемика о человеке эпохи динозавров и о подлинности чудо-камней относительно утихла, а ученые называют их неизведанным феноменом.

Ключевые слова: Загадки древних цивилизаций Камни Ики происхождение человека

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