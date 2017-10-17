Что скрывают льды: страшные находки, обнаруженные в ледниках

Сделано_в_СССР Просмотров: 120 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 10:27 by

Лед — лучший способ сохранить что-либо, известный с незапамятных времен. Льды нашей планеты хранят в себе немало тайн, которые нам еще предстоит разгадать. А то, что уже было найдено, поражает фантазию и только подстегивает интерес для дальнейших поисков.Исследователи из Марсельского университета Франции вместе с российскими коллегами из Института физико-химических и биологических проблем нашли в вечной мерзлоте Сибири новый вирус, который пролежал там 32 тысячи лет.Мумия девушки 14-15 лет была найдена на склоне вулкана Невадо-Сабанкая на просторах Перу в 1999 году. Эксперты предполагают, что подростка и еще нескольких детей отобрали для жертвоприношения из-за красивой внешности.Было найдено три мумии, которые, в отличие от бальзамированных египетских, подверглись глубокой заморозке. Тело семилетнего мальчика подвергли изучению, а вот исследовать останки шестилетней девочки ученые пока не решаются. Вероятно, в нее некогда попала молния, что может сказаться на точности результатов исследования.Версию о жертвоприношении трех детей подтверждают находящиеся рядом с ними артефакты: золото, серебро, одежды, миски с едой и экстравагантный головной убор из белых перьев неизвестных птиц.В ходе предыдущих исследований было установлено, что, перед тем как принести детей в жертву, на протяжении года их кормили «элитными» продуктами — маисом и высушенным мясом лам.Мумию прозвали Алтайской принцессой. Считается, что Укока умерла в V-III веке до н.э. и относится к пазырыкской культуре Алтайского края.Недалеко от гренландского поселения Килакитсок, на западном берегу самого большого острова в мире в 1972 году была обнаружена целая семья, мумифицированная посредством низких температур. Этому мальчику не было и года, когда он умер. Ученые установили, что у него был синдром Дауна.Симилаунский человек, возраст которого на момент обнаружения составлял около 5300 лет, что сделало его старейшей европейской мумией, получил от ученых прозвище Эци. 19 сентября 1991 года его обнаружила пара немецких туристов во время прогулки по Тирольским Альпам. Останки жителя эпохи халколита прекрасно сохранились благодаря естественной ледяной консервации. Он произвел настоящий фурор в научном мире — еще нигде в Европе не находили идеально дошедших до сегодняшних дней тел наших далеких предков.Благодаря холоду вершин Анд мумия сохранилась весьма хорошо и сейчас принадлежит Музею андских святилищ в Арекипе, но часто передвигается по миру в специальном саркофаге.На островах Новосибирского архипелага обнаружили хорошо сохранившуюся во льдах тушу самки мамонта. Кроме мягких тканей исследователям достался другой ценный «подарок» — кровь мамонта. Она не замерзала при температуре минус 10 градусов, и ученые предполагают, что именно эта особенность помогала мамонтам выживать в холоде.Мамонтенок был найден вблизи моря Лаптевых, и его назвали Юкой. Ученые считают, что Юка погибла (да, специалисты склоняются к тому, что это была самка) по меньшей мере 10 тысячелетий назад в возрасте двух с половиной лет: у нее только-только начинали прорезаться бивни.С таянием льдов начинают всплывать тела солдат Первой мировой войны. В 2014 году останки 80 погибших во время Первой мировой солдат были обнаружены в растаявших альпийских льдах, почти все они хорошо сохранились и превратились в мумии.Вместе с ними были найдены фотографии военных лет, карты и даже продукты, которые отлично сохранились в холоде. Солдатам устроили настоящие военные похороны. Теперь главной задачей является сохранение этого наследия.Останки Марселена и Франсин Дюмулен были найдены в Швейцарских Альпах, в леднике Цанфлеуран. Полиция подтвердила их личности после ДНК-теста. Пара была найдена вместе с рюкзаком, часами и книгой. У супругов осталось семеро детей, которых спустя два месяца безуспешных поисков отправили в приемные семьи.Якутские ученые впервые в истории палеонтологии нашли частично сохранившиеся останки детеныша шерстистого носорога, погребенные под вечной мерзлотой примерно 10 тысяч лет назад. Эта находка поможет им понять, как эти животные выживали в суровом ледниковом климате.

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