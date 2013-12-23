Пьющие статуи

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:02 by

Иконы, которые источают миро, – это не такая редкость, но не только христианские святыни могут творить чудеса. Статуи с индуистскими божествами, которым поклоняются многие жители азиатских стран, тоже преподносят сюрпризы.Самое первое сообщение об этом феномене было получено 20 сентября 1995 года. В храме города Нью-Дели статуя выпила примерно полчашки молока. Чуть позже подобное явление было зафиксировано и в других городах Индии. Помимо Ганеши подношения принимали и прочие боги: Шива, Вишну, Кришна, Брама и другие.Индуисты обращаются со статуями богов, как с живыми существами: ухаживают за ними, умывают, наряжают в дорогие одежды, преподносят дары. Некоторые скульптуры даже кормят. Большую часть того, что предназначено «высшим», раздают бедным, так как божества предпочитают нематериальную пищу. Все изменилось, когда статуи немного изменили свои привычки, став пить принесенное для них молоко, чего раньше не было.После первых сообщений в храмы стали выстраиваться километровые очереди из желающих напоить статую: люди несли бутылки, бидоны и пакеты с молоком, желая снискать благословение богов. Кстати, это было счастливое время для воров обуви: они могли забирать все, что осталось у ворот храма, ведь на них из-за ажиотажа мало кто обращал внимание.Святые места работали круглосуточно, чтобы все желающие могли своими глазами увидеть чудо и напоить с ложечки Ганешу.Сначала индуисты из США стали все чаще сообщать о том, что фигурки богов и по ту сторону океана стали охотно пить молоко.В Англии, вследствие исторического развития, проживает самая большая диаспора индийцев, которые тоже отмечали то, что статуи в их пантеонах стали благосклонно относиться к молоку. Всего в одном из храмов в Лондоне чудо наблюдало свыше 10000 человек.Такую же ситуацию можно было наблюдать и в Гонконге, и в Сингапуре, и в Индонезии, и в Таиланде, и в Бангладеш, и в Шри-Ланке.Все эти случаи получили документальное подтверждение и достаточно широко освещались в прессе, поэтому нет причин не верить этому. Некоторые люди утверждают, что это была умелая фальсификация, привлекающая внимание верующих всего мира, заставляя их жертвовать больше на храмы.Но провернуть подобную махинацию в таком количестве стран и при таком скоплении народа – это безумие, ведь кто-то бы заметил промокашки или впитывающие материалы во рту статуй.Кстати, другие лакомства и напитки пьющие статуи не жалуют, отдавая предпочтение лишь молоку, которое употребляют с большой охотой. Объяснить феномен пьющих статуй не удалось до сих пор, но, возможно, в будущем, эта тайна будет, наконец, раскрыта.Автор неизвестен.

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