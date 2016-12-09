Ужин со Снежным человеком: Странная встреча в уральских лесах

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:56

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Сделано_в_СССР Просмотров: 170 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:56 by

О снежном человеке (йети) рассказывают много удивительных историй. Чаще всего с этим существом сталкиваются охотники или лесники, а также туристы, зашедшие в его владения. Мне довелось прочитать дневник человека, который лично встречался с йети.Это случилось в далекие 1940-е, сразу после войны. Молодого лесничего по имени Петр отправили по распределению на Урал. В институт он поступил перед войной, потом, с 1942 года, был на фронте, дошел до Берлина, когда вернулся - окончил обучение. И вот в возрасте 27 лет попал на Урал. Ему предстоял нелегкий труд.На Урале мужчина и повстречал загадочное существо, которое народы манси называют менк. Его считают оборотнем и духом леса. По местным легендам, эти существа делятся на два вида: одни из них злые и опасные - уччи, они могут быть людоедами, похищать женщин и детей; вторые же, наоборот, стараются не проявлять агрессии и при появлении человека уходят.Оба вида йети с головы до ног покрыты шерстью. Хотя, возможно, это не два вида, а один. Просто в первом случае встречается самец снежного человека, а во втором - самка, у которой где-то поблизости детеныш, поэтому она быстро уходит, оберегая потомство.Манси предупреждали нового лесничего об опасности, подстерегающей в лесу, говорили, что бояться стоит не только мороза, волков и медведей, но и уччи. Но Петр только смеялся. И вот как-то зимой Петр собрался в один из дальних уголков леса.- Не ходи туда, - предупредил его старый охотник манси, - место очень опасное, никто туда не ходит. В прошлом году мой брат пропал там, не вернулся. Там живет злой уччи.- Я не боюсь, у меня ружье. Так что ты зря за меня переживаешь, - ответил Петр.Он не послушался старого охотника и отправился в то самое место.Дальше я привожу запись из дневника Петра.Трудно не поверить человеку, который проработал лесником всю жизнь, да еще и после того, как прошел войну. Жаль только, что родственники не отдали мне его дневник насовсем. Внук Петра оставил его на память.Автор: Станислав БАРГАНДЖИЯ, г. Озеры Московской обл.

Ключевые слова: Йети манси снежный человек дневник

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