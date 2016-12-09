Ужин со Снежным человеком: Странная встреча в уральских лесах

Ужин со Снежным человеком: Странная встреча в уральских лесахО снежном человеке (йети) рассказывают много удивительных историй. Чаще всего с этим существом сталкиваются охотники или лесники, а также туристы, зашедшие в его владения. Мне довелось прочитать дневник человека, который лично встречался с йети.
Это случилось в далекие 1940-е, сразу после войны. Молодого лесничего по имени Петр отправили по распределению на Урал. В институт он поступил перед войной, потом, с 1942 года, был на фронте, дошел до Берлина, когда вернулся - окончил обучение. И вот в возрасте 27 лет попал на Урал. Ему предстоял нелегкий труд.
На Урале мужчина и повстречал загадочное существо, которое народы манси называют менк. Его считают оборотнем и духом леса. По местным легендам, эти существа делятся на два вида: одни из них злые и опасные - уччи, они могут быть людоедами, похищать женщин и детей; вторые же, наоборот, стараются не проявлять агрессии и при появлении человека уходят.
Оба вида йети с головы до ног покрыты шерстью. Хотя, возможно, это не два вида, а один. Просто в первом случае встречается самец снежного человека, а во втором - самка, у которой где-то поблизости детеныш, поэтому она быстро уходит, оберегая потомство.
Манси предупреждали нового лесничего об опасности, подстерегающей в лесу, говорили, что бояться стоит не только мороза, волков и медведей, но и уччи. Но Петр только смеялся. И вот как-то зимой Петр собрался в один из дальних уголков леса.
- Не ходи туда, - предупредил его старый охотник манси, - место очень опасное, никто туда не ходит. В прошлом году мой брат пропал там, не вернулся. Там живет злой уччи.
- Я не боюсь, у меня ружье. Так что ты зря за меня переживаешь, - ответил Петр.
Он не послушался старого охотника и отправился в то самое место.
Дальше я привожу запись из дневника Петра.
«Еще днем я чувствовал присутствие чего-то непонятного рядом. Иногда становилось просто страшно. Объяснял свое состояние усталостью, так как уже третий день был в пути, на лыжах и один. Я пришел к выводу, что поскольку поговорить мне не с кем, то и чудится всякая чертовщина.
Предстояло провести в лесу третью ночь подряд. Потом, проверив участок, можно было возвращаться назад - в свою сторожку рядом с поселком манси. Еще днем я подстрелил зайчика и ошкурил его. Решил приготовить себе замечательный ужин. Развел огонь, сел готовить пищу. Сижу, жарю зайчатину. Аромат просто сказочный. Вдруг слышу треск сучьев рядом с собой.
Сначала думал, что показалось. Вокруг тайга, ночь, тишина. А тут вдруг такое. Ружье я оставил в палатке. Это сейчас, даже если просто отдыхаю в лесу, всегда кладу его рядом с собой. На поясе у меня нож, сбоку, по правую руку лежит топор - как рубил дрова, так он и остался рядом.
Успокаивал себя: чего мне бояться, медведи зимой спят, волки вряд ли подойдут к костру, даже если очень голодные. Да и воя волчьего не было слышно.
Я внутренне приготовился к чему угодно, но только не к такому! К костру вышел огромный человек, как мне сначала показалось, в странной лохматой шубе. Потом я понял, что это не шуба, а шерсть. Рост человека был примерно два с половиной метра. Лицо приплюснуто, как у обезьяны, усов не было, глаза и нос маленькие. Челюсть сильно выпирает, как у шимпанзе. Очень странная форма головы - как бы конусом вверх.
Мне стало страшно - даже страшнее, чем перед атакой во время войны. Потянулся за топором, сжал его так, что пальцы хрустнули. Потом мне словно кто-то приказал: брось топор, не надо оружия. Я дружелюбно улыбнулся волосатому человеку и воткнул топор в дерево. На следующий день я еле его вытащил, так глубоко он вошел в ствол. Никогда я такой силой не обладал.
Волосатый человек уселся рядом с костром и стал подбрасывать в него ветки, которые я нарубил заранее. Я обратил внимание, что он делал это, словно копируя мои движения.
В тот вечер я так и не поел зайчатины. Незваный гость снял с костра мою утреннюю добычу и проглотил ее практически мгновенно. Я молча сидел и слушал, как он работает огромными челюстями. Страх прошел, но напряжение осталось.
Доев зайца, йети кинул несколько косточек рядом с собой около костра - наверное, оставил мне мою долю. Он подбросил в костер огромное полено, потом встал, повернулся ко мне спиной и медленно пошел прочь.
Я еще с полчаса сидел в оцепенении, не мог даже пошевелиться. Когда пришел в себя, сбегал к палатке, схватил ружье, проверил, заряжено оно или нет. Ружье было в порядке, патроны на месте.
Спать в ту ночь я не смог. Так и сидел до самого утра возле огня, сжимая ружье в руках. Утром, собрав палатку и потушив костер, я рассмотрел следы своего ночного гостя. Он ходил босиком. Я приложил к его следу свою ногу в валенке 42-го размера - след был больше на половину моей ладони.
Когда я вернулся домой, сильно заболел и около недели пролежал в сторожке с высокой температурой. Потом еще месяц отходил от встречи с этим чудовищем. Теперь я точно уверен, что снежный человек, или, как его называют манси, менк, существует».
Трудно не поверить человеку, который проработал лесником всю жизнь, да еще и после того, как прошел войну. Жаль только, что родственники не отдали мне его дневник насовсем. Внук Петра оставил его на память.
Автор: Станислав БАРГАНДЖИЯ, г. Озеры Московской обл.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:56
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