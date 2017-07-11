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Страшно интересно

Загадочные мегалиты долины Бада

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...Высеченные из цельных каменных блоков статуи стоят по одиночке или группами вблизи давних захоронений. Рост их — от одного до четырех с половиной метров. Статуи отличают фаллическая форма, стилизованные черты, неотчетливо выполненные руки. Глаза навыкате, брови и нос, изваянные цельным куском, придают им некое семейное сходство. Однако каждая статуя индивидуальна и носит собственное имя. Все они имеют признаки пола, но только четверть из них изображает женщин.

А некоторые, вообще, не похожи на человека — как, например, статуя Дюла Бое, чье лежащее тело, наполовину погруженное в землю рисового поля, напоминает скорее буйвола. Большинство каменных лиц обращено в сторону заходящего солнца и к царству верховного божества Пуанг Матуа...

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Ученые предполагают, что многие статуи долины Бада были созданы между 3000 годом до н.э. и 1600 н.э. И вероятнее всего, эти мегалиты воздвигнуты были в честь предков и обозначают особое место, где души предков спускаются на землю и где живым можно общаться с духами, славить их или молить о защите, об урожае...
Но какая цивилизация создала эти каменные существа, этих стражников долины Бада? Пока ответа нет.

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Всего в этом округе обнаружено более 400 гранитных мегалитов, из которых около 30 представляют человеческие скульптуры древнейшего происхождения. Они варьируют в размере от нескольких сантиметров до 4,5 метров. Оригинальная цель создания таких мегалитических форм неизвестна.
Другие мегалиты имеют форму крупных пластин (Kalamba) и каменных плит (Tutu'na).

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Некоторые утверждают, что мегалиты установлены на местах массовых человеческих жертвоприношений, другие говорят, что каменные статуя стерегут злых духов. А еще говорят, что эти статуи – окаменевшие злодеи, и некоторые даже верят, что они способны передвигаться. Ставит в тупик и еще один удивительный факт, связанный с мегалитами Бада: дело в том, что статуи изготовлены из камня, который не добывается в округе. Тайна, покрытая мраком, как говорится.

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Автор: masterok.
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Сегодня, 12:20 by ЛетягаПросмотров: 34Комментарии: 1
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Ключевые слова: Индонезия каменные статуи мегалиты долина Бада

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 13:14
0
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Комментариев: 37
Явно инопланетного происхождения.... slowpoke
Зарегистрирован: 11.07.2017
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