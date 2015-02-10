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Ложные воспоминания из детства

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:15

MrRedBarsik Просмотров: 97 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:15 by

Тема ложных детских воспоминаний волнует меня примерно лет с 5. С того самого первого раза, когда мама, округлив глаза, сказала, что дороги, которую я помню - дороги к магазину, которой мы ходили неоднократно, НЕТ. Не существует такого пути и такого места - толкуют мне взрослые. Сейчас я уже успокоилась и правда списываю это на сон ... хотя внутренне знаю, что не сон.Это воспоминание о "несуществующем пути", о раздолбанном памятнике вождю революции, о стройке рядом с памятником и тд - вот это воспоминание - это то, что заставляет меня заглядывать в какую-то черную дыру моей памяти. Поэтому ищу и читаю подобные истории достаточно часто. Вот вам, дорогие читатели, истории от других пользователей тырнета. В комментах жду историй и от вас.С поклоном, любовью и уважением к ресурсу и пользователям MrRedBarsikБампну тред своими воспоминаниямиНесуществующими, даВ общем, тоже лет где-то в пять, может чуть помладше, я поехал с отцом ко врачу. Обратно мы возвращались на маршрутке через кольцевую. Я отчетливо помню это. Но никакой маршрутки так не ходило, да и не ходит сейчас Что это? Оп, давай размышлять.У меня тоже был подобный случай. В детстве (года 4-5) помню, как гулял с мамкой, она сказала, что сейчас пойдём к её подруге тёте Люде. Мы пошли через парк в сторону, где никаких жилых домов не могло быть по определению, только гаражи и территория завода. Позже помню спрашивал её про тот случай, на что она ответила, что подруги с таким именем у неё нет, и скорее всего мне это приснилось. Алсо, уже в более позднем возрасте попадал в подобные ситуации во сне: происходило что-то офигительное, потом я просыпался во сне и пытался найти это место/человека, но не находил его.Помню, как дед делал рукой теневую собачку, я к ней прикоснулся, и она меня укусила. Дед смеялся, потому что думал, что я прикидываюсь.У меня такая фигня только касательно соседа моей бабушки была, но зато фигня знатная. Сосед для меня умирал и воскресал дважды! Первый раз: я точно знаю, что дядя Рома умерю. Приезжаю к бабушке, а он у неё сидит в карты играет. Я офигел, но виду не подал, только у мамы потом спросил, мол что за фигня, какого хера он живой?Через пару лет дядя Рома таки умирает. В прошлом году приезжаю к бабушке на её день рождения и тут... в квартиру опять заходит он! Тут я уже осел основательно. Выдернул мамку и пояснил, что это уже полная фигня и дядя Рома второй раз меня на**ывает со своей смертью. Маман опять заявила, что у меня с головой проблемы и чтоб я шёл нафиг.Итак, теперь дядя Рома ОПЯТЬ умер. В этот раз вроде бы точно. Я закрепил эту инфу с маман, с бабушкой и с женой. Подошёл к каждому и сообщил, что дядя Рома умер, они мне это подтвердили. Жду третьего пришествия.Умер он странно, я даже удивился немного. На днюхе у бабушки был очень активным, прям живчиком, а потом за пару месяцев, как говорится, сгорел. При том узнал я о его смерти через пол года, мне почему-то не сказали, будто забыли моё негодование по поводу его нахождения среди живых.4-5 лет, у моего другана в детсаде день варенья, играли в какую-то настольную игру, где кубик бросаешь, и ходишь по клеточкам. Суть: парня звали Димой, а потом, через пару недель он опять праздновал днюху, но уже под именем Влад, перепутать имя не мог, т.к. это был мой единственный друг в то время. Алсо, больше Дима не появлялся, Макс занял его место прочно, а родители и воспиталки не помнили никакого Диму.Вторая: мне лет десять, мы уже переехали в другой город жить, и на лето я приехал обратно (до сих пор так делаю). Пошёл гулять, встретил давних знакомых, поболтали, выяснилось: моего детсада не существует! Сказать что я тогда опух, ничего не сказать. Я потребовал доказательств, и мы пошли туда. Благо идти пять минут. Каково же было моё удивление, когда на месте моего садика и ламповых воспоминаний я увидел детскую площадку, явно построенную, как минимум, в конце 90-х. Родителей спросил, подтвердили слова ребят, и сказали, что я ходил в другой садик, тремя кварталами выше. На следующий день я пошёл посмотреть на тот садик, и что же? Нихрена! Не тот это садик, начиная с планировки здания, и кончая цветом здания и ворот. Хрен знает что это было. Пишу из автобуса, спешу кое-куда, за кривой слог не корите особо.Номер раз. Мы тогда жили в панельной девятиэтажке, и там на крыше над каждым подъездом были были такие небольшие будки-надстройки. И я помню, как мы с этой девочкой залезали в эту будку в нашем подъезде, играли там, жрали печенье и выходили на крышу. Причем я помню очень много деталей - голубую краску в подъезде, лестницу с девятого этажа в эту будку (спаянные рифленые железные прутья), какое было небо, когда мы были снаружи, как я боялась подходить к краю крыши и т.д. Но почему-то в этой будке был дополнительный лифт, и она была очень уютно обустроена. Я до сих пор не могу понять, правда это, или мне все приснилось / придумалось, но странность в том, что очень долгое время мне вообще не приходило в голову в них сомневаться.Номер два чуть менее реалистичен. От нашего дома можно было очень быстро выйти на берег реки. Когда я была мелкая, там даже купались, но потом ее засрали китайцы. И я помню, как мы с этой девочкой лазили по затонувшему кораблю. Естественно, не целиком затонувшему, а по такой ржавой развалине, которую прибило к берегу. Технически, она должна была быть прямо напротив дома, и видна с моего балкона. Как и с предыдущим случаем, я помнила много деталей и не сомневалась в реальности произошедшего. Но через некоторое время мне пришло в голову показать этот корабль родителям, и, естественно, там ничего не было.Может, конечно, у меня была очень хорошая фантазия, но очень хорошо помню все ощущения, запахи и свои эмоции. Вот такие дела.Еще когда я был в 4-6 классе, помню, в соседнем учились две тянки-близняшки. Я даже имена их помню. Но где-то в шестом одна из них исчезла из вида - я думал, мб перевелась в другую школу или еще чего, фиг с ними. Примерно полтора-два года назад вспомнил эту стори и решил написать оставшейся на аск, мол, как там твоя сестра, что с ней? Ответом было что-то вроде "ты че, чокнутый? какая сестра?". Чутка удивился, но решил, что она просто не хочет об этом говорить, оукей.Недавно опять вспомнил об этом, и решил расспросить (уже бывшую)одноклашку об этом. И, анон, как же сжался мой пердак, когда я услышал ответ "ты че? не было никаких близняшек"! Решил, что одного человека недостаточно, и опросил еще нескольких. И ВСЕ ГОВОРИЛИ ТО ЖЕ САМОЕ!!! Один даже подумал, что я шучу, а потом посоветовал сходить к врачу, лол.Так в чем же вся соль?1. Дело в том, что я ВСЕГДА знал, что в "В" классе - близняшки. Это не пришло мне в голову одним вечером, это вполне наработанная за года установка. Что в третьем, что в пятом, что в восьмом классе, я знал. Именно поэтому я так пересирался с ответов.2. Я помню один момент, он из пятого класса. Мы же, типа, перешли уже в среднюю школу, и все предметы вели новые учительницы. Так вот, одна из них была кл.руководительницей того самого класса, где предположительно учились близняшки. Приходит она к нам на урок, и с сияющим лицом сообщает, что, мол, у нее в классе, оказывается, учатся БЛИЗНЕЦЫ!!!11 (первый год в школе, только устроилась, никого не знает)В общем, из-за этих двух пунктиков меня и запутала эта история. Но, возможно, я рилли был упорот и каким-то боком выдумал себе этих близняшек, но зачем? Или к ним наведались люди в черном, или я могу видеть больше, чем простолюдины, лол. Но все равно очень интересно.Было такое. С балкона в моей комнате открывается офигенный вид на город, ибо не застроено все под окна и у меня обзор на целый горизонт, на часть города. Так вот. Прямо по курсу можно увидеть большой, но полузаброшенный дом, родители говорят, какой-то конструкторский институт при совке был. И я отчетливо помню, что прямо за ним стояла вышка вроде лэп, но какая-то такая высокая, что была в два раза выше этого дома, хоть и стояла дальше. Не знаю, по-моему, лэпы не могу быть такими огромными, особенно учитывая расстояние до того дома. Это все лет до 7-8 было, отчетливо ее помню, но однажды эта вышка исчезла. Может, конечно, ее просто снесли, но, когда я спрашивал мамку, куда она делась, она говорила, что там никакой вышки не было никогда. Но блин, ее невозможно было не заметить. Не особо крипово, конечно, но вот такой похожий случай.А, и еще вспомнил, что когда мне было лет 10, эта вышка вернулась, но как бы "переместилась" чуть левее. Сейчас ее нет.Помню, как мамка вела меня в детсад. Помню то, что он очень дурацкой планировки был. С узкой, для одного человека, завивающейся лестницей. Да и само здание было приплюснутым с боков и каким-то неестественно длинным для своей ширины. пару лет назад ходил куда-то с мамкой, а она показывает на обычное, ничем неприметное здание и говорит, что это мой детсад. Сказать что я офигел - ничего не сказать.У меня ложные воспоминания связаны с некоторыми историческими фактами и тем, что крутили по ТВ.Но все по мелочи. Например, до прошлого года я был твердо уверен, что Миядзаки-старший давно умер. А потом - опа - внезапно узнал, что все еще жив и даже трудится над новым проектом. Как-то в похожем треде видел, что некоторые ананасы писали то же самое.А еще в детстве попадался какой-то странный фильм, в котором была лесная НЕХ - какая-то зеленая, жила в разбитом пне или в огромном дупле. Лица не было вроде, только глаза. Бутафория дикая, но в детстве страху наводила на меня. Причем, фильм какой-то советский был, 100% на русском герои разговаривали (герои были людьми, лол, то ли лесниками, то ли исследователями леса).Но потом, сколько ни искал инфы про этот фильм, так и не нашел.После вузика я вдруг вспомнил, как воевал в Чечне. Прямо натурально вспомнил, реально думал, что я воевал. Пошёл к мамке домой, спросил куда она дела форму мою. Ну сами поняли, что формы никакой не было. А я тогда не верил, думал всё, выбросили форму или потеряли. Долго ругался по поводу формы. Помнил имена тех с кем служил, пытался искать, один уехал жить в другую страну, другой где-то на ДВ, дальше искать не стал, но всё равно люди реальные. Мамка убедила, что я вообще никогда не служил, и я плюнул на поиски. Фиг знает, что это такое было.Похожая в коей-то. Лет до 5-ти - 6-ти, каждый раз, когда я с матерью выходил гулять, я смотрел в окно у лифта, дома, деревья прочая херня. И вот однажды, выглянув, как и обычно, в окно, я увидел... ОГРОМНЫЕ ТРУБЫ! Моему удивлению не было предела, когда Я спросил у Мамани, мол, "что за хрень, их же тут не было?", она посмотрела на меня странным взглядом и говорит "Они тут всегда были"... Пару раз, еще будучи мелким, поднимал эту тему, но всегда получал лишь усмешливые взгляды. Спустя пол года Я забил и просто принял это, больше ту тему не поднимал...Помню, что это не единственный случай, когда происходило подобное дерьмо, но единственный, который мне запомнился. Буду признателен, если найдется анон, который объяснит мне, какого черта это происходит.Пару месяцев назад вышли вечером с другом из метро. Наша станция, всегда ею пользовались. Стоим, ждём автобуса и тут почти одновременно замечаем, что слева, через дорогу, возвышаются три высотных дома. Мы на месте прихуели слегка, так как всю жизнь считали, что там виднеется чистое небо, а дома эти, судя по виду, стоят там лет 30, не меньше.На старых картах проверил - есть. Я редко спешу, автобуса часто жду долго и, мне казалось, местность знаю с закрытыми глазами. С другом это больше не обсуждали, да он и забил сразу, скорее всего. Но теперь они всегда прям бросаются в глаза, когда я туда приезжаю.Я четко помню воспоминания из детства с полугодовалого возраста, помню, как мне снилась всякая непонятная ерунда, какие-то буквы, мелькавшие в голове, будто кто-то мне транслировал информацию в голову, помню как пИсался в кровати, потом плакал.Помню из детства сон, который повторялся лет до 10, как минимум раз в пол года,- я у маман руках, она мне меряет температуру, потом кто-то звонит в дверь, маман идет открывать, а я улетаю в потолок, мама возвращается, смотрит на меня, но не на того, который уже в потолке, а на того меня, который лежит на диване. А я все улетаю, улетаю и вдруг резко просыпаюсь.Отец мне не верил никогда , что я помню что-то, говорил придумываю. После того, как я ему рассказал досконально о расположении вещей в комнатах, описал квартиру и многие другие вещи, - он поверил. Из квартиры мы уехали, когда мне было года полтора.Но одно воспоминание он никак не хочет подтверждать, да оно и само по себе какое-то странное.что-то о том, как мы с отцом пошли на чердак, а там были голуби, привязанные за одну лапку веревкой, и вот мы с ним ходили по чердаку и освобождали голубей, те улетали. Потом те-же манипуляции проводили во дворе. Я отцу рассказываю, а он говорит, не было такого, хотя я помню все это очень хорошо.Расскажу вам две стори:Первый случай является сном, хотя несколько дней после того, как он мне приснился (лет 6-7 мне было), я был уверен, что это правда. Приснилось, что в бане, которая находилась в подвале частного дома, в котором жили и по прежнему живут мои бабка с дедом, был проход в другую комнату, метра два на два, но не помню, что там хранилось. Лазал потом там и искал проход, но ничего не нашел. Поскольку мой мозг уже тогда обладал неплохими вычислительными мощностями, я понял, что мне это приснилось, так как фундамент не мог быстро поменяться (баня была в углу подвала, т.е. 2 стены, в одной из которых был проход, являлись фундаментом) и я забил.Второе воспоминание куда более интересно и сильнее растянуто по времени. Было тогда мне лет 12, и мы с родителями поехали на озеро, где они вместе с друзьями арендовали деревянный двухэтажный домик. Там было круто, особенно если учесть то, что там были дети друзей моих родителей, с которыми мы часто общались во время таких выездов на природу. Явно помню, как мы игрались в палатке (была поставлена специально для нас - детей, чтобы игрались). Был и настольный теннис, который стоял на улице и с которого я хотел спереть мячики, чтобы сделать дымовуху. Жили на втором этаже. На следующий день шел дождь, поэтому смотрели фильмы на ноуте (явно помню, что смотрели фильм "Я - робот", вроде так назывался. Сюжет помню, хоть и не пересматривал). В чем суть - никто кроме меня о таком месте не помнит, спрашивал и родителей, и тех уже_не_детей, с которыми мы тусовались в палатке и затем смотрели фильм. НИКТО НЕ ПОМНИТ ТАКОГО! Никто не знает, о каком домике на берегу озера речь (всегда вспоминают о другом, более стрёмном, который помню и я), ничего похожего на тот домик никто не помнит, хотя обязаны были, так как он был мягко говоря незаурядным. Родители не пьют, я не принимаю никаких веществ, что за воспоминание, причем довольно таки яркое - не имею понятия, но явно уверен, что это было в реале.Вот так, котаны, судить сей опус вам. Кстати, будет возможность - спрошу психолога, часто ли к нему обращаются с такими проблемами.Из личного опыта - хорошо помню, что когда, будучи ещё дошкольником (лет 5, наверное) в какой-то момент резко заметил, что поезда в метро вдруг стали ездить в другую сторону (как будто до этого было левостороннее движение, а стало правостороннее). Ещё из окна квартиры вдалеке были видны градирни и трубы ТЭЦ - в какой-то момент я заметил, что в них что-то ВНЕЗАПНО изменилось (то ли появилась лишняя, то ли пропала, то ли расположение изменилось - не помню уже точно. Но изменение было резким и кардинальным - так быстро построить/разобрать точно не могли). Думаю, каждый, если покопается в детских воспоминаниях, сможет вспомнить что-то подобное.Со мной случалось много ложных воспоминаний. Например одно из них:Я гуляла во дворе дома, находящегося около нашего городского детского парка, дом оранжевого цвета в 4 этажа, двор старенький, там железная качелька и рядышком стоит скульптура двух пионеров с самолётиком. Полуразрушенная, грязная. Я каталась на этой качеле. Так вот. Спустя несколько лет я решила отыскать это место в городе, но на деле на том месте я обнаружила многоэтажный дом другого цвета и двор там был совсем иной. Скажу заранее - не перестраивали ничего, этот дом который я нашла - 1930-ых годов постройки. Но отныне в парке на нашей набережной находится статуя этих двух пионеров, уже отреставрированная.Был еще момент, в детстве, когда я будто выпал из реальности и попал в совершенно другую. То есть совсем другую.Помню сюжеты фильмов, которых никто не снимал.Иногда, когда проснусь, анализирую сновидение, и мне сложно понять - снился мне этот сон сейчас, или же он снился мне в глубоком детстве.Вот еще странная штука: описывал мамке квартиру, где мы жили в начале 90-х. То бишь тогда, когда мне было года 2-3. Причем описывал довольно подробно.В этой хате, кстати, у нас стояла манеж, куда мамка и соседка скидывали меня и еще одного ребенка, чтоб спокойно посмотреть свои сантабарбары.Я помню, что очень боялся находиться в этой штуке. И помню еще, что тип этот умел вылезать оттуда.На самое интересное заключается в том, что он, кагбэ словесно объяснил мне, как и мне тоже вылезти.И опять-таки, мамка подтвердила, что была соседка, малыш, манеж, и то, что через день я научился из него вылезать.ЛенинСлучилось это, когда мне было лет 5-6. Тогда часто с родичами ездил в церковь, не хотели одного дома оставлять. И вот один раз после воскресной службы я почему-то остался только с прабабушкой, обычно всегда вся семья ездила, а тут только бабуля. Там была вроде причина, по которой вся семья в город отправилась обратно, а нам с бабулей было сказано идти на дачу. Ну, пошли на дачу, зашли в лес и оказались в слишком странном месте. Как только зашли в лес - решили передохнуть. И в этот момент мне перед глазами предстал памятник среди деревьев. Или даже не памятник - мемориальная стена с башкой Ленина в профиль в левом углу. И тут бабушка изрекает, что на самом деле Ленин похоронен тут, а в мавзолее марионетка лежит. Тем более, на стене большими буквами написано, что тут Ленин.Ладно, передохнули, я успел полазить по этому странному памятнику и очень хорошо запомнил, что сзади башки Ленина был костер. Знаете, наверное, по значкам пионерским, там обычно Ильич, костер и звезда, но тут звезды не было, только пламя, как будто охватившее голову вождя.С тех пор я в том месте не был и никогда не ставил под сомнение то, что со мной произошло. Но написав это, наконец-то задумался, насколько странны описанные воспоминания.Может все и правда было сном.И еще хочу добавить, что пересматривая те мульты и фильмы, которые глядел только в детстве, немного офигеваю, что сюжет в них не тот, который я запомнил с малолетства. Меня это начинает бесить.В последний раз пересматривал фильм один, так там, начиная с середины, сюжет вообще не в ту степь пошел, как я его запомнил. Казалось, что смотрю новый фильм и ностальгия улетела в никуда.Тоже поведаю свою стори. Помню, лет 12 назад поехали мы из хохлоДС в Москву. Я точно помню, что в нашем купе был старенький телевизор (типа японского Funai) чёрного цвета. Даже помню, что шёл по телику фильм Властелин колец и батя лежал на верхней полке и палил прямо в экран. Когда приехали в Москву, сразу сели в такси (десятка зеленого цвета) и я её, простите, обблевал задние сиденья, а водила ещё из какой-то ниши достал салфетки.И вот недавно мы тем же составом отправились в Москву, и я в порыве ностальгии рассказал все эти воспоминания. На что получил весьма странный вопрос:"ты с ума сошел?" Оказывается, никогда мы не ездили в поездах с телевизором (действительно, откуда в старом купейном вагоне найдётся телевизор? Его бы украли ещё на момент покупки), а встречал нас какой-то левый родственник на YOBAиномарке. Короче полный атас.моя бывшая подруга помнит, как она в детстве видела черную кошку, ходившую по её квартире, одним словом, жившую у неё. однажды подруга увидела, как кошка зашла за шкаф, подруга подошла туда посмотреть, а кошки там нет. и потом кошки нигде не было. испарилась. и её мама отрицает факт того, что у них вообще была такая кошка.а я помню, как в детстве ходили в один торговый центр, который существует и по сей день. со стороны входа я видела неподалеку большое колесо обозрения. только оно было заброшенное и тёмное. и медленно крутилось. потом через несколько лет оно испарилось куда-то. спрашивала всех про него - говорят, что не было его никогда там.Лет в шесть-семь находил фотку в семейном фотоальбоме, в духе той фото со строителями - моя тетка сидит на оконной раме балкона в нашей старой квартире и жрет кукурузу из банки, но! Кадр будто сделан с квадрокоптера - вид снаружи балкона, с воздуха. Спрашивал тетку в те же года - говорит, малая тогда была.На фото, судя по одежде (джинсовый топ на завязках и шорты) примерно конец 90х. Не двухтысячные точно-фото я нашел в ближе к середине двухтысячных и ДЕРЕВЬЯ! Во дворе. Они меньше, чем были на тот момент.Но я не представляю, как в те времена можно было сделать подобное фото.Щас спросил-сказали, что я поехавший.Чойта было?Звучит странно, но помню из детства, что собирал около дома орехи, находил с чёрными пятнышками, ел и время замедлялось, я мог даже летать (ну скорее высоко подпрыгивать) и вообще испытывал странные чувства. Через много лет выяснил, что того дерева с орехами даже не существовало никогда. Стремно стало.В детстве вместо садика проводил дни у бабки-ветеранки. В принципе было норм, лучше чем в саду, но запоздалая социализация, вся фигня, из за этого вырос хиккой.Но дело не в этом. Короч, дс-2 , год этак 1992, конец лета, уже приехали с дачи, мне лет 5. Иду с бабкой по улице Гагарина, это метро Парк победы. А там такая алея дубовая. И на дубах растут крупные красны цветы, довольно много на каждом. Форму цветов не разгледел. Мы каждый день ходили гулять в парк через эту алею, вчера еще не было. В аллее толпа людей- мусора, пожарные с лестницами срезают эти цветы. В саму аллею соответственно людей не пускают мусора. И в воздухе стоит какой то приторный запах, с оттенком тухлятины. Мне становится страшно , хватаюсь за бабку, спрашиваю ее что это, она говорит не знаю и бысто уводит меня домой. Дома я быстро переключился на другие темы , 5 лет, фигли. Но эта история накрепко впечаталась в мой мозг, как одно из ярких и необычных воспоминаний детства. В сознательном возрасте спрашивал баку про тот случай, она сказала что не помнит подробностей но вроде было что то такое. Пикрелейтед - что то похожее, только это из Африки и не дуб.Помню как мама покупала часы в подарок для моей тети, подробно помню магазин и как она их выбирает, хорошо помню сами часы. Потом у мамы появляются такие же часы, я ей такой "О это же такие же часы ка ты %тетя_нейм% подарила." смотрит на меня как на больного и говорит, что эти часы купила себе еще до моего рождения.Вот кстати с близнецами у меня тоже есть офигительная история.Короче, дело было так: в параллельном классе со мной учился один чел - я знал в лицо всех, кто учился у нас на параллели, ибо память у меня относительно неплохая, и этого неприглядного паренька я тоже прекрасно знал. Ирония состоит в том, что на следующий год после того, как я перевелся в другую школу, я узнаю от своего репетитора, (ага, я почти студент) что в этом классе учились тройняшки. ТРОЙНЯШКИ, БДЛДЖАД! Этот парень был не один: с ним были два его брата-близнеца.Я прекрасно помню, что в том классе классе никаких близнецов и в помине не было. Я помню множество эпизодов, когда весь класс был в сборе, а значит по всей логике эти тройняшки также должны присутствовать, вот только их не было. Более того, от своих одноклассников я узнал, что эта троица сильно привлекала внимание, так как три брата всегда ходили вместе, но я прекрасно помню, что этот паренек всегда стоял в стороне от своих одноклассников в гордом одиночестве.Такие дела, анон.Самолёты видел дважды, в раннем детстве очень большой, пролетавший над двором, больше этим путём вообще никто не летал никогда, и в четвёртом классе, в день, когда умерла тётка, пролетел маленький зелененький, что-то вроде кукурузника.Поехавшее какое-то воспоминание, отчётливо помню, как был дошкольником, гулял с детьми в парке, потом перед входом в подъезд меня кто-то позвал слабым таким детским или женским голоском по имени, откуда то сверху, я стоял и пялился вверх, а там на балконах никого не было, день был какой-то ролидовый, очень сырой, холодный и дождливый.Помню, в детстве ещё неосознанном, так сказать, до памяти (себя, так сказать, "историю" своей жизни я помню где-то с пяти лет, и редкие прорывы ярких событий из более раннего времени), так вот, помню, что луна заходила прямо за домом, огромная такая и жёлтая, круглая. Дело в том, что в осознанном возрасте она там никогда не заходила, ибо полная луна садится гораздо северней и под утро, а это было среди ночи, в общем, логически такого быть не могло. Четкая ассоциация с тем временем, ощущаю себя маленьким ребёнком, бегаю по полу, то есть, по идее - раннее детство. Ещё какое-то воспоминание не из детства, а хз откуда вообще, будто вижу какие то развалины "больницы", не знаю, почему именно, но я знал, что это больница, вижу свысока, будто лечу в небе.Алсо, не ложное воспоминание, я уверен, что это было на самом деле, был уже в более осознанном дошкольном возрасте, зимой приехала тётка с братаном моим двоюродным, снежок выпал, с ней и с мамкой гуляли по деревне, вдыхали дым топящегося кизяка, на санках тащили меня и брата. В общем, я в своей комнате выстроил пирамиду и город вокруг неё, а потом вечером мне будто явилось некое откровение, стало жутко и я почему то боялся войти в свою комнату, хотя там горел свет и вообще все были дома. Свет ещё помню так удивительно раздваивался на двери, из зала и спальни, может это меня тогда напугало. Но я тогда чувствовал, что это древний город, лол, и пирамида. Ну потом я эту штуку разбил, на следующий день.Ура, я не один такой! Тоже помню себя примерно с 3х лет, и так же некоторые яркие воспоминания из того возраста идут вразрез с объективной реальностью. Может, это такая интерференция реальных событий с богатой фантазией?Самое чёткое и страшное воспоминание - это кукольный мультфильм, который я смотрел в детстве на черно-белом телевизоре, почему-то оставшись на весь вечер один дома в деревне Он был похож на Бёртоновский "Кошмар перед рождеством", но тот вышел в этой стране в прокат гораздо позже, да и персонажи были другими, хотя и похожими: серая клякса слизи с глазами, которая прыгала на лица людей и сидела там пока они не умирали; какая-то страшная живая статуя от которой отваливались куски; безумный профессор в белом халате, вынимающий из людей мозги... Смысла в мультфильме не было, только набор жутковатых и безумно затянутых сцен, при этом картинка на экране притягивала взгляд. Я два раза пересаживался ближе к телевизору, мне было страшно, на глаза навернулись слёзы, но я всё смотрел и смотрел. Было это в 1988-1989 году зимой, после трансляции наступил перерыв в вещании. Стоит ли говорить, что я не нашел никакой информации об этом мультфильме, и никого, кто бы его смотрел?Расскажу не про себя, а про свою бабку. Которая ни много ни мало помнит ВОЙНУ В АМЕРИКЕ. Предшествовала этому знаменательному событию череда стихийных бедствий, наводнений и землетрясений. В итоге у них все настолько пошло прахом, что началась гражданская война. Было очень много погибших, беженцев, бежали даже в совок, лол. Не смотря на холодную войну мы им даже отправляли самолеты с гуманитарной помощью, бригады медиков, спасателей и т.д. Ежедневно снимали репортажи на территории США, показывали последствия бедствий и войны. А потом как-то все постепенно сошло на нет, вроде бы даже и забыли про это, в новостях стали крутить обыденную ерунду и т.д. А после уже Чернобыль и перестройка, так что все окончательно стало всё равно. И каково же было удивление моей бабки, когда я на вопрос: "Вот США выпендриваются, а когда им конец приходил, мы помогали, да и вообще, чуть не загнулись они, а теперь вот, мировые диктаторы. А какая, кстати, была война в Америке?" Я ответил: "Ты чо, сдурела? Последняя война на территории США - гражданская была во второй половине 19-го века.". Такие дела.У меня был совместный с другом микропровал в памяти. Мы зашли в подъезд, подошли к лифту, и уже на нужном этаже я спросил, помнит ли он, как мы ехали на лифте. Он слегка прифигел и сказал, что не помнитПомню, когда малой был, гулял с родителями. И справа от кинотеатра местного была стройка заброшенная. Четко помню перекрытия подвала и потолка первого этажа. Одной плиты на полу не хватало, и, заглянув туда, можно было увидеть дно подвала. Мамка ещё сказала что-то типа: не лазь туда. В общем, раза 4 я там был точно. А потом, когда повзрослел и шел у того места, прифигел. От стройки не следа, тупо поляна травы. Ни плит, ни подвала в 2 метра глубиной. Убирать её никто бы не стал, ибо в моём залупенске даже дороги зимой не чистят.Думаю, те моменты, что связаны внезапными комнатами, абсурдны. Это можно списать на детские фантазии. А по теме, я где то читал историю одного психолога, к которому приходил мужик без одного пальца на руке, и рассказывал, что его жена не признаёт, говорит, что не знакома с ним. Штамп о браке пропал. Он был уверен, что многие бренды конфет другие названия носят. В общем, потом он у психолога не появлялся. Психолог его набрал через недельку, встретился, парень не помнил психолога, жена была дома его. Все бы ничего, только вот палец у парня был на месте.Есть теория, что человека иногда может перекидывать из одной ветки реальности в альтернативную. А такие воспоминания - это остаточная память.ПляжКогда были детьми, то ходили на пляж. Пляжем это назвать сложно было, просто большой водоём с песчаными берегами, созданный для купания. Когда впервые туда пошли, то я был удивлён красотой этого места, а конкретно, там были такие огромные лестницы, как в римских храмах, только из белого материала, напоминающего бетон. Было что-то вроде ажурного моста, протянутого над водоёмом, тоже из белого бетона, какие-то беседки, всё такое. Очень красиво было. Ходили мы туда несколько раз, далековато было тащиться от дома, где мы обитали, часа два-три пешком. Ну и как-то однажды мы опять решили пойти туда, искупаться, пришли на какой-то загаженный пляж, я говорю, чего мы тут тупим, пойдёмте на наше место, у белого моста. Дружбаны на меня посмотрели как на поехавшего, потом угарать стали, будто я их разыгрываю. Ну я разозлился, в свою очередь думаю что они надо мной насмехаются, ну, слово за слово, разругались мы с ними, я пошёл на мост, а их оставил на пляже. И что ты думаешь, анон? Ходил я кругами вокруг этих водоёмов, так ничего и не нашёл: ни мостов, ни лестниц, ни этих гребаных беседок-анфилад. Место то самое, там одна дорога, сначала по трассе идёшь, потом в долину сворачиваешь, там и водоёмы, однако ничего там не построено, кроме раздолбанных деревянных мостков. Я сперва думал, может мы куда-нибудь в другое место забрели, но друзья мои пальцем у виска крутили и говорили, что я перегрелся, отродясь в этом зажопинске никаких мостов не было. Вот так, а я до сих пор это место помню.Сейчас выбирал себе часы и случайно вспомнил одну странность. Раньше у моей маман были наручные часы с римскими цифрами. Прослужили они ей, надо заметить, очень долго и исправно служили бы еще, если бы не потерялись. В детстве эти часы мне очень нравились и я постоянно просил их у мамы посмотреть и поиграться. Давали их мне, что не удивительно, всего пару раз и я хорошо запомнил, что однажды мама показала мне на циферблат и сказала что-то типа "они бракованные, цифры неверные". Я посмотрел, и действительно, четверка была выгравирована как IIII, а не IV. Ну и со временем забылось.Позже, когда моя маман приобрела себе новые часы, я решил этим воспользоваться и выклянчить старые. Уточнил, мол, это те, где цифры неверные. Она, как вы могли догадаться, посмотрела на меня с удивлением и сказала, что все там верно, достала часы, я убедился, что четверка как четверка, никакого брака.Часы она мне все же отдала, я же их и потерял. Такие дела, вроде ничего интересного. Тот разговор о браке и неправильную четверку помню очень хорошо.

Ключевые слова: воспоминания из детства галлюцинации сны другая реальность

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