Перемещение во времени

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:21

MIMVAV Просмотров: 226 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 07:21 by

Моя память, кажется, помнит почти всё, что со мной было. Пишет, хранит и иногда использует. Иногда возникают странные фрагменты в памяти. Среди таких фрагментов находится и это воспоминание.Моё ранее детство прошлось на конец 90-х и начало 2000-х годов. Кругом разруха, выживали как могли, надеясь на светлое будущее. ОПГ начало переходить в юридическую сферу. Жизнь свою же я начинал в общежитие. Всего в нём было 5 этажей, из которых жилым был 1 этаж с 4 комнатами. Остальные этажи были заброшены и разбирались мародерами. Свет был только на 1 этаже.В одной из таких комнат жила моя семья. Родители заботились обо мне, как могли. Первый ребенок все-таки не простое дело. Само событие датируется декабрем 2000 года.Отец смотрел телевизор, мать же заканчивала убираться на кухне. Играя машинками, я не замечал, как пролетало время. Тут неожиданно стемнело, и я попал в какой-то коридор. Коридор был сделан из камня песочного цвета, а в центре находился черный ромб. Потолок, стены, пол был выложен из такого камня.Встав с колен, я начал идти по коридору. Коридор мне казался высоким (тогда мне все казалось высоким, даже люди ростом 160-165 см). Выхода не было видно. Но надежда сохранялась найти выход или родителей.Не знаю, сколько длился мой поход по этому коридору. Позже я увидел человека, стоящего в проходе. Он поманил меня к себе. Я пошёл. Он протянул правую руку, я же - левую. Он опустился ко мне и начал что-то говорить. Сейчас трудно вспомнить, что именно он говорил мне, но часть мне удалось вспомнить под влиянием времени и мыслей. Например, он сказал мне беречь отца. Да, отношения с моим отцом немного испортились с возрастом.Из коридора я вышел через черную дверь, которая открылась изнутри. Снова комната, машинки в руках. Мать идет к отцу, отец же сделал телевизор погромче.Жизнь продолжилась. Рос, учился и тому подобное. Но как-то ночью я вскочил от этого воспоминания. Пытался расспрашивать родителей - результат нулевой. Ранее этого им не рассказывал.Теперь самое интересное. Стоя как-то раз перед зеркалом в костюме, я обратил внимание, что я чем-то похож на того человека. Взял телефон и направил его, как вид снизу вверх. Тогда-то я узнал самого себя в том коридоре.Осталось вспомнить полностью послание самого себя. Что-то там должно было быть.

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