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Истории из жизни

Перемещение во времени

Моя память, кажется, помнит почти всё, что со мной было. Пишет, хранит и иногда использует. Иногда возникают странные фрагменты в памяти. Среди таких фрагментов находится и это воспоминание.

Моё ранее детство прошлось на конец 90-х и начало 2000-х годов. Кругом разруха, выживали как могли, надеясь на светлое будущее. ОПГ начало переходить в юридическую сферу. Жизнь свою же я начинал в общежитие. Всего в нём было 5 этажей, из которых жилым был 1 этаж с 4 комнатами. Остальные этажи были заброшены и разбирались мародерами. Свет был только на 1 этаже.

В одной из таких комнат жила моя семья. Родители заботились обо мне, как могли. Первый ребенок все-таки не простое дело. Само событие датируется декабрем 2000 года.

Отец смотрел телевизор, мать же заканчивала убираться на кухне. Играя машинками, я не замечал, как пролетало время. Тут неожиданно стемнело, и я попал в какой-то коридор. Коридор был сделан из камня песочного цвета, а в центре находился черный ромб. Потолок, стены, пол был выложен из такого камня.

Встав с колен, я начал идти по коридору. Коридор мне казался высоким (тогда мне все казалось высоким, даже люди ростом 160-165 см). Выхода не было видно. Но надежда сохранялась найти выход или родителей.

Не знаю, сколько длился мой поход по этому коридору. Позже я увидел человека, стоящего в проходе. Он поманил меня к себе. Я пошёл. Он протянул правую руку, я же - левую. Он опустился ко мне и начал что-то говорить. Сейчас трудно вспомнить, что именно он говорил мне, но часть мне удалось вспомнить под влиянием времени и мыслей. Например, он сказал мне беречь отца. Да, отношения с моим отцом немного испортились с возрастом.

Из коридора я вышел через черную дверь, которая открылась изнутри. Снова комната, машинки в руках. Мать идет к отцу, отец же сделал телевизор погромче.

Жизнь продолжилась. Рос, учился и тому подобное. Но как-то ночью я вскочил от этого воспоминания. Пытался расспрашивать родителей - результат нулевой. Ранее этого им не рассказывал.

Теперь самое интересное. Стоя как-то раз перед зеркалом в костюме, я обратил внимание, что я чем-то похож на того человека. Взял телефон и направил его, как вид снизу вверх. Тогда-то я узнал самого себя в том коридоре.

Осталось вспомнить полностью послание самого себя. Что-то там должно было быть.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:21
Сегодня, 07:21 by MIMVAVПросмотров: 226Комментарии: 5
+7

Ключевые слова: Перемещение во времени люди коридор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 07:31
+1
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Публикаций: 4
Комментариев: 68
А ведь и в самом деле можно общаться с собой из прошлого, есть целые практики самогипноза и самопрограммирования, направленные на это.
История очень интересная, плюс!
Зарегистрирован: 4.08.2015
#2 написал: MIMVAV
Сегодня, 08:28
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 12
Мне кажется что я не мог перемещаться на большие промежутки. 20-25 лет назад максимум который достигался.
Я что-то говорил про июль 1996 года. Возможно, двигался туда и встретил себя.
Последний раз самого себя я видел где-то лет 8-10 назад. Но убедил себя что видел иллюзию или глюк. Сейчас это стало похоже не на глюк.
Зарегистрирован: 14.01.2017
#3 написал: voin-kov
Сегодня, 08:48
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
возможно в скором времени автор переместится в прошлое к самому себе в детстве, чтобы сказать важные слова, тогда и вспомнит что говорил сам себе в детстве. вопрос как это произойдёт? прошу автора опубликовать, если будет такое продолжение
Зарегистрирован: 6.05.2016
#4 написал: lidia1
Сегодня, 09:08
0
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Репутация: (17|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 541
Интересно. Дети видят то, что не доступно взрослым. Но современные родители часто этого не понимают, и тащат своё чадо к психологам и психиатром. Те, в лучшем случае, побеседуют с ребёнком, а в худшем - выпишут гору дорогих лекарств, которые способны превратить живого и жизнерадостного ребёнка в овощ.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#5 написал: MIMVAV
Сегодня, 09:15
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 12
Меня родители никуда не таскали. Слава богу.
Сейчас даже дату вспомнил-17 декабря 2000 года около 5-6 часов вечера.
Почитал в интернете про такое явление. Оно возможно, но очень трудно. Может в будущем я попаду в аномалию или же найду секретную методику.
Зарегистрирован: 14.01.2017
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