Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в КемеровоАнна Маркелова (псевдоним), жительница города Кемерово, несколько лет назад обнаружила у себя под кожей головы инородные тела. Каким образом они попали туда — пока остаётся загадкой, но эти объекты своим воздействием значительное время причиняли ей определённый дискомфорт.
В 2015 году Анна обратилась в медицинский центр, где прошла обследование и получила подтверждение наличия в её организме нескольких инородных тел. Вот, как она об этом написала:
Никто в меня не стрелял, я не попадала в аварии и не получала никаких травм головы. У меня отличная память, не пью, никогда не употребляла наркотики. Исследования с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магниторезонансной томографии (МРТ) не выявили никаких заболеваний мозга.
Согласно результатам обследований у меня имеются инородные тела в подкожной клетчатке головы. Лучше всего они видны на МСКТ. Объекты расположены на удивление геометрично, относительно равноудаленно, над разными зонами мозга, это напоминает установку электродов при электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Вначале врачи не поверили, что там вообще что-то есть — посчитали объекты бликами, дефектами снимков. Однако, я сделала дополнительно МСКТ височных костей, где стало видно, что попавшие в зону обоих исследований объекты дублируют друг друга.
Обследовались также и другие части моего тела, но нигде подобного не было выявлено.
В августе 2016 года в нейрохирургическом отделении Пермской краевой клинической больницы была проведена операция по их частичному удалению.
О результатах Анна публично рассказала в своём блоге.
Нейрохирург смог удалить 6 объектов. Операция длилась 4 часа. Их вырезали вмести с кусками ткани до кости. Ткань с инородными телами отдали на гистографию, хотя в этом я не уверена.
Вначале врач пообещал, что объекты вернут, но на следующий день заговорил об этом с сомнением. Их не вернули и на следующий день. Позже врач сказал, что скорее всего объекты «выбросят», но всё же рассказал что один из кусков ткани, в котором должно было содержаться инородное тело, на гистографии «пошинковали» на слои, толщиной в 1 мм, и «ничего не нашли». Это, на мой взгляд, просто невозможно — даже если бы объект размололся в порошок, его должны были обнаружить. Ведь при этом исследовании используется микроскоп — они должны были выявить хоть что-то… Интересно так же, что никаких гистологических заключений у меня в выписке нет.
Перед выпиской врача как подменили: было видно, что он явно не хотел говорить на тему моих инородных тел. И если ранее он говорил, что оставшиеся объекты можно удалить, то перед выпиской заявил, что больше вмешательств проводить не будет.
После операции у Анны остались инородные тела в затылочной и лобной частях головы. На снимках последней МСКТ видны места, где ранее были объекты, а также оставшиеся инородные тела.
Удаление большей части инородных тел для Анны не прошло бесследно:
После операции многие странности, происходившие в моей жизни, исчезли. Поменялось даже мое настроение — оно стало очень ровным, хотя раньше я замечала резкие появления различных эмоций.
В этой истории осталось много вопросов без ответа. Будем надеяться, что Анне удастся справиться с этой ситуацией и избавиться от всех имплантов. Сама Анна не унывает и ведёт блог alien_implants, в котором делится собственным опытом и найденными ею новостями по теме.
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Сегодня, 15:54 by ЛетягаПросмотров: 45Комментарии: 2
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