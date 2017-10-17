Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Случай выявления имплантов в Кемерово

Анна Маркелова (псевдоним), жительница города Кемерово, несколько лет назад обнаружила у себя под кожей головы инородные тела. Каким образом они попали туда — пока остаётся загадкой, но эти объекты своим воздействием значительное время причиняли ей определённый дискомфорт.
В 2015 году Анна обратилась в медицинский центр, где прошла обследование и получила подтверждение наличия в её организме нескольких инородных тел. Вот, как она об этом написала:

Никто в меня не стрелял, я не попадала в аварии и не получала никаких травм головы. У меня отличная память, не пью, никогда не употребляла наркотики. Исследования с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магниторезонансной томографии (МРТ) не выявили никаких заболеваний мозга.

Случай выявления имплантов в Кемерово

Согласно результатам обследований у меня имеются инородные тела в подкожной клетчатке головы. Лучше всего они видны на МСКТ. Объекты расположены на удивление геометрично, относительно равноудаленно, над разными зонами мозга, это напоминает установку электродов при электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Вначале врачи не поверили, что там вообще что-то есть — посчитали объекты бликами, дефектами снимков. Однако, я сделала дополнительно МСКТ височных костей, где стало видно, что попавшие в зону обоих исследований объекты дублируют друг друга.
Обследовались также и другие части моего тела, но нигде подобного не было выявлено.

Случай выявления имплантов в Кемерово

В августе 2016 года в нейрохирургическом отделении Пермской краевой клинической больницы была проведена операция по их частичному удалению.

Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в Кемерово

О результатах Анна публично рассказала в своём блоге.

Нейрохирург смог удалить 6 объектов. Операция длилась 4 часа. Их вырезали вмести с кусками ткани до кости. Ткань с инородными телами отдали на гистографию, хотя в этом я не уверена.

Вначале врач пообещал, что объекты вернут, но на следующий день заговорил об этом с сомнением. Их не вернули и на следующий день. Позже врач сказал, что скорее всего объекты «выбросят», но всё же рассказал что один из кусков ткани, в котором должно было содержаться инородное тело, на гистографии «пошинковали» на слои, толщиной в 1 мм, и «ничего не нашли». Это, на мой взгляд, просто невозможно — даже если бы объект размололся в порошок, его должны были обнаружить. Ведь при этом исследовании используется микроскоп — они должны были выявить хоть что-то… Интересно так же, что никаких гистологических заключений у меня в выписке нет.

Перед выпиской врача как подменили: было видно, что он явно не хотел говорить на тему моих инородных тел. И если ранее он говорил, что оставшиеся объекты можно удалить, то перед выпиской заявил, что больше вмешательств проводить не будет.

Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в Кемерово

После операции у Анны остались инородные тела в затылочной и лобной частях головы. На снимках последней МСКТ видны места, где ранее были объекты, а также оставшиеся инородные тела.

Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в Кемерово

Случай выявления имплантов в Кемерово

Удаление большей части инородных тел для Анны не прошло бесследно:

После операции многие странности, происходившие в моей жизни, исчезли. Поменялось даже мое настроение — оно стало очень ровным, хотя раньше я замечала резкие появления различных эмоций.

В этой истории осталось много вопросов без ответа. Будем надеяться, что Анне удастся справиться с этой ситуацией и избавиться от всех имплантов. Сама Анна не унывает и ведёт блог alien_implants, в котором делится собственным опытом и найденными ею новостями по теме.


Автор неизвестен.
Источник.
Сегодня, 15:54 by ЛетягаПросмотров: 45Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Инородные объекты голова операция загадка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 16:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 50
Никак зеленые человечки постарались, ну или сами людишки эксперименты проводили.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#2 написал: Гюльнара
Сегодня, 16:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 190
У одного моего знакомого была девушка, с которой он встречался довольно долго. Он был от нее в восторге. Нам, друзьям, часто рассказывал о ней в восторженных тонах - и такая она, и сякая, прямо не человек, а божество. Собирались пожениться. Но тут девушка попала на операцию. Ничего необычного, что-то совсем простое, вроде грыжи или чего-то такого. Всё прошло успешно, вернулась домой. Но с парнем они вскоре расстались. Он рассказывал, что после операции ее характер совершенно изменился, она стала другим, незнакомым ему человеком, абсолютно чужим. Почему, интересно, такое произошло?
Зарегистрирован: 7.10.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.