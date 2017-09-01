«Черная вдова» — судьба или проклятие?
«Черная вдова» живет в Америке. Нет, это не женщина-вамп, это самый обыкновенный блестящий черный паук с двумя красными пятнышками в виде черепа на своем брюшке.
Нехитрую паутину самка этого паука вешает на кусте или траве в надежде поймать муху или комара. Самцы «черной вдовы» в природе встречаются очень редко, они в три или четыре раза меньше самок, слабые и не ядовитые. После бурных любовных схваток проголодавшиеся самки с удовольствием съедают самцов, а через некоторое время эта коварная восьмирукая или восьмилапая «женская особь» откладывает в паутинный кокон яйца и становится матерью-одиночкой. Однако «черные вдовы» встречаются не только в животном мире. Эти роковые вдовы есть и среди людей, точнее, в женской половине человечества. По мнению ученых, психологов, парапсихологов и эзотериков, среди вдов действительно есть определенный, причем немалый, процент таких роковых женщин, которые своим мужьям приносят в лучшем случае — неприятности, а худшем — смерть. Причем опасность возникает как от связывания мужчиной своей судьбы с губительной кармой вдов, так и оттого, что эти женщины являются энергетическими вампирами и высасывают жизнь и силы из своих мужей. Жить, постоянно хороня своих мужчин, считается одним из самых мощных проклятий. Женщин, которые хоронили более двух своих мужей, в народе и теперь называют «черными вдовами».
Самой известной и знаменитой «черной вдовой» прошлого считалась дама из высшего света Санкт-Петербурга Штернваль Аврора Карловна. У этой, совсем еще молодой красавицы, всего за несколько дней до свадебного торжества трагически погибает жених, а вскоре девушка принимает новое предложение руки и сердца от приятеля А. С. Пушкина, полковника Александра Муханова. Снова была назначена свадьба, и снова накануне нее происходит страшное событие: Муханов скоропостижно умирает…
Проходит два года. Красавица Аврора все-таки выходит замуж, теперь уже за П. Демидова — члена Петербургской АН. Но снова почти сразу же становится вдовой… Проходит долгих шесть лет, и Аврора Штернваль решается на еще одно замужество. На этот раз ее избранником был сын знаменитого писателя и историка Андрей Карамзин. Однако опять молодую женщину настиг злой рок: ее муж был убит на войне против турков… Последней жертвой «черной вдовы» стал поэт Г. Даже романист Маслов, который осмелился писать об этой загадочной роковой женщине поэму, в процессе работы внезапно тяжело заболел и вскоре умер на больничной койке. До самой смерти, а скончалась она в 1902-м году, Аврора Штернваль, хоть и пользовалась огромным успехом у сильной половины человечества, замуж так и не рискнула больше выйти. Она знала, что над нею висит страшное проклятье. Рассказывали, что ее мать, однажды разгневавшись на собственную дочь, сгоряча прокляла всех тех мужчин, которые в нее влюбятся…
История знает немало «роковых вдов», в том числе и русских, у которых умирали до десяти и даже пятнадцати любовников и мужей. Теория кармы это явление объясняет весьма достоверно: это страшное проклятие, сопряженное с горем.
Такие проклятия, по словам экстрасенсов, накладывают только необычайно сильные колдуны. При этом все эзотерики в один голос говорят, что чаще всего в том, что с ними случается, виноваты сами женщины. Если каждая из «черных вдов» проанализирует свою прошедшую жизнь, у каждой из них в памяти найдется случай, когда она или ее близкие в сердцах проклинали мужчину, который, может, предал ее, уйдя к другой женщине. Именно это и становится, как правило, причиной возникновения сильнейшей обиды, которая выливается в проклятие с роковыми словами. Первого человека, проклятого таким способом, как правило, лет через семь после произнесения проклятия ожидает смерть, и с этого момента у «черной вдовы» и начинается роковой жизненный путь. И это тоже объяснимо: проклятие, будучи негативной энергией, не перестает существовать, оно просто находит другого хозяина. И в данном случае им становится та, кто сама является ее источником. С этого времени рядом с такой «черной вдовой» мужчины не могут жить. При этом не важно, является ли брак официальным или гражданским. Каждый мужчина, находящийся рядом с такой женщиной – носительницей рокового проклятия, умирает неожиданным образом. Кто-то может скончаться от быстрой болезни, а кто-то покончит с собой. И как ни крути, их судьба бывает заранее решена. Причем, согласно эзотерикам, каждый следующий из мужей умирает гораздо раньше предыдущего мужа.
Пострадать вполне могут и те, кто неосторожно проявит знаки внимания такой роковой женщине. Стоит мужчине только обратить на «черную вдову» внимание, как он отмечается печатью смерти.
Многие женщины, понимая всю тяжесть ситуации и осознавая, что стали «черными вдовами», чтобы обмануть роковое стечение жизни, отказываются от какой-либо личной жизни. Надо сказать, это правильное решение в том случае, если у них нет детей. Но, как говорят экстрасенсы, если у «черной вдовы» есть дети, и особенно, если они — мальчики, то им нельзя спокойно жить, считая, что мужчины рядом нет, а значит – вопрос решен. Когда в доме одновременно с ней есть хоть какой-то представитель мужского пола, то удар от проклятия автоматически приходится на него, а значит — он умирает. Но если в доме нет взрослого мужчины, то проклятие автоматически переходит на ребенка-мальчика. Чаще всего такие дети не доживают даже до семилетнего возраста, а тех, кому уже больше семи лет, нужно опасаться трагедий, поджидающих их после каждого семилетнего цикла жизни.
О «черном вдовстве» гламурной писательницы Оксаны Робски писали очень много. Говорят, что каждый раз она умудрялась выходить замуж в отместку, а не по любви. У нее был любимый мужчина, с которым не сложились отношения, поэтому Оксана вышла замуж практически за первого, кто сделал ей предложение. Им оказался ничем не примечательный простак Андрей Антонов, который любил выпивать и куражиться. Даже появление на свет дочери не смогло сохранить этого союза. Однажды, после очередного скандала, в порыве гнева Робски выгнала его из дома. А спустя некоторое время Андрей погиб в пьяной драке. Когда Оксана вышла замуж во второй раз, ей завидовали все ее подруги: красивый и молодой богатый банкир одаривал ею дорогими подарками и иномарками. Однако однажды, выйдя из квартиры, он погиб, насквозь прошитый выстрелами киллера.
Со своим третьим мужем, Михаилом Робски, «черная вдова» занималась продажей мебели. Но в один прекрасный день тот неожиданно исчез, оставив жене свою звучную фамилию в довесок к особняку на Рублевке. Поговаривали, что незадолго до столь скоропостижного исчезновения у него были какие-то глобальные неприятности. Писательница в четвертый раз должна была вступить в брак с известным Игорем Шалимовым — футболистом. Они много раз назначали день свадьбы, которая так и не состоялась. И вовсе не исключено: жениха кто-то надоумил, что не стоит связывать свою судьбу с такой роковой женщиной. «Черные вдовы», по мнению парапсихологов, помимо своей воли являются обладательницами мощной разрушающей энергии. И поэтому ежедневное общение такой партнерши с мужчинами буквально убивает последних. Ведь супруги, будучи вампирами, «высасывают» из них положительную энергию. Потому не удивительно, что рано или поздно мужчины начинают болеть. Сами же «черные вдовы», как правило, и не подозревают, что источают зло. Им кажется, что они — милые, любящие и заботливые. И это в какой-то степени правда: ведь и они являются жертвами чьей-то злой воли. Этот вид проклятия, который насылается на подобных женщин называется «покрывалом черной вдовы».
Загадка и мистика «черного вдовства» пока остается неразгаданной.
Что же тяготеет над ними — проклятие или психологическая установка, заставляющая их искать себе мужчин и заносить их в «группу риска»? Этот вопрос по-прежнему является предметом исследований и споров…
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:23
Вчера, 14:23 by TiTaN_2017Просмотров: 98Комментарии: 0
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