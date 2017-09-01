«Черная вдова» — судьба или проклятие?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:23

TiTaN_2017 Просмотров: 98 Комментарии: 0 +6 Вчера, 14:23 by

«Черная вдова» живет в Америке. Нет, это не женщина-вамп, это самый обыкновенный блестящий черный паук с двумя красными пятнышками в виде черепа на своем брюшке.Нехитрую паутину самка этого паука вешает на кусте или траве в надежде поймать муху или комара. Самцы «черной вдовы» в природе встречаются очень редко, они в три или четыре раза меньше самок, слабые и не ядовитые. После бурных любовных схваток проголодавшиеся самки с удовольствием съедают самцов, а через некоторое время эта коварная восьмирукая или восьмилапая «женская особь» откладывает в паутинный кокон яйца и становится матерью-одиночкой. Однако «черные вдовы» встречаются не только в животном мире. Эти роковые вдовы есть и среди людей, точнее, в женской половине человечества. По мнению ученых, психологов, парапсихологов и эзотериков, среди вдов действительно есть определенный, причем немалый, процент таких роковых женщин, которые своим мужьям приносят в лучшем случае — неприятности, а худшем — смерть. Причем опасность возникает как от связывания мужчиной своей судьбы с губительной кармой вдов, так и оттого, что эти женщины являются энергетическими вампирами и высасывают жизнь и силы из своих мужей. Жить, постоянно хороня своих мужчин, считается одним из самых мощных проклятий. Женщин, которые хоронили более двух своих мужей, в народе и теперь называют «черными вдовами».Самой известной и знаменитой «черной вдовой» прошлого считалась дама из высшего света Санкт-Петербурга Штернваль Аврора Карловна. У этой, совсем еще молодой красавицы, всего за несколько дней до свадебного торжества трагически погибает жених, а вскоре девушка принимает новое предложение руки и сердца от приятеля А. С. Пушкина, полковника Александра Муханова. Снова была назначена свадьба, и снова накануне нее происходит страшное событие: Муханов скоропостижно умирает…Проходит два года. Красавица Аврора все-таки выходит замуж, теперь уже за П. Демидова — члена Петербургской АН. Но снова почти сразу же становится вдовой… Проходит долгих шесть лет, и Аврора Штернваль решается на еще одно замужество. На этот раз ее избранником был сын знаменитого писателя и историка Андрей Карамзин. Однако опять молодую женщину настиг злой рок: ее муж был убит на войне против турков… Последней жертвой «черной вдовы» стал поэт Г. Даже романист Маслов, который осмелился писать об этой загадочной роковой женщине поэму, в процессе работы внезапно тяжело заболел и вскоре умер на больничной койке. До самой смерти, а скончалась она в 1902-м году, Аврора Штернваль, хоть и пользовалась огромным успехом у сильной половины человечества, замуж так и не рискнула больше выйти. Она знала, что над нею висит страшное проклятье. Рассказывали, что ее мать, однажды разгневавшись на собственную дочь, сгоряча прокляла всех тех мужчин, которые в нее влюбятся…История знает немало «роковых вдов», в том числе и русских, у которых умирали до десяти и даже пятнадцати любовников и мужей. Теория кармы это явление объясняет весьма достоверно: это страшное проклятие, сопряженное с горем.Такие проклятия, по словам экстрасенсов, накладывают только необычайно сильные колдуны. При этом все эзотерики в один голос говорят, что чаще всего в том, что с ними случается, виноваты сами женщины. Если каждая из «черных вдов» проанализирует свою прошедшую жизнь, у каждой из них в памяти найдется случай, когда она или ее близкие в сердцах проклинали мужчину, который, может, предал ее, уйдя к другой женщине. Именно это и становится, как правило, причиной возникновения сильнейшей обиды, которая выливается в проклятие с роковыми словами. Первого человека, проклятого таким способом, как правило, лет через семь после произнесения проклятия ожидает смерть, и с этого момента у «черной вдовы» и начинается роковой жизненный путь. И это тоже объяснимо: проклятие, будучи негативной энергией, не перестает существовать, оно просто находит другого хозяина. И в данном случае им становится та, кто сама является ее источником. С этого времени рядом с такой «черной вдовой» мужчины не могут жить. При этом не важно, является ли брак официальным или гражданским. Каждый мужчина, находящийся рядом с такой женщиной – носительницей рокового проклятия, умирает неожиданным образом. Кто-то может скончаться от быстрой болезни, а кто-то покончит с собой. И как ни крути, их судьба бывает заранее решена. Причем, согласно эзотерикам, каждый следующий из мужей умирает гораздо раньше предыдущего мужа.Пострадать вполне могут и те, кто неосторожно проявит знаки внимания такой роковой женщине. Стоит мужчине только обратить на «черную вдову» внимание, как он отмечается печатью смерти.Многие женщины, понимая всю тяжесть ситуации и осознавая, что стали «черными вдовами», чтобы обмануть роковое стечение жизни, отказываются от какой-либо личной жизни. Надо сказать, это правильное решение в том случае, если у них нет детей. Но, как говорят экстрасенсы, если у «черной вдовы» есть дети, и особенно, если они — мальчики, то им нельзя спокойно жить, считая, что мужчины рядом нет, а значит – вопрос решен. Когда в доме одновременно с ней есть хоть какой-то представитель мужского пола, то удар от проклятия автоматически приходится на него, а значит — он умирает. Но если в доме нет взрослого мужчины, то проклятие автоматически переходит на ребенка-мальчика. Чаще всего такие дети не доживают даже до семилетнего возраста, а тех, кому уже больше семи лет, нужно опасаться трагедий, поджидающих их после каждого семилетнего цикла жизни.О «черном вдовстве» гламурной писательницы Оксаны Робски писали очень много. Говорят, что каждый раз она умудрялась выходить замуж в отместку, а не по любви. У нее был любимый мужчина, с которым не сложились отношения, поэтому Оксана вышла замуж практически за первого, кто сделал ей предложение. Им оказался ничем не примечательный простак Андрей Антонов, который любил выпивать и куражиться. Даже появление на свет дочери не смогло сохранить этого союза. Однажды, после очередного скандала, в порыве гнева Робски выгнала его из дома. А спустя некоторое время Андрей погиб в пьяной драке. Когда Оксана вышла замуж во второй раз, ей завидовали все ее подруги: красивый и молодой богатый банкир одаривал ею дорогими подарками и иномарками. Однако однажды, выйдя из квартиры, он погиб, насквозь прошитый выстрелами киллера.Со своим третьим мужем, Михаилом Робски, «черная вдова» занималась продажей мебели. Но в один прекрасный день тот неожиданно исчез, оставив жене свою звучную фамилию в довесок к особняку на Рублевке. Поговаривали, что незадолго до столь скоропостижного исчезновения у него были какие-то глобальные неприятности. Писательница в четвертый раз должна была вступить в брак с известным Игорем Шалимовым — футболистом. Они много раз назначали день свадьбы, которая так и не состоялась. И вовсе не исключено: жениха кто-то надоумил, что не стоит связывать свою судьбу с такой роковой женщиной. «Черные вдовы», по мнению парапсихологов, помимо своей воли являются обладательницами мощной разрушающей энергии. И поэтому ежедневное общение такой партнерши с мужчинами буквально убивает последних. Ведь супруги, будучи вампирами, «высасывают» из них положительную энергию. Потому не удивительно, что рано или поздно мужчины начинают болеть. Сами же «черные вдовы», как правило, и не подозревают, что источают зло. Им кажется, что они — милые, любящие и заботливые. И это в какой-то степени правда: ведь и они являются жертвами чьей-то злой воли. Этот вид проклятия, который насылается на подобных женщин называется «покрывалом черной вдовы».Загадка и мистика «черного вдовства» пока остается неразгаданной.Что же тяготеет над ними — проклятие или психологическая установка, заставляющая их искать себе мужчин и заносить их в «группу риска»? Этот вопрос по-прежнему является предметом исследований и споров…

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