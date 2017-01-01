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Тринадцать башен Чанкильо

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В перуанском районе Чанкильо или Чанкилло (Chankillo) департамента Анкаш когда-то располагался некий таинственный церемониальный комплекс, площадь которого — 4 квадратных километра. Предполагается, что он был сооружён в 4 веке до нашей эры и представлял собой укреплённый храм. Самая примечательная часть комплекса – это невысокий холм на пустынной местности восточнее храма, на гребне которого с севера на юг расположены тринадцать практически одинаковых хорошо сохранившихся башен. Каждая башня имеет пару лестниц, ведущих наверх.

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Издалека они похожи на позвоночник гигантского динозавра, торчащий из песка, протяжённостью около 300 метров. Башни, построенные из камня, неодинаковы по высоте — от двух до семи метров. Зато пятиметровые промежутки между ними соблюдены точно.
Первоначально ученые предполагали, что это – просто защищённая территория, окружённая тройной стеной. В силу этого говорила техника кладки камней, характерная для крепостей. Но укрепление выглядит весьма нелепым с военной точки зрения, потому что его практически невозможно защитить: входов множество, внутри нет источника воды. К тому же, башни расположены в нескольких сотнях метров от вершины холма и выстроены почти в прямую линию.

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Предметы, которые удалось там найти в 2000 году археологу из Католического университета Перу Ивану Гецци во время раскопок, подтверждали культовое назначение центра. Поэтому в 2007 году археологи выдвинули гипотезу, что, возможно, это было место поклонения и своеобразная солнечная обсерватория.

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На расстоянии около 230 метров от башен на востоке и западе находятся две точки, с которых, как предполагают исследователи, проводились наблюдения за солнцем. С их выигрышного расположения наиболее близко видны позиции восходящего и заходящего солнца в течение всего года. Если стоять в западной точке, можно увидеть восход, однако в каком именно промежутке между башнями, зависит от времени года.

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Во время летнего солнцестояния, которое в Перу приходится на декабрь, солнце можно наблюдать справа от самой правой башни, во время зимнего, в июне, — слева от самой левой. В период между ними солнце видно между зубцами башен.

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Положение первой башни соответствует восходу солнца 21 июня, а последней — 21 декабря. Выяснилось также, что тени отбрасываются башнями не просто так. Поскольку это тропики, одну половину года они указывают на север, а другую — на юг. Когда солнце находится в зените, тени исчезают. Быть может, таким образом земледельцы получали важную информацию, например, о времени посадки сезонных культур.

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Решающим открытием оказалась находка группы зданий, расположенных в 180 метрах к западу. В результате раскопок археологи обнаружили не только сами постройки, но и длинный 40-метровый каменный проход, который вёл от зданий прямо к западной точке наблюдения, при этом никаких ответвлений или выходов из него не предусмотрено.

Остается загадкой, почему башен именно тринадцать.

Автор: masterok (Гикавый Валерий Петрович).
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Вчера, 17:21 by ЛетягаПросмотров: 65Комментарии: 0
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Ключевые слова: Перу церемониальный комплекс башня солнечная обсерватория

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