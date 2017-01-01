Тринадцать башен Чанкильо

Летяга Просмотров: 65 Комментарии: 0 +4 Вчера, 17:21 by

В перуанском районе Чанкильо или Чанкилло (Chankillo) департамента Анкаш когда-то располагался некий таинственный церемониальный комплекс, площадь которого — 4 квадратных километра. Предполагается, что он был сооружён в 4 веке до нашей эры и представлял собой укреплённый храм. Самая примечательная часть комплекса – это невысокий холм на пустынной местности восточнее храма, на гребне которого с севера на юг расположены тринадцать практически одинаковых хорошо сохранившихся башен. Каждая башня имеет пару лестниц, ведущих наверх.Издалека они похожи на позвоночник гигантского динозавра, торчащий из песка, протяжённостью около 300 метров. Башни, построенные из камня, неодинаковы по высоте — от двух до семи метров. Зато пятиметровые промежутки между ними соблюдены точно.Первоначально ученые предполагали, что это – просто защищённая территория, окружённая тройной стеной. В силу этого говорила техника кладки камней, характерная для крепостей. Но укрепление выглядит весьма нелепым с военной точки зрения, потому что его практически невозможно защитить: входов множество, внутри нет источника воды. К тому же, башни расположены в нескольких сотнях метров от вершины холма и выстроены почти в прямую линию.Предметы, которые удалось там найти в 2000 году археологу из Католического университета Перу Ивану Гецци во время раскопок, подтверждали культовое назначение центра. Поэтому в 2007 году археологи выдвинули гипотезу, что, возможно, это было место поклонения и своеобразная солнечная обсерватория.На расстоянии около 230 метров от башен на востоке и западе находятся две точки, с которых, как предполагают исследователи, проводились наблюдения за солнцем. С их выигрышного расположения наиболее близко видны позиции восходящего и заходящего солнца в течение всего года. Если стоять в западной точке, можно увидеть восход, однако в каком именно промежутке между башнями, зависит от времени года.Во время летнего солнцестояния, которое в Перу приходится на декабрь, солнце можно наблюдать справа от самой правой башни, во время зимнего, в июне, — слева от самой левой. В период между ними солнце видно между зубцами башен.Положение первой башни соответствует восходу солнца 21 июня, а последней — 21 декабря. Выяснилось также, что тени отбрасываются башнями не просто так. Поскольку это тропики, одну половину года они указывают на север, а другую — на юг. Когда солнце находится в зените, тени исчезают. Быть может, таким образом земледельцы получали важную информацию, например, о времени посадки сезонных культур.Решающим открытием оказалась находка группы зданий, расположенных в 180 метрах к западу. В результате раскопок археологи обнаружили не только сами постройки, но и длинный 40-метровый каменный проход, который вёл от зданий прямо к западной точке наблюдения, при этом никаких ответвлений или выходов из него не предусмотрено.Остается загадкой, почему башен именно тринадцать.Автор: masterok (Гикавый Валерий Петрович).

Ключевые слова: Перу церемониальный комплекс башня солнечная обсерватория

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