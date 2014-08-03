Загадки планеты. Мистические путешествия во времени

Lynx Просмотров: 48 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:11 by

Путешествия сквозь время давно волнуют умы людей. Например, фильмы «Эффект бабочки» или «Назад в будущее» — это только единичные примеры воплощения идеи перемещений во времени в мировом кинематографе.Интерес к этому вопросу усиливают и мировые проблемы, касающиеся морали и этики. Так, кто-то может подумать: если вернуться в прошлое и убить Гитлера, изменится ли мир к лучшему? Можно ли переместиться в будущее в корыстных целях и выиграть на бирже?Очень часто в соцсетях публикуются фото и видео свидетелей, которые якобы сталкивались с «пришельцами» из параллельных миров. Кроме того, нередко можно услышать истории очевидцев, побывавших в прошлом или будущем. Вся эта информация может считаться неопровержимым доказательством существования других миров.Путешествие во времени сегодня уже не считается таким загадочным явлением. Если взять чисто теорию, то нужно разогнаться до сверхсветовой скорости и… вы в будущем. Однако никто не знает, как разогнаться до такой степени, да и вернуться назад – большая проблема. Возвращение нарушает все причинно-следственные связи. По словам известного английского математика и физика-теоретика Стивена Хокинга, «путешествия во времени возможны, однако бесполезны».Телепортация – это необычное физическое явление, способное переносить объекты или человека на разные расстояния даже сквозь стены.Последнее время учёные стали плотно изучать это явление, которое, возможно, поможет понять процесс путешествия во времени. Первым человеком, который ввёл слово телепортация, был американский исследователь «непознанного» парапсихолог Чарльз Форт. Он смог описать много случаев, когда таинственным образом пропадали люди из одного места и внезапно появлялись в другом: это мог быть город или даже страна. И это без видимого проявления физической силы или какого-либо оборудования. Более ста лет собирались сведения о телепортациях людей. В архивных документах записаны официальные случаи исчезновения людей и появления их в других местах. Отрицать данные факты у современной науки нет оснований. Учёные считают, что необходимо основательно начать изучение этого паранормального феномена.Первый официально зарегистрированный случай телепортации был опубликован в конце 1593 года исследователем М. Джессупом. Он описал, как филиппинский солдат, неся караульную службу у дворца губернатора в Маниле, неожиданно появился в городе Мехико. Как он там оказался, никто понять не мог. Местные власти забрали у испуганного военного оружие и посадили в тюрьму. Только спустя 5 месяцев очевидцы внезапного исчезновения, прибывшие из Филиппин в Мехико, смогли подтвердить мистический рассказ солдата.Подобные случаи были замечены и с животными. Так, в 1579 г в одном американском городе с неба сыпались белые мыши. Попав в озеро, они в панике пытались выбраться на берег, топя друг друга.В середине января 1877 г в Мемфисе люди были шокированы происходящим событием. Никто не мог выйти из своих домов, так как с неба, на протяжении трёх часов, падали полуметровые змеи.Но есть и более невероятные случаи телепортации. В 1912 году американская семья купила дом и приехала его посмотреть. Девочка вбежала на порог дома и мгновенно исчезла, что привело мать в смятение. Однако через пару секунд она стояла на балконе второго этажа.В январе 1976 года молодой парень из Аргентины Карлос Диас после рабочего дня отправился домой. По пути ему стало плохо. Человек присел на лужайке недалеко от дома, а очнулся практически в 800 километрах от места, где остановился — на окраине города Буэнос-Айрес. Местные прохожие оказали парню помощь и доставили до ближайшего госпиталя.Первооткрыватель телепортации Чарльз Форт перечислил, так называемые, «побочные эффекты» явления. Все люди при перемещении чувствовали себя плохо: головокружение, тошнота, упадок сил и даже обморок.В 1969 году американский уфолог Джон Киль описал интересный случай, который произошёл с супружеской парой и их автомобилем. Они выехали из аргентинского городка Часмокус. Перед ними ехала машина их друзей. Все должны были добраться до населённого пункта Майцу (примерно 150 миль от Часмокуса). Когда первая машина приехала до места назначения, оказалось, что второго автомобиля нет. Друзья супругов сутки прождали пару, однако не дождались – они просто исчезли. Через двое суток супруги Видаль позвонили друзьям из консульства в Мексике, а это более 4 тысяч километров от их дома. Позже супружеская чета рассказала, что по дороге у них заглохла машина, и они остановились. Неожиданно всё окутал густой серый туман, и им стало плохо. Когда туман рассеялся, пара пришла в сознание. Выйдя из авто, они увидели, что находятся абсолютно на другой территории, а местные жители объяснили им, что это Мексика.На белорусской базе ВВС в 1982 г с экранов радаров диспетчеров прямо во время полётов исчез военный самолёт. Спустя некоторое время по расчётам специалистов, топливо в баках истребителя уже закончилось. Начались поисковые работы пропавшего военного лётчика, но без результатов. На следующие сутки все были в шоке, когда на взлётно-посадочной полосе приземлился пропавший истребитель, а пилот заявил, что полёт для него длился по запланированному времени – 12 минут.Многие парапсихологи и уфологи приводят описания случаев телепортации человека пришельцами с космических кораблей. Похищенные оказываются на кораблях гуманоидов, а после их возвращают на место. Иногда описываются случаи, когда инопланетяне возвращали человека на тысячи километров от места начальной телепортации. По мнению некоторых учёных, НЛО определённо имеет отношение к перемещению сквозь время.Сегодня количество случаев перемещения во времени не уменьшилось. Пресса описывает случаи, которые задокументированы научными сотрудниками. Например, Бермудский треугольник. Все жертвы исчезновения пребывают в состоянии транса или шока, иногда наблюдается временная амнезия.Возможно, эти люди действительно оказались в другом измерении. Знаменитый немецкий математик Герман Минковский выдвинул теорию, что время и пространство составляют огромное количество других миров, где единичный момент времени – отдельная реальность, которая никуда не исчезает. Российский исследователь аномальных явлений Игорь Григорьевич Воропаев считает, что наша Вселенная похожа на большую коробку, в которой много отделений, соединённых между собой перемычками. В каждом отделении свои компоненты и предметы, но они похожи. Мир, в котором мы живём, находится рядом с другими мирами, похожими на наш. И когда миры тесно соприкасаются между собой — происходит перемещение или телепортация. Предметы из одного маленького ящичка пересыпаются в другой при встряске или вибрации большой коробки – Вселенной.Возможна ли телепортация в прошлое или будущее, например, из ХХI века в эру Иисуса Христа? Или в 2120 год, чтобы познакомиться со своими потомками?Специалисты утверждают, что для этого нужно изучить горизонт событий: «причина – следствие», где время становится трёхмерным. Тогда вполне возможно и путешествие во времени в разные направления. Изучив «причину – следствие», учёным удастся открыть возможность путешествия во времени.Однако, если изменить прошлое, можно сдвинуть пространство и создать альтернативную историю, где уже не будет самого путешественника. Вмешательство в прошлое может кардинально изменить настоящее, и неизвестно, что было бы лучше.Путешествия во времени и пространстве, а также телепортация – разные феномены, имеющие одинаковую природу. Но ни то, ни другое не изучено в научном мире и вызывает множество споров и вопросов. Считается, что перемещение происходит со сверхсветовой скоростью, то есть молниеносно. Поэтому при телепортации возможно совмещение одной материи с другой в пункте назначения, и тогда процесс становится необратимым. Вспомните «Филадельфийский проект», когда вернувшиеся матросы оказались вросшими в палубу и превращёнными в металл. Кроме того, перемещение со сверхсветовой скоростью требует колоссального затрата энергии. Как всё это сделать, и где взять столько энергии? Ответы на эти вопросы не найдены, и пока даже не представляется возможным что-то сказать по поводу будущих путешествий во времени.Только по официальной статистике, ежегодно в мире исчезает более 1000 человек. Многие совсем не становятся жертвами насилий, а пропадают бесследно. Как считают некоторые эксперты, люди просто перемещаются во временные лабиринты между параллельными мирами. Одни жертвы могут выпутаться из паутины времени и пространства, другие так и остаются в неизвестности, не имея возможности вернуться домой.

Ключевые слова: Телепортация перемещение во времени туман исчезновение аномалии

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