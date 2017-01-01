Загадочный замок Кастель дель Монте

Летяга Просмотров: 28 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:59 by

Кастель дель Монте — один из самых знаменитых и одновременно самых загадочных замков в мире. Он стоит на высоком холме недалеко от города Андрия и буквально царит над окружающим ландшафтом. Именно от такого месторасположения и происходит название крепости, которое можно перевести с итальянского, как «замок на горе» или Нагорный замок. А местные жители гордо именуют его Crown Puglia, что означает «Корона Апулии», действительно, издалека замок очень напоминает корону.Согласно историческим документам, сооружение, ныне именуемое Нагорным замком, было основано по приказу императора Фридриха II Гогенштауфена в 1240 году. Император Генрих был одной из самых таинственных фигур средневековья. В отличие от многих своих предшественников и наследников, он был прекрасно образован и всю жизнь более увлекался науками, чем ратным делом или государственными делами.Император был очень дружен с Генрихом фон Зальцем — великим магистром тевтонского ордена, и говорят, сам достиг высших степеней посвящения. В частности, есть сведения, что в 1228 году Фридрих II председательствовал на тайном «круглом столе», участниками которого были представители всех крупнейших рыцарских орденов той эпохи, в том числе и исламских. Какие секреты обсуждались на этом собрании, остается только догадываться.Так или иначе, Кастель дель Монте как нельзя лучше отвечал вкусам этого странного монарха. Сооружение не слишком походит на традиционный замок. К примеру, в нем отсутствует ров, защитный вал и подъемный мост. Складывается впечатление, что замок был построен с несколько иными, чем оборонительные, целями. К тому же, в плане он представляет собой правильный восьмигранник, что также нехарактерно для замковой архитектуры не только того времени, но и замковой архитектуры вообще. В форме восьмигранника часто строили культовые сооружения, но никак не военные.Официальные исторические источники утверждают, что Нагорный замок служил императору охотничьей резиденцией, однако, верится в это с трудом. В замке нет ни больших конюшен, ни мест, где можно было бы хранить припасы, а интерьер его некогда утопал в роскоши, что не имело ничего общего с традиционным убранством охотничьих домиков, даже императорских.Строительным материалом для замка послужил светло-серый известняк, а все дверные и оконные проемы облицованы похожим по цвету мрамором. Главным входом в цитадель служил восточный портал, однако существовал и второй, прорубленный в противоположной западной стене.Издалека Кастель дель Монте выглядит единым серым монолитом, так как в каждой из восьми стен замка расположено всего по два окна, которые выглядят непропорционально маленькими для такой громады. На первом этаже оконные проемы имеют форму одинарной арки, а на втором — двойной. Самое широкое окно, имеющее целых три арки, расположено на втором этаже северной стены.Глухие, не имеющие ни окон, ни дверей, башни замка ранее служили хозяйственными помещениями, в них располагались винтовые лестницы, а также уборные, гардеробные и кладовки. Все залы внутренних помещений имеют одинаковую форму и отличаются друг от друга лишь расположением дверных проемов, образуя своеобразный лабиринт, выход из которого найти совсем непросто.Ученые до сих пор спорят, с чем связана такая необычная планировка, и для чего понадобилось так запутывать посетителей этого геометрически безупречного строения. Многие исследователи склоняются к мысли, что Кастель дель Монте был своего рода научным храмом, где каждая деталь несла в себе глубокий философский смысл.К примеру, винтовые лестницы замка закручены не вправо, как того требуют правила ведения боя, а влево, как раковина у улитки.К тому же внешнее двухэтажное здание, как нередко бывает, это лишь вершина айсберга. Предания гласят, что в замке существовала обширная сеть подземелий, откуда многокилометровые подземные ходы связывали Кастель дель Монте с соседними городами и даже весьма отдаленными замками.Кастель дель Монте — единственный европейский замок, построенный в форме восьмигранника. Такую же форму в плане имеют и его восемь башен. Во внутреннем дворе, разумеется, также восьмиугольном, некогда располагался восьмиугольный бассейн. Он был вырезан из мраморного монолита и предположительно служил для, так называемого «Крещения в Мудрости» — обряда, распространенного у тамплиеров. (Между прочим, по невыясненной причине, архитектор замка покончил с собой, вскрыв себе вены именно в этом бассейне).сего в замке 16 залов, по 8 на каждом этаже. Все украшения стен, так же несут в себе число восемь – 8 листьев аканта на капители каждой колонны, 8 четырехлистных цветка на тимпанах. В общем, это число здесь представлено везде, в бесчисленных вариантах и комбинациях.Откуда же возникла такая любовь к восьмерке? В нумерологии это число с одной стороны связано с бесконечностью, а с другой — служит своеобразным посредником между земным и небесным миром. Это ключевое число космических законов. В христианстве число 8 ассоциируется со вторым пришествием Христа, которое часто именуют Восьмым днем Творения. Именно поэтому крестильные купели нередко имеют восьмиугольную форму. Также, восьмиугольник – это символ лабиринта, а значит, вечного путешествия человека от рождения до смерти.Но и это еще не все странности. Есть весьма убедительная гипотеза, что Кастель дель Монте мог быть своеобразной астрономической лабораторией. Строгая ориентация по сторонам света и четко выверенное расположение окон дают очень интересную игру света и тени, что особенно заметно в дни осеннего и весеннего равноденствий.23 сентября и 20 марта тень замка с 11 до 13 часов располагается точно под углом в 45 градусов к стенам, а 22 декабря и 22 июня (в дни солнцестояния) стены отбрасывают ровную прямоугольную тень. При этом сам замок находится строго в центре идеального прямоугольника.Во все помещения второго этажа солнце проникает дважды в сутки, а на первый этаж только летом. А вот в дни солнцеворота все залы нижнего этажа замка освещаются одинаково по времени и интенсивности. Таким образом, можно сказать, что первый этаж – это импровизированный календарь, а второй – своеобразные солнечные часы.После открытия этих удивительных закономерностей, ученые пришли к выводу, что Кастель дель Монте воплощает в себе глубокое сакральное знание. В пользу этой гипотезы говорит и еще один факт — в замке почти нет больших каминов, предназначенных для отопления залов или приготовления пищи, зато в изобилии встречаются маленькие, пригодные, разве что, для магических обрядов и алхимических опытов.Однако после смерти императора Фридриха II, Нагорный замок редко посещался венценосными особами. Время от времени его использовали в качестве места проведения свадеб и прочих торжеств. К XVII веку замок оказался в полном запустении, был разграблен, а потом превращен в тюрьму. Лишь в 1876 году он перешел в собственность итальянского государства, после чего началась его долгая реставрация. В начале ХХ века Кастель дель Монте был открыт для туристов.Своей необычной архитектурой замок привлекает многих людей искусства, в частности, именно его странная внутренняя планировка послужила основой для создания таинственного зала монастырской библиотеки в известнейшем фильме «Имя розы».С 1996 года замок внесен в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но даже сейчас, превратившись в одну из самых популярных достопримечательностей южной Италии, Кастель дель Монте не торопится открывать любопытствующим все свои тайны. Остается надеяться, что однажды найдется тот ученый, который сможет увязать воедино все странности и закономерности архитектуры этой загадочной цитадели и, наконец, разгадать ее истинное предназначение.Автор неизвестен.

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