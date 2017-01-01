Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Загадочный замок Кастель дель Монте

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_5.jpg

Кастель дель Монте — один из самых знаменитых и одновременно самых загадочных замков в мире. Он стоит на высоком холме недалеко от города Андрия и буквально царит над окружающим ландшафтом. Именно от такого месторасположения и происходит название крепости, которое можно перевести с итальянского, как «замок на горе» или Нагорный замок. А местные жители гордо именуют его Crown Puglia, что означает «Корона Апулии», действительно, издалека замок очень напоминает корону.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_10.jpg

Согласно историческим документам, сооружение, ныне именуемое Нагорным замком, было основано по приказу императора Фридриха II Гогенштауфена в 1240 году. Император Генрих был одной из самых таинственных фигур средневековья. В отличие от многих своих предшественников и наследников, он был прекрасно образован и всю жизнь более увлекался науками, чем ратным делом или государственными делами.

Император был очень дружен с Генрихом фон Зальцем — великим магистром тевтонского ордена, и говорят, сам достиг высших степеней посвящения. В частности, есть сведения, что в 1228 году Фридрих II председательствовал на тайном «круглом столе», участниками которого были представители всех крупнейших рыцарских орденов той эпохи, в том числе и исламских. Какие секреты обсуждались на этом собрании, остается только догадываться.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_11.jpg

Так или иначе, Кастель дель Монте как нельзя лучше отвечал вкусам этого странного монарха. Сооружение не слишком походит на традиционный замок. К примеру, в нем отсутствует ров, защитный вал и подъемный мост. Складывается впечатление, что замок был построен с несколько иными, чем оборонительные, целями. К тому же, в плане он представляет собой правильный восьмигранник, что также нехарактерно для замковой архитектуры не только того времени, но и замковой архитектуры вообще. В форме восьмигранника часто строили культовые сооружения, но никак не военные.

Официальные исторические источники утверждают, что Нагорный замок служил императору охотничьей резиденцией, однако, верится в это с трудом. В замке нет ни больших конюшен, ни мест, где можно было бы хранить припасы, а интерьер его некогда утопал в роскоши, что не имело ничего общего с традиционным убранством охотничьих домиков, даже императорских.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_7.jpg

Строительным материалом для замка послужил светло-серый известняк, а все дверные и оконные проемы облицованы похожим по цвету мрамором. Главным входом в цитадель служил восточный портал, однако существовал и второй, прорубленный в противоположной западной стене.

Издалека Кастель дель Монте выглядит единым серым монолитом, так как в каждой из восьми стен замка расположено всего по два окна, которые выглядят непропорционально маленькими для такой громады. На первом этаже оконные проемы имеют форму одинарной арки, а на втором — двойной. Самое широкое окно, имеющее целых три арки, расположено на втором этаже северной стены.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_13.jpg

Глухие, не имеющие ни окон, ни дверей, башни замка ранее служили хозяйственными помещениями, в них располагались винтовые лестницы, а также уборные, гардеробные и кладовки. Все залы внутренних помещений имеют одинаковую форму и отличаются друг от друга лишь расположением дверных проемов, образуя своеобразный лабиринт, выход из которого найти совсем непросто.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_15.jpg

Ученые до сих пор спорят, с чем связана такая необычная планировка, и для чего понадобилось так запутывать посетителей этого геометрически безупречного строения. Многие исследователи склоняются к мысли, что Кастель дель Монте был своего рода научным храмом, где каждая деталь несла в себе глубокий философский смысл.
К примеру, винтовые лестницы замка закручены не вправо, как того требуют правила ведения боя, а влево, как раковина у улитки.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_12.jpg

К тому же внешнее двухэтажное здание, как нередко бывает, это лишь вершина айсберга. Предания гласят, что в замке существовала обширная сеть подземелий, откуда многокилометровые подземные ходы связывали Кастель дель Монте с соседними городами и даже весьма отдаленными замками.
Кастель дель Монте — единственный европейский замок, построенный в форме восьмигранника. Такую же форму в плане имеют и его восемь башен. Во внутреннем дворе, разумеется, также восьмиугольном, некогда располагался восьмиугольный бассейн. Он был вырезан из мраморного монолита и предположительно служил для, так называемого «Крещения в Мудрости» — обряда, распространенного у тамплиеров. (Между прочим, по невыясненной причине, архитектор замка покончил с собой, вскрыв себе вены именно в этом бассейне).

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_6.jpg

сего в замке 16 залов, по 8 на каждом этаже. Все украшения стен, так же несут в себе число восемь – 8 листьев аканта на капители каждой колонны, 8 четырехлистных цветка на тимпанах. В общем, это число здесь представлено везде, в бесчисленных вариантах и комбинациях.
Откуда же возникла такая любовь к восьмерке? В нумерологии это число с одной стороны связано с бесконечностью, а с другой — служит своеобразным посредником между земным и небесным миром. Это ключевое число космических законов. В христианстве число 8 ассоциируется со вторым пришествием Христа, которое часто именуют Восьмым днем Творения. Именно поэтому крестильные купели нередко имеют восьмиугольную форму. Также, восьмиугольник – это символ лабиринта, а значит, вечного путешествия человека от рождения до смерти.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_14.jpg

Но и это еще не все странности. Есть весьма убедительная гипотеза, что Кастель дель Монте мог быть своеобразной астрономической лабораторией. Строгая ориентация по сторонам света и четко выверенное расположение окон дают очень интересную игру света и тени, что особенно заметно в дни осеннего и весеннего равноденствий.
23 сентября и 20 марта тень замка с 11 до 13 часов располагается точно под углом в 45 градусов к стенам, а 22 декабря и 22 июня (в дни солнцестояния) стены отбрасывают ровную прямоугольную тень. При этом сам замок находится строго в центре идеального прямоугольника.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_8.jpg

Во все помещения второго этажа солнце проникает дважды в сутки, а на первый этаж только летом. А вот в дни солнцеворота все залы нижнего этажа замка освещаются одинаково по времени и интенсивности. Таким образом, можно сказать, что первый этаж – это импровизированный календарь, а второй – своеобразные солнечные часы.
После открытия этих удивительных закономерностей, ученые пришли к выводу, что Кастель дель Монте воплощает в себе глубокое сакральное знание. В пользу этой гипотезы говорит и еще один факт — в замке почти нет больших каминов, предназначенных для отопления залов или приготовления пищи, зато в изобилии встречаются маленькие, пригодные, разве что, для магических обрядов и алхимических опытов.
Однако после смерти императора Фридриха II, Нагорный замок редко посещался венценосными особами. Время от времени его использовали в качестве места проведения свадеб и прочих торжеств. К XVII веку замок оказался в полном запустении, был разграблен, а потом превращен в тюрьму. Лишь в 1876 году он перешел в собственность итальянского государства, после чего началась его долгая реставрация. В начале ХХ века Кастель дель Монте был открыт для туристов.

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/kastel_3.jpg

Своей необычной архитектурой замок привлекает многих людей искусства, в частности, именно его странная внутренняя планировка послужила основой для создания таинственного зала монастырской библиотеки в известнейшем фильме «Имя розы».
С 1996 года замок внесен в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но даже сейчас, превратившись в одну из самых популярных достопримечательностей южной Италии, Кастель дель Монте не торопится открывать любопытствующим все свои тайны. Остается надеяться, что однажды найдется тот ученый, который сможет увязать воедино все странности и закономерности архитектуры этой загадочной цитадели и, наконец, разгадать ее истинное предназначение.
Автор неизвестен.
Источник.
Сегодня, 15:59 by ЛетягаПросмотров: 28Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Замок крепость Тевтонский Орден император восьмигранник

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.