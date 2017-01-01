Заброшенный отель Ла Посада дель Соль — один из самых экстравагантных и удивительных

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:54

Lemur Просмотров: 299 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:33 by

В самом центре Мехико возвышаются завораживающие руины заброшенного отеля Ла Посада дель Соль. Когда-то этот отель имел все шансы стать одним из самых экстравагантных и потрясающих в мире, но вместо этого он стал звездой среди призраков. Граффити украшают его каменные стены, а посетители приходят сюда в большей степени для совершения сомнительных обрядов, чем для наслаждения его красотами и архитектурной изощренностью.Здание является выдающимся творением Фернандо Салдана Гальвана, заставившим своего создателя пролить немало крови, пота и слез во время строительства в середине 20-го века. Гальван мечтал, что его дивное строение станет уникальным художественным центром страны и одним из самых оригинальных отелей мира.Планы творца были поистине впечатляющими. Посада дель Соль занимает больше половины квартала и включает в себя пышные сады, уютные внутренние дворики с освежающими фонтанами, террасы и массивные картины. Внутри заведения он хотел расположить более 600 комнат, а также казино, театр, часовню, разные галереи, кафе, турецкие бани и даже ростовые шахматы.Но, к несчастью для Гальвана, будущее сложилось не в его пользу. В начале 1945 года долги мастера достигли таких высот, что строительство Посада дель Соль пришлось полностью остановить. Все его надежды рухнули и, не сумев вынести горя, творец повесился во дворе своего отеля. Если верить легендам, перед смертью Гальван проклял здание, из-за чего оно и продолжает стоять пустующим до сих пор.Несмотря на всю равнодушную беспощадность времени, красота и архитектурное изящество до сих пор присущи покинутому зданию. Сочетание колониальной архитектуры в стилях барокко и модерна создает исключительную неповторимость его облика, неподвластную годам.

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