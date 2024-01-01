Gesang der jünglinge

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:32

жомгы Просмотров: 98 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:32 by

Вы когда-нибудь слышали о Gesang der Jünglinge? Если нет, то вам повезло.Gesang der Jünglinge был создан Карлхайнцом Штокхаузеном - знаменитым немецким музыкантом в 1950-х.Меня зовут Лиза Тэмптон, и я здесь, чтобы показать миру свои открытия.То, что вы слышите - это не музыка, а картинка, сконвертированная в форму аудио. Так вот, электроника в 1955-56-х годах была в основном аналоговой, а не цифровой, поэтому разговоры о сжатии цифрового изображения, такого как jpeg или png, в то время были неслыханными. Но я вам клянусь, если взять аудио с 8:59-9:01 и сконвертировать в файл изображения, то можно получить тревожное изображение.Насколько я могу судить, это маленький мальчик с бледной кожей и пугающе перекошенным лицом, который кричит. Я все ещё не могу понять, почему и как это могло быть возможным. Может быть, Штокхаузен пытался что-то скрыть?Я показала изображение своим нескольким друзьям, и что-то очень... необычное произошло. Одни сказали, что они могли увидеть белое кольцо в правом глазу ребёнка, а другие — нет. Странность заключается в том, что... те, которые увидели белое кольцо, заявили, что они начали слышать звуки вокруг их дома, большая часть из которых звучала как тихое пение маленького мальчика...

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